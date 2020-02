Osasuna Magna, a dejar atrás a un rival directo

19/02/2020 a las 06:00

Un único puesto separa en la clasificación al Levante, rival de este miércoles (20.30 horas) de Osasuna Magna, con el equipo navarro. Además, se trata de un equipo que lucha por los mismos objetivos que los de Imanol Arregui. Entró en la Copa de España como uno de los ocho primeros conjuntos al cierre de la primera vuelta y ahora busca no perder una de esas privilegiadas plazas que dan opción a luchar por el título al final de la fase regular.



Los dos llegan a este partido tras no vencer en las dos últimas jornadas, pero los de Arregui han cosechado dos derrotas y los valencianos, dos empates. El Levante y Osasuna Magna han quedado enmarcados en la misma parte del cuadro tras el sorteo de la Copa de España. Los navarros se enfrentarán al Barça y los de Diego Ríos, a ElPozo Murcia. Si los dos vencieran a estos potentes rivales, se verían las caras en las semifinales de Málaga. Además, la portería del Levante la defiende Raúl Jiménez, que jugó en las filas del Xota tres temporadas (14/15-16/17).



Sin embargo, entre los dos conjuntos también existen varias diferencias. De hecho, les separa un solo puesto, son sexto y séptimo, pero son siete los puntos de diferencia entre los dos conjuntos. Osasuna Magna acumula once triunfos, por siete para el Levante. El equipo de Imanol Arregui se ha hecho fuerte en casa. En la última jornada, sufrió la segunda derrota de este curso en Anaitasuna. Fue ante el Movistar Inter. El Levante suma tres triunfos en casa, y dos empates. Arrastra como local cinco derrotas. En la primera vuelta, el Magna ganó 4-1 al Levante.



DIRECTOS A VALDEPEÑAS



Con el desplazamiento a Paterna (Valencia), Osasuna Magna hará frente, esta semana, a dos encuentros a domicilio. Este miércoles juega ante el Levante, y el sábado se enfrentará al Valdepeñas. Por ello, el equipo navarro no regresará a Pamplona tras el partido de esta noche. Dormirá la noche del miércoles en Valencia y el jueves partirá directamente hacia Valdepeñas.



En un principio, el cierre brasileño Araça no viajará al encontrarse en proceso de recuperación tras una neumonía. El que sí lo puede hacer es Álex Llamas, que ha sido baja las últimas jornadas por una rotura en el adductor. Forman parte de la expedición los canteranos Íñigo Fernández y Ion Cerviño.



El Levante-Osasuna Magna forma parte de la jornada 20, que se disputa después de haberse jugado, el fin de semana anterior la 21. La 20 se tuvo que aplazar por la Copa América.

Arregui: “El Levante está luchando por los mismos objetivos que nosotros”



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, destacó la importancia del partido ante el Levante ya que su equipo se enfrenta ante un rival directo. “El Levante está luchando por los mismos objetivos que nosotros, por entrar en ese playoff por el título al final de temporada. Es un rival que defiende agresivo, con cambios. No te deja jugar cómodo en ningún momento. Alterna, en ataque, el juego de cuatro con el 3-1, pero más el 3-1. Tiene buenos jugadores y sabe qué hace. Es un partido complicado pero a la vez muy atractivo”, indicó Arregui.

Selección DN+