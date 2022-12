Dani Saldise: “Jugar contra el Xota es extraño para mí”

Daniel Saldise Martinicorena (8/7/1995) vuelve este viernes a casa para enfrentarse a Osasuna Magna. El navarro pasa por uno de sus mejores momentos tras su fichaje por el Palma Fustal. Segundo en liga y clasificado para la Final Four de la Champions, el conjunto mallorquín, con Saldise en la delantera, será todo un reto para los pupilos de Imanol Arregui. Irurtzun le vio dar sus primeras patadas a un balón. El Xota fue el club donde creció y se forjó como jugador.. El navarro pasa por uno de sus mejores momentos tras su fichaje por el Palma Fustal. Segundo en liga y clasificado para la Final Four de la Champions, el conjunto mallorquín, con Saldise en la delantera, será todo un reto para los pupilos de Imanol Arregui.

Es su segunda visita a Anaitasuna como visitante, ¿qué sensación le produce volver a la que fue su casa?

Siempre es un partido muy especial para mí por todo lo que he vivido allá. Llevo jugando en el Xota desde los cuatro años, prácticamente desde que empecé andar. Llego con muchas ganas a Pamplona no solo por lo especial que es para mí, sino por el equipo también. Es una oportunidad para volver a recortar distancias con el líder.

Juega contra amigos y ex compañeros, ¿le resulta complicado?

Son sensaciones extrañas. Roberto, Asier y muchos otros son amigos míos desde hace muchos años y no los considero ni como compañeros de equipos, para mí han sido como hermanos. Son sensaciones raras pero a la vez muy bonitas.

¿Qué espera del partido?

Estoy seguro de que va a ser un partido muy complicado. Lucharemos por llevarnos los tres puntos pero no nos van a poner las cosas fáciles. Se decidirá al final y por pequeños detalles.

Es un año complicado en cuanto a resultados y lesiones para Osasuna Magna, ¿cómo lo está viendo desde fuera?

Creo que no están teniendo suerte para el juego que están haciendo. Suelo ver todos sus partidos y se están decidiendo por detalles. Casi siempre la moneda está cayendo para el otro lado.

¿Le ha aconsejado al mister sobre las tácticas e indicaciones de Imanol Arregui?

Lógicamente yo he jugado muchos años allí y conozco el club, pero en esta liga todos los equipos nos conocemos entre nosotros.

Si marca, ¿lo celebrará?

Me guardo la respuesta para mí (risas).

Su primer año en el Palma Futsal, ¿cómo lo está viviendo?

Por ahora muy bien. Arriesgué y aposté por mí al salir de Inter. Buscaba ganar y creo que he decidido bien porque ahora mismo estamos segundos en liga.

¿Pamplona o Mallorca?

Irurtzun (risas). La verdad es que estoy muy a gusto en Mallorca. Llevo aquí cuatro meses y me da la sensación de que llevo mucho más.

Cada vez va subiendo un escalón de calidad, de Osasuna a Inter, y de Inter a Palma, ¿cómo está afrontando esta evolución?

En la vida hay que tomar decisiones complicadas. Yo lo hice al irme de Xota pero quise crecer como jugador. Acerté porque hice una buena temporada ganando tres títulos y debutando en Champions. El año pasado no estuve bien y finalmente me decanté esta temporada por el Palma y no puedo estar más orgulloso de mi decisión.

Están a cuatro puntos del líder, ¿es realista pensar que pueden alcanzar al Barcelona?

Sabemos que es posible. En un partido cara a cara no le tememos a nadie y no queremos ponernos un techo esta campaña.

¿Vuelta a la selección?

Es un sueño que pude cumplir con 21 años pero trabajo cada día para poder volver.