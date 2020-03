Rafa Usín confirma su marcha de Osasuna Magna

Actualizada 27/03/2020 a las 14:41

El ala-pívot madrileño Rafa Usín ha confirmado este viernes que no continuará en Osasuna Magna la próxima temporada. Lo ha comunicado a través de un vídeo en directo en su perfil de instagram. El jugador no ha desvelado cuál será su próximo equipo. Usín se ha acordado de sus compañeros de equipo, del entrenador Imanol Arregui, de su ayudante, Miguel Hernández, y de todos aquellos que le han apoyado como jugador en el Club Deportivo Xota.



Usín, internacional con España, vivía su segunda etapa en el club navarro. Llegó en la 2006-2007 para recalar en la 13-14 en el Barcelona. Un curso después regresó a las filas del equipo dirigido por Arregui donde ha permanecido de forma ininterrumpida hasta la actualidad. La intención inicial del club y el propio jugador pasaba por la renovación pero las circunstancias por las que atraviesa la entidad de Irurtzun han hecho que lo inicialmente presupuestado no se pueda cumplir por lo que el madrileño ha decidido no continuar en Osasuna Magna. Su marcha se suma a las del cierre brasileño Araça, que recalará en el Levante, y a las de los alas Eric Martel y Dani Saldise, que jugarán en el Movistar Inter.