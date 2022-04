Osasuna Magna-Aspil Jumpers, el derbi salvavidas

un nuevo derbi foral, puede servir para que los dos equipos curen esas heridas. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en el Pabellón Anaitasuna. Una expulsión, según explicaron los dos entrenadores, resultó clave en el último partido de los dos equipos. Osasuna Magna cayó por 2-1 ante el Levante. El Aspil Jumpers Ribera Navarra empató a 2 ante el Betis en Tudela. Por ello, el duelo que este martes les enfrenta,puede servir para que los dos equipos curen esas heridas. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en el Pabellón Anaitasuna.

Las urgencias por sumar de tres corren a cargo de los locales. Ocupan la decimosegunda posición con 26. En tierra de nadie, el equipo de Imanol Arregui quiere mirar hacia arriba. Los visitantes llegan en una cómoda novena posición con 32 puntos, a uno solo del octavo.

EL REGRESO DEL BOCADILLO

En la memoria se encuentra el derbi de la primera vuelta; sin duda con mejor sabor de boca para los visitantes. El equipo de José Lucas Mena ‘Pato’ se impuso por 5-1. Osasuna Magna ha ido recuperando efectivos pero es duda para la cita Carlos Vento, tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo en el partido ante el Levante de la anterior jornada. El Aspil no podrá contar con Albertico, convocado con la selección española sub19 para el Campeonato de España.

En martes y a las 19.30 horas, pero el derbi será el primer partido en el que se pueda volver a comer, aunque seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Levanta la persiana el bar del pabellón. Las taquillas del Anaitasuna abrirán una hora antes con los precios habituales: 15 euros los adultos, 5 los menores y los socios de Osasuna disponen de un descuento del 20% en la compra de su entrada. Los socios del C.D.Xota acceden gratis con su abono.

DN

Asier Llamas, portero de Osasuna Magna: “Lo que más me gusta es poder ayudar al equipo”

Goñi

Asier Llamas se ha convertido en indiscutible para su técnico Imanol Arregui. El portero de Irurtzun, que ha vivido las épocas doradas del equipo, le ha tocado asumir otra realidad y lo ha hecho con compromiso. Hoy volverá a ser protagonista de un nuevo derbi ante el Aspil Jumpers.

¿Cómo ve al equipo de cara al derbi?

El equipo se encuentra con ganas. Venimos de una derrota. Se nos escapó un empate que teníamos casi atado. El equipo está entrenando bien. En momentos de los partidos, desconectamos o nos cuesta entrar en los mismos y sufrimos mucho. Sabemos que si estamos bien y, además, jugamos en casa, tenemos más posibilidades de ganar.

Se trata de un derbi, un partido especial.

Son partidos especiales. Es un derbi y hay que ganarlo. Perdimos en su casa y nosotros tenemos que hacer lo propio para ganar.

¿Qué destacaría del juego del Aspil?

Su ataque saliendo el portero lo tienen muy bien trabajado y les ha dado mucho. Aparte de que son un buen equipo.

Al margen del derbi, se ponen en juego tres puntos necesarios.

Está claro. Estamos ahí en mitad de nadie. Los equipos están apretando por detrás pero tampoco tenemos muy lejos a los de adelante. Esos tres puntos nos harían seguir con opciones de tener alguna posibilidad.

¿Qué balance hace de la temporada?

Ha sido rara. Hemos tenido muchas cosas de por medio, con el Mundial, el Europeo. El equipo está bien y tenemos que seguir adelante. Es verdad que estamos mejor que la temporada pasada y al salir a jugar se nota esa presión, pero es una presión buena.

Pero, además, el equipo se ha visto sobresaltado por lesiones, casos de la covid...

Sí, sí. A nosotros mismos nos han pasado muchas cosas en forma de lesiones desde el principio de la temporada, lesiones graves. Además, hemos cogido varias veces la covid que te corta el ritmo de competición.

Comentaba que, en la clasificación, se encuentra el equipo mejor que el curso pasado, ¿pensaba que iba ser así al principio de la temporada?

Al principio, te imaginas una cosa pero la realidad es otra. Yo pensé que iba a ser muy difícil, que lo íbamos a pasar peor que el año pasado pero hicimos una buena primera vuelta, y ahora tenemos que terminar la segunda bien.

Les está costando ganar fuera de casa y cuentan con mejores registros como local.

En la primera vuelta, conseguimos fuera de casa algún empate y alguna victoria importantes. En esta segunda, nos está costando más porque o no salimos conectados desde el inicio o se nos escapan al final.

¿Cómo se está encontrando este curso?

Desde el principio me he visto bien, con ganas, confianza, y eso se nota. Lo que más me gusta es poder ayudar al equipo.

