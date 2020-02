Osasuna Magna, mejor local, recibe al Inter, con más triunfos a domicilio

14/02/2020 a las 06:00

Osasuna Magna tendrá un duro examen para retomar este viernes la competición después de dos semanas sin jornada liguera tras la clasificación de España para el Mundial. Recibe en el Pabellón Anaitasuna al Movistar Inter. El equipo madrileño llega a Pamplona líder con 47 puntos y una dinámica de cuatro victorias consecutivas. Además, como visitante, presenta el mayor número de triunfos. El conjunto de Tino Pérez ha cosechado ocho en nueve partidos.



Sin embargo, Osasuna Magna se ha mostrado intratable como local. Ha disputado diez partidos, y sumado nueve triunfos. Cuenta con el mejor registro. Solo perdió y por la mínima (2-3) ante el Viña Albali Valdepeñas. El equipo de Imanol Arregui ocupa la sexta plaza con 35 puntos. En la última jornada, perdió 7-6 ante el Jimbee Cartagena. En su objetivo por asegurar lo antes posible su participación en los playoff por el título, el conjunto navarro debe amarrar los puntos en su feudo.



Los locales cuentan con la baja de Álex Llamas, que sigue recuperándose de una rotura en el adductor, y la duda del cierre brasileño Araça, que sufre un proceso de neumonía. Por su parte, el técnico del Movistar Inter no podrá disponer de Pola. El que sí viajará será Ricardinho, que visitará por última vez Anaitasuna con la camiseta del Inter.



EL QUE MENOS ENCAJA



Tras una temporada muy irregular, como fue la anterior, el Movistar Inter vuelve a mostrarse este curso como un equipo favorito “a todo”. Para esta campaña cogió las riendas del banquillo Tino Pérez que sustituyó a Jesús Velasco. Es el equipo menos goleado. Solo ha encajado 38 goles y además es el segundo que más tantos realiza con 73, por detrás el Barceona, que lleva 88.



El entrenador del Movistar Inter, Tino Pérez, destacó lo complicado de jugar en Anaitasuna. “Es una pista bastante complicada. En la primera vuelta es el equipo que menos puntos ha perdido en casa y esto nos da una idea de cómo se muestra este rival. No va a ser fácil por ser un equipo con mucha verticalidad y mucha movilidad, además cuentan con un gran portero. Espero que sea un partido bastante igualado”. De hecho, en la primera vuelta, el Inter se impuso por la mínima. Ganó 5-4 a Osasuna Magna.



El partido ha cobrado especial interés ya que dos jugadores del conjunto navarro, Eric Martel y Dani Saldise, jugarán la próxima temporada en el Movistar Inter. Además, el equipo madrileño ha mostrado su interés por Rafa Usín. Para la cita contra el Movistar Inter, el Club Deportivo Xota ha decretado el duelo como día del club. Por ello, todos aquellos que no tengan el abono universal deberán comprar su entrada.

Arregui “Jugamos con uno de los rivales más complicados”



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, destacó la fortaleza del rival de su equipo, el Movistar Inter. “Se trata de un partido complicado, contra el líder, contra un equipo hecho para ganar todos los títulos. Cuenta con mucha calidad individual, mucha capacidad defensiva. Es un equipo muy peligroso sin balón y también con él. Tiene mucha calidad individual. Alterna el juego de cuatro con el juego con pívot. Cualquier jugador te puede ganar el partido en cualquier momento”, señaló. Por otro lado, añadió que se trata de un duelo en el que su equipo debe mostrar la mejor cara. “Es un partido para mostrar nuestra mejor cara. A ver si podemos dar la sopresa y se pueden quedar los puntos en Anaita, siendo conscientes de que jugamos contra uno de los rivales más complicados de la liga”, indicó.

Selección DN+