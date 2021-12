Golpe en la mesa de Osasuna Magna

Viña Albali Valdepeñas que llegó al Anaitasuna en la segunda posición y con una única derrota. Pues ahora suma dos. La que le endosó el equipo navarro por 4-3 en un partido completo. Osasuna Magna ha despejado todas las dudas por si todavía quedaba alguna. En una campaña en la que de nuevo se vio obligado a reinventarse, ha superado a equipos con presupuestos más altos como el Jaén o el Levante. Y este viernes lo volvió a hacer ante unque llegó al Anaitasuna en la segunda posición y con una única derrota. Pues ahora suma dos. La que le endosó el equipo navarro por 4-3 en un partido completo.

Además, el conjunto se ha visto obligado a darle una vuelta de tuerca más a su situación una vez iniciado el curso, tras sufrir las bajas de larga duración de dos jugadores con peso como Toni Escribano y Bynho, que se sumaron a las de Fabinho y Aitor. Y se la ha dado y de qué manera. Ocupa la séptima plaza con 15 puntos y se encuentra en puestos que dan acceso a la Copa de España cuando restan seis jornadas para que termine la primera vuelta.

Todo eso ya llegará. Ahora toca disfrutar del partido que se pudo contemplar en el Pabellón Anaitasuna. Un duelo de alternativas, en el que los dos equipos desplegaron un gran juego, y en el que los locales, arropados, de nuevo, por un gran Asier, se llevaron la victoria. El 0-0 inicial se mantuvo durante mucho tiempo en el marcador. De hecho, el 1-0 llegó en el minuto 19. Hasta ese momento, las ocasiones se sucedieron en las dos porterías.

Una de las más claras la tuvo Osasuna Magna en el minuto 14. Tras un saque rápido, Linhares la centró pero a Juninho se le quedó el balón atrás cuando solo tenía que rematarlo. Y el gol local llegó pero la respuesta no se hizo esperar. Marcó Linhares. Recibió, tras jugada personal de Vento. La recogió con la zurda y de primeras la cruzó, imparable para Edu. Sin embargo, en el minuto 20, Lemine recibió un buen pase lejano para batir a Asier. Empate a 1 y al vestuario.

Apenas comenzó la segunda parte Dani Zurdo recibió de Rocha para hacer el 2-1. El encuentro se volvió un poco loco, con excesivas interrupciones. El empate a 2 lo subió al marcador un fuerte disparo de Chino, en el minuto 27. Los locales no se vinieron abajo y aprovecharon también la estrategia. En un saque de esquina, se la mandó Juninho a Dani Zurdo. Lanzó un fuerte disparo que repelió Edu, pero el propio cierre brasileño recogió el rechace para marcar. El 4-2 subió al marcador casi sin tiempo para celebrar el anterior gol. Roberto Martil recogió un pase desde lejos de Dani Zurdo y batió a Edu.

El técnico del Valdepeñas, David Ramos, pidió tiempo muerto para preparar el ataque de cinco a falta de 4:46 minutos para el final. Primero vistió con la camiseta de portero-jugador a Lemine y luego le cogió el testigo Batería. La calidad de Chino se dejó notar y marcó el 4-3. Restaba algo más de un minuto de partido. Osasuna Magna defendió bien la superioridad en el ataque rival, y también la victoria.

Arregui: "Ha sido una victoria del colectivo"

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se mostró orgulloso del trabajo de su equipo. “Ha sido un partidazo. Nos hemos puesto siempre por delante. Nos han empatado. Nos hemos sabido reponer. El equipo, pese a todas las bajas, compite muy bien. Es para quitarse el sombrero. Hay gente que ha jugado más de 30 minutos y no deja de competir ni 30 segundos. Nos hemos enfrentado ante un equipo como el Valdepeñas. Solo había perdido un partido, ante Inter. Son tres puntos importantísimos”, explicó. El equipo ha tenido que jugar entre semana la Copa del Rey. “En Ferrol fuimos a que jugase todo el mundo, a intentar pasar, pero siendo conscientes de que nuestro partido era este. Conseguimos ganar y que los chavales jugasen. Todo el equipo está muy bien. No se puede destacar a nadie por encima de los demás porque ha sido una victoria del colectivo”, añadió Arregui.