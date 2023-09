Osasuna Magna se queda con la miel en los labios

Barcelona. Fútbol sala en estado puro en un Anaitasuna que abrió el telón de la temporada. Pudo salir cara, pero la moneda salió cruz. Miguel Hernández. Imagínense cómo fue el partido que supo a poco el empate a tres contra el todopoderosoFútbol sala en estado puro en un Anaitasuna que abrió el telón de la temporada. Pudo salir cara, pero la moneda salió cruz. Osasuna Magna vencía por 3-1 a falta de 1:08 para el final. En apenas 28 segundos, los azulgranas neutralizaron la ventaja. “Les hemos llevado al límite”, decía un nervioso técnico debutante

La puesta en escena no pudo ser mejor. El testigo cogido por el técnico pamplonés dejó a un equipo reconocible: ordenado atrás, con ambición y casta. Dani Saldise, en su vuelta a casa, se mostró muy comprometido y activo en la presión. La salida de Fabinho puso picante al ataque local. El brasileño pronto se hizo notar con dos ocasiones. Sin embargo, una pérdida en un saque de esquina del Magna propició la primera parada de Asier Llamas, a disparo de Sergio González. Después llegaron los acercamientos de Nicolás o Adolfo. El Barcelona, sin sus estrellas Sergio Lozano y Ferrao, intimidaba. Más aún con el disparo a la cruceta de Pito.

La estrategia sacudió a Osasuna Magna. Jugada ensayada de Juninho que no acertó su compatriota Linhares. En el tramo final de la primera parte llegó uno de los sustos de la noche. El meta Asier y el rival Sergio chocaron de forma violenta. El de Irurtzun quedó tendido en el suelo con muestras evidentes de dolor. Quedaban trece segundos y, por precaución, salió el arquero Palazón. El alivió llegó cuando se pudo leer en los labios de Asier un tímido: “bien, bien”, antes de marcharse a vestuarios.

LOCURA FINAL

Todavía emocionados por el homenaje a Imanol Arregui, el gran Dani Saldise quiso unirse a la fiesta al anotar el 1-0 en el minuto 21. La tormenta era perfecta, pero faltaba un mundo. El Barcelona quemó sus naves y probó si Asier Llamas estaba recuperado. ¡Vaya si lo estaba! Sergio González, Dyego y Matheus, con cruceta incluida, se desesperaban ante la grandeza del arquero de 30 años. Sin embargo fue Catela quien acertó, en el minuto 31 (1-1).

La tensión creció en la pista y en la grada. Geraghy devolvió la ventaja local tras una gran contra. Y Toni Escribano, cuando el Barça atacaba de cinco, se lanzó al suelo para anotar el 3-1 desde su propia pista. Locura en Anaitasuna. La lluvia del exterior entró sin previo aviso con los tantos de Catela (3-2) y Pito (3-3). Un empate que bien pudo ser un triunfo.

Emoción de Imanol Arregui durante el homenaje

El momento más emotivo de la noche se produjo en el descanso. Imanol Arregui, entrenador durante 22 temporadas del C.D. Xota, salió al centro de la pista para recibir numerosos regalos de diferentes entidades deportivas. “Con la de horas que he pasado aquí, nunca he estado tan nervioso como ahora”, confesó el técnico de Irurtzun.

“Gracias por el homenaje y estos regalos. Con la de horas que he pasado aquí no he estado nunca tan nervioso. Agradecer a todo el mundo que ha hecho posible este homenaje y el poder disfrutar estos 22 años de lo que más me gusta que es el fútbol sala. He sido un privilegiado estos años. Gracias afición por estar siempre aquí. Yo no estoy, pero esto continúa. No hay tregua, como dice la canción", gritó el protagonista ante la ovación del Pabellón Anaitasuna.

Jesús Garzaron