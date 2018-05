El Osasuna Magna renueva por dos temporadas a Edu Sousa y Alex Llamas

Alex Llamas y Edu Sousa, las dos jóvenes apuestas de Imanol Arregui para la recién finalizada campaña, vestirán dos años más la camiseta del Osasuna Magna. Ambos jugadores tenían en su contrato una opción de renovación por dos temporadas adicionales que se ha llevado a efecto y continuarán militando en las filas verdes hasta el 2020.

El ala zurdo catalán Llamas se mostraba satisfecho después de firmar su renovación: “Estoy contentísimo por seguir aquí. El año ha ido muy bien, de adaptación a la categoría y al equipo. Me he sentido muy a gusto en el conjunto. He disfrutado de una temporada bonita cumpliendo mi sueño de todo niño que empieza a jugar a fútbol sala que es poder disfrutar de este deporte en la mejor liga del mundo. Mis perspectivas para la próxima temporada serán un reto para mí porque puede ser más duro que este primer año. Sé que puedo dar más de mí para que el equipo lo note. Todo se gana con trabajo y esfuerzo y espero dar lo mejor de mí para esta gran familia verde. Como dice el presi “Tatono”, no somos ni mejores ni peores, somos diferentes y me he identificado mucho con esa frase”.

Por su parte, el portero Edu Sousa convenció al técnico de Irurtzun en los partidos que tuvo oportunidad de sustituir a Asier en la titularidad. Para el recuerdo, dos grandes actuaciones suyas en Tudela con la victoria por 1-7 ante Aspil Vidal y en Santa Coloma en la victoria por 2-4. “Ha sido un buen año de aprendizaje en el que me integrado muy bien en el equipo. Tal y como dije en mi presentación, el salto de segunda B a Primera iba a ser grande pero estoy orgulloso de lo que he podido aportar al equipo. Me hubiera gustado jugar más pero teniendo un compañero del nivel de Asier estoy satisfecho, pues también he aprendido mucho con él. La próxima temporada seguiré luchando e intentando mejorar para ganarme el puesto y ayudar al equipo aún más. Me he dado cuenta que, verdaderamente de que este club es más que un equipo, es una gran familia y en tan sólo un año, ya siento que mi corazón es verde”, declaraba Edu tras firmar su renovación.

Sobre la afición de Osasuna Magna, Edu opina que “seguro que el próximo año daremos más alegrías a nuestra hinchada porque han estado espectaculares durante toda la campaña apoyándonos en todo momento”.

