El Aspil, sin opciones

El primer minuto del partido fue premonitorio. El Jimbee Cartagena salió en tromba. A los 13 segundos Lucao la mandó al poste y, poco después, Waltinho también estuvo a punto de marcar si no es por una gran parada de Marcao. Sólo dos minutos después, Bebe salió rápido al contragolpe y, tras una más que probable falta a un defensor, marcó el primero ante la impotencia de un Aspil que se vio abrumado por semejante inicio. Y, también, afectado por las bajas, ya que no pudo contar con Espín y Uge, y tampoco con Pintinho que, aunque entró en la convocatoria, no jugó ni un minuto tras la lesión de la que todavía no se ha recuperado.

Después del primer tanto, las cosas se calmaron y los riberos intentaron sacudirse la presión de los murcianos con un Carlos Bartolomé que lo intentó en dos ocasiones sin lograr su objetivo. Y las oportunidades se siguieron sucediendo por parte de ambos bandos, aunque siempre con un Cartagena más serio y centrado, y que generaba más peligro.

Y así fue en el minuto 12, en una falta que golpeó Motta y que se coló en la red de Marcao tras desviar el balón un defensa de la barrera.

El Cartagena cometió la quinta falta a falta de 8 minutos para el descanso, pero ni por esas. Carlos Bartolomé la volvió a tener tras una pared con Alberto Lahuerta, aunque Chemi, brillante todo el partido, desbarató el intento.

Y poco antes del descanso llegó otro golpe. Jesús Izquierdo, en una salida rápida que no encontró ninguna oposición por parte de la defensa local, logró el tercero.

La historia se repitió en la segunda mitad. A los cuatro minutos, un jugadón de Mellado se convirtió en el cuarto tanto. Un 0-4 que cayó como una losa en el equipo local y también en la afición, que intentó animar a los suyos en busca de la remontada.

Sólo quedaba ir a la desesperada y así lo hizo el entrenador Diego Ríos jugándosela con portero-jugador cuando todavía restaban 16 minutos.

ACOSO SIN RESULTADO

Ahí comenzó el acoso del Aspil. Vasques estuvo a punto de marcar, Carlos Bartolomé estrelló el balón en el larguero, el propio Vasques la lanzó al palo y, por fin, una triangulación entre David, Petry y Terry se convirtió en el primero de los riberos.

Los locales lo siguieron intentando, pero se encontraron una y otra vez con Chemi y con una defensa muy seria que apenas dejaba resquicios.

Y, mientras, el Cartagena esperaba su oportunidad para ampliar la diferencia. Juanan mandó el balón al larguero, Marcao paró varias ocasiones y Juanan, de nuevo, mandó otro disparo al palo.

Y fue al final cuando una parada de Chemi, que sacó largo, se convirtió en el quinto y definitivo gol por medio de Lucao.

Una derrota que mantiene al Aspil en la última posición de la clasificación a la espera de ir recuperando lesionados y de intentar revertir la situación.

Diego Ríos: “No tuvimos buenas sensaciones desde el primer minuto”

El entrenador del Aspil, Diego Ríos, reconoció tras el encuentro la superioridad del rival y fue claro. “Ha sido el equipo más superior a nosotros en casa hasta ahora. Desde el primer minuto no tuvimos buenas sensaciones. No estábamos fluidos en ataque y no hemos estado al nivel de transmitir que podíamos sacarlo adelante”, dijo. También se refirió a las bajas. “A lo mejor hemos pensado demasiado que no teníamos esos jugadores y no hemos entrado en el partido como tenemos que entrar. Puedes ganar o perder, pero nuestra versión tiene que ser diferente. No hemos estado al nivel para competir contra un equipo como el Jimbee”, señaló, al tiempo que destacó la labor del canterano Alberto Lahuerta. “Lo está haciendo muy bien”, dijo.