Los fichajes de Osasuna Magna revelan la impronta del nuevo entrenador

cuatro de sus fichajes. Con ellos, el entrenador Miguel Hernández muestra su impronta. Presentan juventud y experiencia. Se trata de un portero, dos alas y un cierre. En las dos primeras posiciones se ha buscado esa frescura, esa ambición de los nacidos en este siglo. La parcela defensiva se reserva a la veteranía. Osasuna Magna presentó este miércoles a. Con ellos, el entrenadormuestra su impronta. Presentan juventud y experiencia. Se trata de un portero, dos alas y un cierre. En las dos primeras posiciones se ha buscado esa frescura, esa ambición de los nacidos en este siglo. La parcela defensiva se reserva a la veteranía.

Los nuevos nombres de Osasuna Magna son el portero Álex Palazón; el ala Pablo García, ‘Pachu’; el ala Eloy De Pablos, y el cierre Léo Café. A ellos se suma el ala de Irurtzun Dani Saldise, que por el calado del regreso tuvo su presentación individual. En el acto de ayer les acompañó su técnico Miguel Hernández, y el presidente del C.D.Xota, Tatono Arregui. Los dos quisieron agradecerles la apuesta que habían realizado al recalar en Osasuna Magna.

Por otro lado, los jugadores prometieron trabajo y mostraron ilusión al formar parte de un proyecto histórico de la máxima categoría del fútbol nacional. El entrenador aseguró que en la actualidad se encuentran en un momento de afianzar el modelo de juego. “Que ellos vayan cogiendo las bases de funcionamiento del equipo en pista y fuera de ella. También nosotros, los que estamos, tenemos que adaptarnos a ellos. Se trata de una complicidad mutua. En estos primeros pasos, debemos afianzar el modelo y salir al primer partido y después vendrá el segundo y ganar lo que nos merezcamos. Según vayamos cogiendo puntos veremos dónde estamos pero siempre se parte de la máxima ambición”.

AFIANZAR EL MODELO DE JUEGO

En ello incidieron también los nuevos jugadores. “Estamos afianzando el modelo de juego-insistió Eloy De Pablos-. El vestuario nos ha acogido muy bien a todos. Es un vestuario muy sano, en el que estamos todos muy contentos. Creo que va a ser un bonito año. Somos gente muy joven, ambiciosa y creo que, con el trabajo que vamos a hacer, va a ser un gran año”, indicó.

Álex Palazón compartirá puesto con Asier Llamas. “Ofrezco trabajo y busco aprender de él; además de exigirme a mí mismo. Yo soy jugador y también quiero jugar. Asier lleva muchos años jugando en la Primera, en el Xota. A priori tendría más minutos pero yo quiero ejercer una presión sana de compañero para que él también tenga esa exigencia. Desde ahí trabajar y luchar por un puesto. También desde el banquillo se aporta”, explicó.

El ala gallego Pablo García, ‘Pachu’, destacó que se trata de un proyecto que le “ilusiona un montón”. “He jugado dos veces en Anaitasuna como visitante y es un ambiente que me gusta mucho. Quiero defender el club. Tengo muchas ganas y mucha ambición de que el proyecto vaya bien y de intentar sacar lo mejor de todos para que el proyecto cumpla los objetivos y ser un poco ambiciosos. Me siento orgulloso de estar aquí y confiado. Va a ir todo bien con Miguel”.

El cierre brasileño Léo Café no habla castellano por lo que no pudo hilar una declaración amplia. Pronunció las siguientes palabras: “Estoy muy contento y aportaré trabajo”.

Tatono Arregui: “Invertir en deporte nunca es un gasto”

El presidente del C.D. Xota, Tatono Arregui, lamentó la desaparición del Basket Navarra. “Siempre ha habido una excelente relación y es muy triste que desaparezcan proyectos deportivos. Venimos avisando hace tiempo que hay que cambiar el paso. Me une una relación de amistad personal con el ‘presi’ del Basket Navarra y lamentamos mucho lo sucedido. Eso tiene que ser un llamamiento a entidades y empresas. Invertir en deporte es invertir de verdad. Nunca es un gasto. Es una inversión en intangibles, que son sumamente importantes y más en la sociedad tan complicada que entre todos estamos construyendo”, indicó.