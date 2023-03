Aspil y Osasuna Magna juegan este sábado en Tudela en un duelo clave por la salvación

Naranjas y verdes. Sur y Norte. Aspil-Jumpers y Osasuna Magna. El pabellón Ciudad de Tudela acogerá este sábado (18 h.) un nuevo capítulo del derbi navarro de fútbol sala. Un duelo que ya supera una década de enfrentamientos y que, en esta ocasión, no llega, precisamente, en el mejor momento deportivo ni de uno ni de otro. Y es que tanto el Aspil como Osasuna Magna pelean esta temporada por lograr una permanencia que está más cara que nunca.

Ambos contendientes cuentan con cierto colchón con respecto al descenso, pero la clasificación aprieta y cualquier traspiés puede ser fatal.

Por eso el partido de este sábado, más allá de la rivalidad deportiva y territorial que pueda haber, se presenta como una oportunidad de alzar la cabeza, dar un golpe sobre la mesa y sumar tres puntos que se antojan fundamentales para lograr ese objetivo común.

EL FACTOR CANCHA

El Aspil llega al derbi tras haber empatado en Sevilla ante el Betis. Un punto insuficiente pero que, al menos, sirvió para romper una racha de cuatro partidos consecutivos sin sumar.

Su técnico Diego Ríos, que no podrá contar con Pintinho y tendrá la duda hasta última hora de Álex García, asegura que los suyos afrontan el reto de este sábado “con muchas ganas”. “Estamos en una parte del calendario muy importante y hoy tenemos un partido en casa, con nuestra gente, en el que debemos hacer bueno ese empate de Sevilla”, afirma el técnico gallego.

EN NOMBRE DEL CAPITÁN

Por su parte, Osasuna Magna llega al partido con el espaldarazo del triunfo en casa ante el Levante, rival de la zona baja, pero con la puñalada de la grave lesión que sufre su capitán Roberto Martil. Será la principal baja para el entrenador de Irurtzun Imanol Arregui. Cuenta, además, con la duda del ala argentino Andrés Geraghty. Regresó de su estancia con la selección con una rotura de fibras en el aductor derecho, pero ayer ya se sumó al grupo para entrenar. Osasuna Magna es décimo con 24 puntos, mientras que el Aspil-Jumpers duodécimo con 22 puntos. En una zona tan igualada de la clasificación, una victoria resulta crucial.

Ríos: “Sé lo que es un derbi, pero no podemos volvernos locos”

El técnico del Aspil, Diego Ríos, es experto en derbis. Ya ha vivido lo que es jugar este tipo de partidos en su Galicia natal, en Valencia, y ya tiene experiencia en Navarra. “Sé todo lo que se respira a su alrededor, y la importancia que tiene para el club..., pero al final son 3 puntos y no podemos volvernos locos”, explica Ríos, quien, pese a ello, sabe de la importancia de sumar este sábado una victoria para avanzar en el objetivo de la permanencia. Para conseguir esta meta “tenemos que seguir explotando todas las cosas que hemos ido mejorando, mantener un gran nivel defensivo y tener esa mentalidad que debemos tener como equipo”. “Si conseguimos todo esto, tendremos más opciones”, apunta el técnico gallego, quien manda ánimos al capitán de Osasuna Magna, Roberto Martil, a quien desea “la mejor recuperación posible” tras su grave lesión de rodilla.

Terry Prestjord, ala del Aspil: “Nosotros vamos a salir con todo a por los tres puntos”

¿Cómo llega el Aspil al derbi?

El regreso de los jugadores que teníamos lesionados está sirviendo para que el equipo vuelva a ser el que todos queremos que sea. Estamos mejor en el plano físico, y también en el mental.

Y así se notó el pasado sábado ante el Betis.

Más allá del punto sumado, lo mejor del partido fue lo bien que nos encontramos en la cancha y las buenas sensaciones que tuvimos. Y eso es muy importante.

Un punto que ahora hay que hacer bueno ganando el derbi.

Estos partidos siempre son especiales y se juegan con mucha tensión, pero creo que este todavía va a tener más por la igualdad que existe entre ambos en la clasificación. Están en juego 3 puntos fundamentales para la salvación, y nosotros vamos a salir con todo a por ellos.

¿Qué destacaría de Osasuna Magna?

Que, independientemente de esté cómo esté en la clasificación, siempre compite al máximo. Hace unas jornadas estaba en los últimos puestos de la tabla..., y va y gana al Inter en Madrid.

¿Y en cuanto a nombres propios?

Fabinho está metiendo muchos goles, Juninho es un cierre que también ve puerta con facilidad, Linhares está en un buen momento, Dani Zurdo..., Asier en la portería. Lamento muchísimo la baja de Roberto Martil, al que le deseo una pronta recuperación, pero por encima de ello Osasuna Magna tiene una plantilla muy buena que sabe muy bien lo que hace.

Hablando de nombres propios, el suyo es uno de los principales del choque de este sábado. No en vano es el tercer máximo goleador de la Primera División.

