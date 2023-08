Osasuna Magna homenajeará a Imanol Arregui en el partido ante el Barça

Imanol Arregui, será homenajeado este próximo viernes 1 de septiembre con motivo del primer partido de liga que enfrentará en Anaitasuna a Osasuna Magna y Barcelona. Quien fuera entrenador del Club Deportivo Xota durante las pasadas dos décadas de historia del club,, serácon motivo del primer partido de liga que

El partido dará comienzo a las 21:00 horas y será en el descanso cuando el técnico navarro reciba el homenaje que le ha preparado su club.

Disfrutando de su primer verano sin responsabilidades en la parcela deportiva del Xota, Imanol Arregui se ha sentado durante unos minutos para analizar la actualidad deportiva de la entidad.

En primer lugar se refería a su actual situación de descanso: "Estoy muy tranquilo y muy relajado. No sabía lo qué era tener un verano tranquilo". Preguntado por el equipo que se ha conformado para la temporada que ahora comienza, Imanol se mostraba optimista: "Hay una plantilla muy compensada. Los nuevos creo que van a aportar frescura, calidad y gol. El fichaje de Dani Saldise puede dar un plus de lo que el equipo ha adolecido estos años atrás", decía.

También reconocía que le hubiese gustado tener este equipo: "Me gusta el equipo. Está bien compensado y se han fichado zurdos, que siempre nos faltaban un poquito. Sobre el papel hay más gol y más cantidad de jugadores".

Preguntado por nombres propios, el ex entrenador de Xota destacaba el regreso de Dani Saldise: "La vuelta de Dani es importante para el club y para él. Vuelven a estar cuatro de Irurtzun, un legado del cual me siento híper orgulloso… Leo Café es un jugador sobrio, que a pesar de ser zurdo maneja bien la derecha. Es un buen pasador y sabe competir. Es un jugador ya relativamente veterano, que tiene el culo pelado de jugar partidos importantes y de competir en la mejor liga de Brasil. Con la baja de Palote puede aportar mucha fuerza atrás y tiene, además, buen golpeo de balón y gol. Puede ser un jugador interesante… Creo que hay una buena plantilla y estoy convencido de que la cosa va a ir bien. A priori, sobre el papel, espero que no haya tantos problemas", afirmaba.

Ahora deberá ver los partidos desde la grada, algo para lo que ya se ha estado preparando durante la pretemporada. Así lo cuenta Imanol Arregui: "Procuro estar callado y no hablar mucho. Suele venir algún amigo y me preguntan muchas cosas, pero prefiero no hacer muchos comentarios porque me pongo más nervioso. Ya me pasaba abajo pero arriba es peor, porque no puedes hacer nada. Cuando empiece la liga lo voy a pasar mal, seguro".

En cuanto al calendario de liga, no le importa empezar ante el vigente campeón y quiere lanzar un mensaje optimista, ambicioso: "Yo prefiero empezar con el Barça que con un recién ascendido. Siempre es muy difícil ganar al Barça pero estamos en Anaita y no será la primera vez que le ganemos al Barça. Evidentemente es muy difícil ganar al Barça pero a mi me gusta ver las cosas por el otro lado. Si ganas al Barça y sacas algo en Valdepeñas, te metes arriba e igual luego ya no te sacan de ahí".

MIGUEL Y ROBERTO, UN TÁNDEM EN EL BANQUILLO

Su sustito en el cargo lleva más tiempo que él en el banquillo, pues para cuando Imanol cogió al equipo como entrenador, Miguel Hernández ya hacía labores de preparador físico: "Ahora asume la responsabilidad de guiar al vestuario hasta los objetivos marcador y lo hará con Roberto Martil como segundo, mientras este se recupera de su grave lesión de rodilla. Miguel lleva muchos años conmigo y tiene mucha experiencia en lo que es estar en el banquillo en Primera División. Estoy convencido de que lo va a hacer bien… Palote está capacitado para echar una mano porque ha mamado nuestra manera de jugar desde que era un crío y creo que le va a echar una mano a Miguel, seguro. Yo tengo claro que Palote va a acabar entrenando. No sé si aquí de primero, de segundo, fuera o en la base. Yo siempre he pensado que es un tío que en la base puede hacer mucho bien", insistía Imanol

Por último y el motivo de la entrevista era charlar para poner en valor su trayectoria. Imanol Arregui será homenajeado por todo su legado y el club espera un Pabellón Anaitasuna entregado al que ha sido su estandarte y mayor portavoz dentro y fuera de la pista durante más de 20 años. Así se refería Imanol a lo que le espera este viernes: "Me da un poco de vergüenza, no me gusta el protagonismo, nunca me ha gustado. Siempre creo que los jugadores son los protagonistas y nadie viene a un pabellón a ver a Imanol, a Miguel o a Velasco. Puede haber cuatro o cinco enfermos que van a ver tu modelo o tu manera, pero el público viene a ver a los jugadores. De todas formas es gratificante, aunque parece que estoy muerto o jubilado -ríe- pero estoy aquí y voy a seguir entrenando. Me hace ilusión, son muchos años, es mi club y siempre lo va a ser. Espero volver algún día, es lo que tengo en mi cabeza. Voy a estar muy emocionado, pero a la vez pasaré un poco de vergüenza".