Josu Mendive renueva hasta 2025 y la próxima temporada jugará cedido en El Ejido FS

"Estos últimos días han sido muy difíciles para mí, pero estoy muy motivado, más que nunca. Me marcho de casa, algo que no es fácil y más para un chico de pueblo como soy yo. Estoy muy ilusionado con el reto y con muchísimas ganas de demostrar que valgo para esto y más allá poder volver, demostrar que puedo jugar aquí en el Xota", afirma en declaraciones al club.

Sobre la distancia que tendrá respecto a su casa, Josu es consciente de ello e insiste estar motivado. Quiere volver a sentirse importante como jugador: "Me voy a la otra punta del país -ríe- y para un chico de pueblo como yo irse al sur… Ha sido difícil tomar la decisión pero creo que es un reto muy positivo y lo afronto con muchas ganas de empezar ya a trabajar… Espero sobre todo volver a encontrarme a mi mismo sobre la cancha. Tener más minutos, obviamente, cosa por la que me marcho y sentirme algo más importante a nivel de equipo. Busco destacar y ser más importante en el equipo", insiste.

En cuanto a la oportunidad que le da el club renovando hasta 2025, dice haber recibido la noticia con mucha ilusión: "Estoy muy orgulloso, muy contento y muy ilusionado con la oportunidad que me han brindado desde el club. Poder renovar dos años más con el club de mi tierra es algo que todavía no me lo creo".