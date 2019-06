Actualizada 18/06/2019 a las 17:55

El presidente del CD Xota, Tatono Arregui, ha advertido este martes que Osasuna Magna "no puede depender de expectativas" y que está a la espera de la contestación de algunos sponsors para configurar una plantilla con medios que "no sean expectativas, sino realidades".



Así lo ha indicado en una conferencia de prensa junto al entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, en la que ha avanzado que la próxima campaña el club de Iruzun disputará los partidos en el pabellón Anaitasuna.



A este respecto, el presidente ha explicado que Osasuna Magna no jugará en el Navarra Arena, una posibilidad que se exploró en su momento, por una cuestión económica y no por falta de voluntad entre la entidad deportiva y la encargada de gestionar esa instalación.



"Cualquier añadido económico, al desafío que suponía trasladarnos al Navarra Arena, no puede partir de una expectativa, sino de una realidad", ha remarcado.



No obstante, Tatono Arregui ha agradecido "muy sinceramente y de corazón" el trabajo realizado por el gerente de NICDO, Javier Lacunza, y su equipo y también al Instituto Navarro de Deporte y Juventud.



"Es justo reconocer que ese diálogo ha existido, discreto e intenso", ha insistido en referencia a la posibilidad de que el equipo compitiera en el Navarra Arena. Incluso ha aseverado que llegó a darse "un punto de encuentro en fechas, a pesar de las innumerables actividades programadas" en la citada infraestructura.



El dirigente ha advertido que el club está teniendo problemas "para renovar al esqueleto del equipo, de nuestro estandarte", y por tanto se ha explicado a los sponsors "la realidad" de la competición.



Preguntado por la posición de Osasuna a este respecto, ya que ambos clubes mantienen un acuerdo de patrocinio, ha apuntado que "se escribió y se habló unas cosas y hay que ver lo que deciden ellos". "Supongo que en breves días dirán algo", ha zanjado.



En ese contexto, ha anunciado que se ha decidido renunciar al equipo juvenil de Osasuna Xota, este curso campeón de la zona norte e invicto, porque "expectativas habladas y, posiblemente y seguramente demostrables, no se han cumplido".



Además, ha indicado que muchos de los equipos que compiten en la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) cuentan con presupuestos "ostensiblemente mayores que el nuestro".



Y ha añadido que no se ha fichado a ningún jugador porque "el primer mandato es mantener lo que tenemos", al haberse producido tres bajas.



Por su parte, el entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, ha lamentado que "todos los equipos se mueven desde diciembre o enero, cierran cosas, y los cinco jugadores nacionales que tenía en lista se han caído uno a uno".



Así, ha advertido que "la realidad es que cada vez que vamos a renovar a un jugador importante en el equipo, la mitad de equipos de esta competición tiene capacidad para pagarle mucho más dinero que nosotros".

