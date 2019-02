Osasuna Magna renueva a Araça dos temporadas más

Actualizada 25/02/2019 a las 16:30

El cierre brasileño Alexandre Manoel Da Silva “Araça” continuará dos temporadas más vistiendo la camiseta de Osasuna Magna tras la firma de su nuevo contrato que ha tenido lugar esta mañana en las oficinas del club.

El club dirigido por “Tatono” Arregui ha decidido adelantar su renovación pues el jugador tenía varias ofertas para fichar por otros equipos, al finalizar contrato esta temporada.

Araça, que lleva disputados 284 partidos con la camiseta verde, se ha mostrado “muy feliz y emocionado por seguir dos temporadas más en el equipo de mi corazón y en la que ya considero mi tierra. Quiero agradecer a mi club la confianza que siempre ha tenido en mí, por el fantástico trato que siempre he recibido y por el esfuerzo para mantenerme. El profesionalismo de este club ha sido importante pero más aún el cariño que he recibido siempre, lo que me ha decidido a quedarme y renovar mi contrato”.

Por su parte, Imanol Arregui ha expresado que “es una gran noticia para el equipo. Considero que se ha ganado terminar con nosotros su carrera porque es uno de los nuestros de verdad. Araça ha ofrecido un rendimiento espectacular temporada tras temporada y siempre ha sido un jugador muy importante para el equipo y para mí como entrenador”.

Por último, el presidente de Osasuna Magna, “Tatono” Arregui ha declarado: “Estoy sumamente satisfecho de que Araça no haya escuchado los cantos de sirena de otros clubes que querían hacerse con sus servicios. Ha quedado claro su compromiso con nuestro club y ha demostrado es tan verde como el que más. Quiero expresar que la continuidad de Araça es un ejemplo de que nuestro club no es mejor ni peor que nadie, solo diferente”.