Yo solo hago mi trabajo. En otras temporadas el tema de marcar goles ha estado más repartido, y es cierto que ahora soy yo quien lo está acaparando algo más, pero lo importante es que tenemos un equipazo en el que cualquiera puede hacer gol.

Jugar en la Caldera, con la afición apretando, es un plus para el Aspil.

Sin duda. Si algo distingue a nuestra afición es que siempre nos alienta. Da igual en qué puesto de la clasificación estemos, ellos siempre están ahí. Y hoy volverán a ‘jugar’ su partido a nuestro lado.

¿Cómo han vivido en el vestuario el cambio en la propiedad del club con la llegada hace un par de semanas del empresario ribero Ramón Lázaro?

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos centrados en mejorar en cada uno los entrenamientos que realizamos y en ganar cada uno de los partidos que jugamos. Parece que el cambio va a hacer que las cosas mejoren en el club, pero nosotros no estamos ahora en esas cuestiones, sino en lograr la permanencia.

Arregui: “Nos estamos jugando lo mismo. Es un partido difícil”

“Esperamos un partido complicado, ante un rival que está ahí con nosotros jugándose lo mismo y siempre es un partido difícil”, aseguró el entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui. “También es importante porque una victoria nos daría mucho aire y un margen con los de abajo. Vamos a ver si podemos hacer un buen partido porque nos van a exigir”, afirmó el técnico. La victoria ante el Levante confirmó el buen momento que atraviesa el equipo, aunque la lesión de Roberto Martil afecta negativamente a los planes del equipo. “El equipo está bien. La baja de ‘Palote’ para nosotros es sensible, pero ya no va a estar. Hay que asumirlo. El equipo está bien, estamos jugando bien, el otro día ganamos sufriendo y aunque no me gustó excesivamente, también era un partido difícil de jugar. Fue una victoria importante y vamos a ver si seguimos en la misma dinámica”, dijo.

Juninho, cierre de Osasuna Magna: “El vestuario se siente con confianza”

Marcó el gol que abrió el marcador de Osasuna Magna en el primer derbi de la presente temporada. Su equipo ganó por 4-2 al Aspil-Jumpers. Cada vez con más responsabilidad y presencia, Juninho, en la posición de cierre, tendrá que llenar, además, el hueco que deja el capitán Roberto Martil, tras su grave lesión. “Estamos con muchas ganas. El derbi es un partido precioso”.

¿Cómo se encuentra el equipo después de conocer el alcance de la lesión del capitán?

Estamos un poco tristes por lo que ha pasado. Estamos con la confianza de que las cosas están saliendo, estamos ganando. Tenemos que seguir luchando. Es una baja muy importante pero tenemos que seguir trabajando fuerte para suplir la baja. Palo (Martil) es una pieza fundamental. Dentro de la pista nos ayuda un montón con su experiencia. Ahora tomamos la responsabilidad. Hay que ser mejor, mejor.

En la primera vuelta Osasuna Magna ganó el derbi, pero cada partido es diferente.

Un derbi es un partido especial. Los duelos anteriores no influyen porque cada partido es nuevo. Depende de cómo hayamos vivido la semana. Los jugadores tenemos que estar concentrados. Con la cabeza, cien por cien, en el partido. Hay que seguir para ver cómo van a salir las cosas.

¿Se acuerda cómo fue el gol del primer derbi?

Expulsaron al portero tras una falta. En un rechace el balón llegó a mi pie, y lo metí.

¿No le importaría repetir?

No, no. Lo importante es marcar goles, ayudar al equipo y ojalá mañana (hoy) pueda hacer uno, dos o tres...

¿En qué momento llega el equipo a este derbi?

Los resultados ayudan mucho para la semana. Si ganamos, vamos a estar más contentos, hay mejor ambiente en el vestuario. Nos encontramos en un buen momento. Estamos con la flechita hacia arriba. Estamos con más confianza para afrontar un derbi así. Todo el vestuario se siente con confianza.

Al margen de tratarse de un derbi, es un duelo muy importante para los intereses de los dos conjuntos.

En la situación en la que estamos los dos es importante. Creo que tenemos que ganar al margen de ser un derbi. Necesitamos los tres puntos. Va a ser un partido bonito.

¿Qué le pasó al equipo para verse abajo en la tabla?

Toda la temporada hemos jugado bien, pero nos ha costado mucho meter los goles. Al final si no metes gol, no ganas. Nos costó al principio de la temporada pero ahora estamos mejor. No sé si es por la confianza que tenemos, la mejoría en los entrenamientos... Tenemos que seguir entrenando fuerte para que el nivel no baje.

Llegó al equipo muy joven, ¿se ve ahora con más responsabilidad?

Ha pasado el tiempo y la responsabilidad crece. Me siento una pieza importante para el equipo. Tengo que jugar mis minutos. Tengo que meter mis goles, defender. Cuando llegué, tenía que aprender. Ahora es el momento de hacer todo lo que he aprendido en este tiempo con los jugadores que han pasado por aquí y han dejado su huella. Creo que es el momento en el que tengo que ser decisivo para el equipo.