El Aspil se queda sin Final Four

El Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala cayó este martes en los cuartos de final de la Copa del Rey en la pista del BeSoccer UMA Antequera de Segunda División en eliminatoria a partido único. Así, los riberos se quedaron con la miel en los labios y a un paso de jugar la Final Four prevista para el fin de semana del 14 y 15 de mayo.

Los de José Lucas Mena ‘Pato’, que afrontaron el encuentro con las importantes bajas de su capitán David, por sanción, y de Pintinho, por lesión, terminaron por hincar la rodilla en la prórroga tras 40 vibrantes minutos de partido en los que tanto navarros como andaluces ofrecieron un espectáculo de primer nivel.

La primera parte fue un continuo toma y daca que los riberos inclinaron a su favor con dos tantos de Carlos Bartolomé. Un 0-2 con el que se llegó al descanso y que ponía la eliminatoria en franca ventaja para los naranjas.

... Y EL ANTEQUERA DESPERTÓ

Pero el Antequera no iba a dar su brazo a torcer con tanta facilidad y, en la reanudación, demostró el motivo por el cual había dejado en la cuneta a dos primeras como Burela y Zaragoza.

En apenas un minuto, los andaluces igualaron la contienda abriendo un nuevo partido.

El Aspil respondió pronto y Carlos Bartolomé puso por delante a los riberos con su particular hat-trick.

Entonces comenzó un intercambio de golpes en forma de goles que muy pocos de los presentes este martes en el Fernando Argüelles podían prever cómo iba a terminar.

Del 2-3 se pasó al 3-3 y, seguido, al 4-3 a favor de los andaluces. De ahí al 4-4 y, de nuevo, al 5-4 para los locales.

El tiempo se consumía y Pato decidió apostar por portero-jugador. Los intentos naranjas chocaban una y otra vez ante la defensa local hasta que Terry consiguió el 5-5 que forzaba la prórroga.

DEBACLE NARANJA EN LA PRÓRROGA

De nuevo, comenzaba otro partido, esta vez de 3 minutos por tiempo.

El Aspil había visto los dientes al lobo, se había salvado por los pelos de ser devorado, y tenía una nueva oportunidad..., pero no fue más que un espejismo.

En el último minuto de la primera parte del añadido, el Antequera marcó dos goles que pusieron en el luminoso un 7-5 que pesó como una losa en las maltrechas espaldas de los riberos.

Eso obligó a los naranjas a salir en la segunda mitad a por todas, con portero-jugador y sin red. Y los andaluces lo aprovecharon para castigar al Aspil endosándole otros dos goles para cerrar el encuentro con un tanteador final de 9-5.

La aventura en la Copa del Rey acabó este martes, pero este Aspil se ha ganado el derecho a seguir soñando con hacer algo grande.

Ficha técnica

​

Antequera



Cinco inicial 16. Conejo. 12. Cobarro.7. Alvarito. 2. Burrito. 9. Dani Ramos.



Suplentes 11. Quique Hernando. 18. Pablo. 5. Miguel.



8. David Velasco. 21. Óscar. 22. Raúl Canto.



Aspil-Jumpers



Cinco inicial 13. Pereira. 23. Uge. 18. Gabriel Vasques. 14. Terry. 10. Joao Miguel.



Suplentes 3. Anás. 5. Espín. 20. Carlos Bartolomé. 25. Alberto Lahuerta. 21. N. Gómez.





Goles



0-1 (m. 7): Carlos Bartolomé. 0-2 (m. 15): Carlos Bartolomé. 1-2 (m. 23): Cobarro. 2-2 (m. 23): Óscar. 2-3 (m. 25): Carlos Bartolomé. 3-3(m. 26): Pablo. 4-3 (m. 27): Quique Hernando. 4-4(m. 30): Joao Miguel. 5-4(m. 33): Pablo. 5-5 (m. 39): Terry. 6-5 (m. 43): Burrito. 7-5 (m. 43): Cobarro. 8-5 (m. 45): Cobarro. 9-5 (m. 46): Cobarro.



Árbitros



Barrilero Mohedano y Bustos Caparrós mostraron amarilla a los jugadores del Aspil Joao, Terry, Espín y Marcao; y al local Cobarro.

Pato: “Es un palo duro, pero tenemos que seguir”

El entrenador del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, José Lucas Mena ‘Pato’, calificó la eliminación en la Copa del Rey de este martes como “un palo muy duro”. “Teníamos confianza en haber alcanzado la Final Four, pero no ha podido ser”, indicó, a la vez que abogó “por levantar la cabeza, seguir trabajando y pensar en el próximo partido”. El técnico alicantino señaló que, tras una primera parte en el que el choque “se nos ha puesto muy de cara, en la segunda no hemos sido nosotros”. “Antequera ha sido mejor, pero lo ocurrido este martes no puede empañar lo que están haciendo estos chavales”, afirmó Pato.