El Aspil regala el partido

ya van 7 seguidas, sin conocer la victoria y con el descenso a 3 puntos. Es casi imposible ganar, e incluso empatar, un partido cuando uno se empeña en pegarse tiros en los pies en forma de goles regalados al rival. Y esto es lo que hizo este sábado, por enésima vez esta temporada, el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala . Esta vez los obsequios los entregó, con lazo y todo, en la pista del Jimbee Cartagena. Y cómo no, los murcianos los recibieron de mil amores devolviendo a los riberos una jornada más, y

El partido comenzó con un intenso toma y daca con ocasiones en ambas áreas. Los dos equipos demostraban así que, a priori, el empate no les valía, y por ello el ataque primó sobre el rigor defensivo.

El choque se convirtió en una moneda al aire..., y una vez más al Aspil le tocó cruz. El local Juanpi robó un balón en la elaboración del ataque ribero y lanzó una precisa vaselina desde el centro del campo que pilló a Marcao fuera de su portería para hacer el 1-0.

El Aspil había cedido el primer gol cuando estaba en plena fase de ataque, y regaló el segundo en una situación muy similar. Marcao se incorporó al ataque para hacer superioridad abriéndose a la banda. David se dispuso a sacar el balón como último jugador y lo pasó a Carlos Bartolomé que, desde el centro de la cancha, intentó devolver el esférico a David con tan poco tino que terminó introduciéndolo en su propia portería.

Quizás el Aspil no mereció tanto castigo, sobre todo a tenor de su ímpetu y valentía, pero lo cierto es que el partido llegó al descanso con un 2-0 a favor del Cartagena que era una losa demasiado pesada para la moral ribera.

NUEVO EJERCICIO DE IMPOTENCIA

Y con esa losa cargó un Aspil que encaró la segunda mitad con la intención de meterse en el choque cuanto antes.

Los riberos aumentaron su presión en ataque, con un Terry que desplegó todas sus habilidades, pero chocaban una y otra vez ante un inspirado Chemi. Incluso Diego Ríos permutó a Marcao y Adrián Pereira en las salidas de balón para intentar buscar distintas alternativas en ataque. Pero ni por esas.

Los minutos pasaban, el gol que podía abrir el partido no llegaba, y la desesperación de los naranjas (este sábado vestidos de blanco) crecía.

A Ríos le quedaba la baza del portero-jugador, y la puso sobre la mesa a 5 minutos para el final. Pero este movimiento no hizo más que acrecentar la sensación de impotencia de un Aspil que, lejos de recortar distancias en el marcador, encajó dos nuevos goles, con su puerta desguarnecida, para cerrar el 4-0 con el que terminó el encuentro.

Pese a la derrota, y gracias a los resultados de sus rivales en la lucha por la permanencia, el Aspil continúa manteniendo 3 puntos de colchón sobre el descenso. Pero ya no hay más margen de error. Tras el parón liguero que ahora llega, el próximo rival será el Manzanares en Tudela. Todo lo que no sea ganar ese partido será una noticia nefasta para un equipo que no se puede permitir regalar más partidos como el de este sábado.

Ríos: “Pese al 4-0, creo que hemos hecho un gran partido”

El entrenador del Aspil, Diego Ríos, abogó por mirar en positivo e, incluso, indicó que “pese al 4-0 final, creo que hemos hecho un gran partido”. El técnico gallego destacó “los buenos momentos que hemos tenido en ambas partes, generando el mayor número de ocasiones de gol en un partido en todo lo que llevamos de segunda vuelta..., pero no hemos estado eficaces ante la portería”. “Ellos se han puesto por delante a raíz de dos errores importantes que hemos cometido en ataque con portero, pero en ningún momento nos hemos ido del partido, y eso es algo a destacar”, explicó Ríos, quien prefirió no valorar los resultados obtenidos por los equipos con los que el Aspil se va a jugar la permanencia, “porque da igual lo que hagan los demás si nosotros conseguimos hacer nuestro trabajo”.