Arregui: “Hay que apretar y ahora tenemos un partido bonito”

“Cada derbi es una historia. Todos los partidos son diferentes pero los derbis más”, explica Imanol Arregui, entrenador de Osasuna Magna, ante el enfrentamiento con el Aspil Jumpers. “Normalmente no suelen ser partidos de un juego muy brillante pero hay que saber jugarlos. En Tudela la primera parte creo que no estuvimos del todo mal. Estaba siendo un partido bastante igualado. Luego ya sacamos el cinco y se nos fue por completo. Hay que aprender, somos un equipo joven y tenemos que aprender de estas cosas. Creo que fuera de casa nos está costando a pesar de que el otro día competimos mejor, en Tudela nos pasó un poco lo mismo y en casa estamos más fuertes. Vamos a ver si sacamos el partido adelante y nos vamos acercando a la salvación”, añade. El técnico de Irurtzun asegura que el equipo está “bien”. “Tenemos que seguir, hay que apretar porque los de abajo vienen apretando y tenemos que intentar sacar los puntos que nos garanticen que vamos a estar en Primera el año que viene. Tenemos ahora un partido bonito, de los que gusta jugar, un derbi”, destaca.

Marcao y Adrián Pereira, porteros del Aspil: “Arriesgamos, pero trabajamos para no fallar”





Manrique

Marcao y Adrián, Adrián y Marcao, con sus diferencias, pero también con sus coincidencias. El primero, brasileño, es el ejemplo de la experiencia, con ya 35 años, en su primera campaña en el club, mientras que el segundo, zaragozano y con 22 primaveras, tiene toda su carrera por delante y disputa la segunda temporada. Por coincidencias, casi nacieron el mismo día, el primero el 9 de enero de 1987 y el segundo un día después, pero del año 2000. Ambos son los ‘muros’ que protegen la portería del Aspil, pero, al mismo tiempo, muestran el mismo estilo, ya que se convierten prácticamente en el quinto jugador del equipo con sus salidas constantes ante el marco contrario. Con sus riesgos, pero también con sus ventajas.

Llega un derbi...

Adrián: Se vive más que ningún otro partido y tenemos una oportunidad muy bonita.

Marcao: Siempre es especial, pero lo tenemos que afrontar como un partido cualquiera. Es una pista complicada y ojalá logremos los 3 puntos.

En un partido así, ¿importa la clasificación?

Adrián: En 1ª División da igual la clasificación, no solo en un derbi, sino en general. Puede ganar cualquiera.

Marcao: No importa, aquí el que menos fallos cometa se llevará el partido.

Son dos porteros que se convierten casi en el quinto jugador del equipo.

Adrián: Yo desde pequeño siempre he jugado de jugador y portero y así sigo. Pato no va a fichar a un portero que no sea de las características que él quiere y está saliendo bien.

Marcao: Siempre he jugado así, me ha gustado jugar con los pies. Y es el estilo de Pato.

Pero tiene sus riesgos y cuando falla el portero muchas veces es gol.

Adrián: Es nuestro oficio, pero arriesgamos porque nos lo pide el míster y si fallamos tenemos que aprender.

Marcao: Sí se nota más presión. A mí ya me ha pasado fallar y que sea gol, pero trabajamos para que no ocurra.

También, a veces, marcan goles.

Adrián: Yo todavía no he marcado, pero se trata de que el equipo genere más ocasiones y así está siendo.

Marcao: Yo marqué justo en el derbi contra el Xota. Fue una alegría, ojalá se repita.

¿Y lo más complicado de Osasuna Magna?

Adrián: Es complicado lo pilles cuando lo pilles. Es increíble como Imanol hace que compitan. Es de admirar.

Marcao: Es una plantilla muy joven, como la nuestra y corre como nadie. Tenemos que trabajar bien la defensa y ver qué sacamos.

Tendrán la presión de la afición.

Adrián: El ambiente en los derbis es brutal, pero irá mucha gente de Tudela y será bonito en la grada.

Marcao: No he jugado todavía en Pamplona el derbi, pero nuestra gente también estará apretando. Será muy bonito.

Pato “Es un derbi y en estos casos la clasificación no se mira”

El entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, no dudó en calificar el partido de hoy como “la fiesta del fútbol sala navarro”. “Es diferente, un derbi, que son complicados y se deciden por detalles. En estos casos la clasificación no se mira. Son partidos que esperan todo el año las aficiones y jugamos ante un muy buen rival que ha empezado a recuperar efectivos, que está jugando muy bien y con buenos resultados, como las victorias ante ElPozo y Córdoba, y un grandísimo partido ante Levante, aunque acabó perdiendo. Va para arriba, compite bien y en su casa es muy difícil”, reflejó.

Sobre los peligros de su rival, añadió que “intentará aprovechar nuestros errores a nivel de elaboración”. “Tiene un juego muy dinámico, mucha velocidad y tendremos que apretar bien para que no se sientan cómodos. Tenemos que ser inteligentes porque llevamos 3 partidos encajando goles desde la elaboración”, dijo Pato. Además, y a pesar del día y la hora, se mostró convencido del apoyo de la afición ribera. “Nosotros intentaremos hacer un buen partido y sacar los tres puntos”, concluyó.