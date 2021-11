Jhonatan Linhares: “Podemos ser competitivos ante cualquiera”

El 21 de octubre cumplió 28 años. Un día después marcó tres goles que llevaron a su equipo a sumar una victoria. El ala brasileño Jhonatan Linhares consiguió así su primer triplete con al camiseta de Osasuna Magna, conjunto en el que vive su segunda temporada. Personaliza el buen estado que vive su equipo, invicto tras cuatro jornadas. Mañana recibe al Barça en el Anaitasuna.

¿Cómo se está encontrando en este inicio de temporada?

Muy bien. Hemos comenzado la temporada creo que muy bien. Yo, particularmente, estoy contento. La pretemporada la perdí casi por culpa de una lesión. Me quedé fuera durante cuatro semanas y volví a entrenar justo la semana en la que empezaba la liga. Después de cuatro partidos, me siento muy bien, me veo bien. Estoy contento de poder ayudar al equipo así.

¿Esperaban un inicio de liga con una dinámica positiva como la actual?

Hemos cambiado algunas piezas en el equipo. Salieron jugadores importantes. Empezamos con la incógnita de ver cómo íbamos a estar, cómo íbamos a competir como equipo... La verdad es que los jugadores que han llegado se han adaptado muy bien y muy rápido a nuestra manera de jugar. Estoy contento por cómo estamos jugando, no solo por los resultados. Estamos consiguiendo poner nuestro ritmo, nuestra intensidad y las cosas están fluyendo muy bien. Cada año nos toca competir, adaptarnos y ser competitivos. Hay que trabajar. Nosotros creemos mucho en nuestra manera de jugar. Si estamos ordenados, si conseguimos imponer nuestra intensidad, podemos ser competitivos contra cualquier equipo.

En esta idea de mostrarse siempre competitivos, ¿qué papel tiene Imanol Arregui?

Imanol es muy importante. Es nuestro líder y tiene el papel de transmitir nuestra manera de jugar, de mirar qué nos falta como equipo, lo que tenemos que mejorar. También tiene que ser exigente con nosotros porque siempre tenemos cosas que mejorar, siempre hay aspectos dónde crecer. Busca lo mejor de cada uno.

Para un jugador brasileño, ¿resulta sencillo venir a Osasuna Magna?

Sí, sí. El año pasado éramos seis los brasileños. En este curso, somos cinco. Los que están aquí nos ayudan a los que llegamos y todo resulta más fácil.

De los cuatro partidos que han jugado este curso, ¿se quedaría con alguno?

Yo creo que el de Jaén. Fue un partido muy especial para mí. Un día antes fue mi cumpleaños y al día siguiente pude ayudar a mi equipo de manera efectiva con tres goles, mi primer hat-trick, aquí, en Osasuna. Me quedaría con este, sí.

En el curso anterior se generaron muchas ocasiones que no se pudieron materializar. La tendencia se mantuvo ante el Manzanares, sin embargo, han marcado 14 goles en tres partidos

El año pasado sucedía esto. