‘La Pulga’ de Osasuna Magna

Andrés Sebastián Geraghty, alias ‘La Pulga’, fue presentado este lunes junto al joven Pol Barrot en el pabellón de Anaitasuna como los primeros fichajes de alias ‘La Pulga’, fue presentado este lunes junto al jovenen el pabellón de Anaitasuna como los primeros fichajes de Osasuna Magna Xota.

Geraghty tiene 24 años y es natural de Argentina, al igual que Lionel Messi, jugador con el que comparte mote. Sin embargo, a Sebastián no se le apodó así porque su estilo de juego fuera parecido al de la estrella mundial que juega actualmente en el PSG, sino que fue porque cuando era joven tenía poca estatura. “Era muy chiquito y aunque ahora he crecido, cuando te ponen el apodo hay que mantenerlo” , explicó ‘La Pulga’ del Xota.

El argentino llegó al conjunto de Irurtzun procedente del Viña Albali Valdepeñas con la carta de libertad, juega de ala y es un jugador aguerrido. “Me defino como un jugador intenso, competitivo, de uno para uno, buscar la espalda y presionar alto. Intensidad y juego fluido es lo que puedo aportar al equipo. El juego que le gusta a Imanol coincide con mis características y por eso tomé la decisión de venir”, comentó el jugador.

El jugador de futsal, nacido en Buenos Aires, es internacional con la selección albiceleste, con la que fue campeón de la Copa América este mismo año.

‘La Pulga’ pudo llegar al conjunto dirigido por Imanol Arregui, ya que hubo conversaciones con el jugador hace dos años, sin embargo el jugador recaló en el Valdepeñas. “Hablamos hace dos años, pero no fue algo formal y al final fiche por el Valdepeñas, donde no tuve mucha continuidad. Por suerte, se volvió a aparecer esta oportunidad. Sé como trabajan aquí y sé la clase de personas que hay y por eso decidí venir”, dijo.

POL BARROT, UNA JOVEN PROMESA

El jugador de 19 años Pol Barrot llega al equipo procedente del Alcoletge Fútbol Sala, que jugaba en División de Honor Juvenil. El ala de Lleida realizará la pretemporada con el primer equipo de Osasuna Magna Xota, con la ilusión de hacerse un hueco en el primer equipo. “Creo que estar aquí siendo juvenil, es un lujo enorme, además a las órdenes de Imanol y con el grupazo que hay. A partir de ahí, esperemos que las cosas vayan bien, que la adaptación sea buena y pueda integrarme en el grupo”, aseguró.

El joven tiene los pies en el suelo y sabe que le queda camino para hacerse un hueco. “Debutar en primera es un paso muy grande. Quiero ir poco a poco, primero entrenar bien, adaptarme al equipo y si se puede debutar, bien, y si no seguir trabajando con paciencia para ganarme un sitio en el equipo”, comentó.

Además, el juvenil de 19 años contó: “Cuando me llamó Imanol y me contó el proyecto no dude ni un minuto, creo que le dije que sí en 15 minutos. Es una oportunidad increíble que no puedo desaprovechar”.

Osasuna Magna comienza las sesiones de la pretemporada

El conjunto de Irurtzun inició este lunes su pretemporada en el pabellón Anaitasuna con el primer entrenamiento, al que faltó el técnico Imanol Arregui, ya que fue padre el pasado 5 de agosto.

Fue una sesión física para que los jugadores vuelvan a coger la forma tras sus dos meses de vacaciones. “Teníamos ganas de volver a empezar, hemos estado bien de vacaciones y ahora cuesta un poco arrancar. Ya tenía ganas de volver a ver a los compañeros y a los nuevos también para entrenar. El primer día ha sido más físico, aunque con algo de balón como siempre”, comentó Roberto Martil, capitán del Xota.

El veterano jugador explicó que el objetivo de la temporada es la salvación y que esperan conseguirlo lo antes posible. “Intentaremos conseguir la salvación lo antes posible, aunque sabemos que va a ser complicado porque todos los equipos se han reforzado mucho, incluso los recién ascendidos están haciendo unos equipos muy buenos y sólidos”, afirmó.

El navarro habló de las nuevas incorporaciones para esta temporada. “Son chavales muy simpáticos, se les ha visto con el deseo de empezar. Hoy no se les ha podido ver mucho porque hemos hecho sobre todo trabajo físico”, dijo el cierre.

A Sebastián le costó algo más el entrenamiento, ya que el jugador de 24 años llegó hace dos días a Pamplona y se encontraba algo cansado por el viaje.

Por el contrario, Pol llegó un día antes que su compañero y tuvo buenas sensaciones en su primer día. “El entrenamiento ha ido bien, hemos hecho algo de físico y al final un pequeño partido. Las sensaciones han sido muy buenas, me gusta jugar con mis compañeros”, aseguró el joven.

Ambos están felices con sus nuevos compañeros, que les han recibido muy bien en el vestuario. “Llegué hace varios días aquí. Me han acogido muy bien y me han enseñado parte de la ciudad. He conocido a todos y es un grupo increíble”, manifestó Barrot.