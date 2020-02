Osasuna Magna recibe a ElPozo con ganas de revertir la racha de resultados

28/02/2020 a las 06:00

Osasuna Magna no quiere sufrir más “golpes bajos”. Quiere dejar atrás esta racha negativa de resultados que le ha mantenido cuatro jornadas sin ganar. Pero recibe a ElPozo Murcia Costa Cálida, cuarto clasificado de la Primera División y un equipo diseñado para luchar por cualquier título. Sin embargo, el equipo navarro juega en su pista, en su casa, donde maneja unos números envidiables. Acumula como local nueve victorias al igual que el Barça y su rival de hoy.



En apenas una semana, Osasuna Magna, al igual que ElPozo, disputarán en Málaga la Copa de España. Está claro que los dos equipos buscarán en el partido de hoy llegar con las mejores sensaciones a esta importante cita del calendario anual del fútbol sala.



Osasuna Magna ha disputado once partidos en el pabellón Anaitasuna de los que ha ganado nueve. Ha sufrido dos derrotas. La más reciente la vivió en el último partido en casa contra el Movistar Inter. Después, ha disputados dos citas como visitante. En una de ellas sufrió una sonrojante derrota ante el Levante y, en la siguiente, empató a 3 ante el Valdepeñas, pero con una imagen completamente diferente.



EN LA LÍNEA DE VALDEPEÑAS



Este viernes, ante ElPozo, el equipo de Imanol Arregui debería mantener la línea de juego propuesta en Valdepeñas para enfrentarse ante un rival de la calidad del conjunto murciano. Los de Diego Giustozzi se presentan en Pamplona tras dos victorias y un empate consecutivos. Ocupa la cuarta plaza pero estos resultados positivos le han llevado a limar diferencias con el tercero, Viña Albali Valdepeñas.



El partido de la primera vuelta entre ElPozo Murcia y Osasuna Magna terminó con la victoria local por 5-4, triunfo envuelto en un gran polémica. Los colegiados anularon un gol de Araça. El partido fue televisado y las imágenes mostraron que el gol fue legal.



En Osasuna Magna, es duda el ala-pívot madrileño Rafa Usín, con una contusión en la rodilla izquierda, aunque tiene muchas opciones de jugar. Entra también en la convocatoria el cierre brasileño Araça, una vez superado el proceso de recuperación tras sufrir una neumonía que le ha hecho perderse tres partidos.



ElPozo ha recuperado a jugadores importantes como Miguelín o Leo Santana y se encuentran a disposición del técnico Diego Giustozzi. Sin embargo, no han entrado en la convocatoria, al igual que el joven Darío, renovado esta semana por el club murciano hasta 2022. El entrenador argentino indicó que, pese a que se encuentran recuperados, tiene que elegir a aquellos jugadores que todavía están bajos de ritmo. “Los vamos rotando para que el equipo mantenga cierto nivel”, explicó el técnico.



Para preparar la cita ante ElPozo, los jugadores de Osasuna Magna tuvieron esta semana una preparación “especial”. En el gimnasio Onfitness, probaron un nuevo método. Combinaron entrenamiento funcional, junto a boxeo, además de mental training. El Pozo llega hoy y la Copa de España, en siete días.