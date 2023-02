Demasiado castigo para Aspil

Quien sólo vea el resultado, podrá pensar que fue un paseo, pero no fue así, ni mucho menos. El Aspil dio la cara ante el Palma, ahora segundo en la clasificación, y, aunque hubo momentos en los que se vio superado, en otros fue mejor. Eso sí, la pegada de los isleños acabó con cualquier esperanza.

La pegada, y también las bajas del Aspil, que aunque recuperó a última hora a David y Vasques, tenía a Espín, Álex y Carlos Bartolomé en la enfermería, a los que se sumó en el minuto 2 de partido Pintinho. Sufrió un golpe en el ojo y fue trasladado al hospital para realizarle unas pruebas.

JUGADA POLÉMICA

Y a todo lo anterior se sumó una jugada polémica en el minuto 4. El portero visitante Luan subió con el balón, llegó casi hasta el área contraria, pero lo perdió y dio en su mano. Un balón que iba directo a Terry con la portería vacía. Los árbitros sacaron primero la roja, pero luego la cambiaron por la amarilla ante la incredulidad y el enfado supremo de los locales y del público, que criticó con dureza la actuación arbitral.

Pero el partido continuó y Palma tomó el mando, con continuas salidas de Luan que el Aspil tenía problemas para defender. Una bolea de Marlon a saque de un córner puso el 0-1 en el marcador. El dominio visitante continuó, Eloy Rojas mandó un balón al palo y Marcao paró varias más.

Todo cambió en los minutos finales de la primera mitad. El Aspil dio un paso adelante y dispuso de varias ocasiones claras que no acabaron en gol gracias a Luan.

La segunda parte comenzó bien para los locales. Un gran pase de Terry dejó solo ante Luan a Amin, pero se escoró demasiado y no pudo rematar.

Pero la alegría duró poco. Cuando mejor estaba el Aspil, Cléber protagonizó una contra y marcó un golazo ante el que Marcao no pudo hacer nada. Y sólo dos minutos después, de nuevo Cléber mandó el balón a las mallas en otra contra para poner el 0-3.

El Aspil no se rindió, tuvo varias ocasiones, sobre todo una de David que sacó Luan con la punta de los dedos, y luego optó por sacar portero-jugador. Pero no le salió bien. Una pérdida de Petry la aprovechó Changuinha para marcar el cuarto desde lejos a portería vacía y, poco después, un balón largo de Luan lo cazó Rivillos para mandarlo de nuevo al fondo de las mallas cuando no había portero.

Al menos, y aunque suene a premio de consolación, el Aspil no dejó su marcador a cero. Alberto Lahuerta, a falta de pocos segundos, protagonizó una gran jugada por banda y puso el definitivo 1-5 ante la ovación de toda la grada. Fue su primer gol en partido oficial.

El Aspil afronta ahora una semana de parón que le vendrá bien para recuperar jugadores y volverá con un calendario más cómodo, después de haberse enfrentado, y perdido, a los tres primeros de la clasificación.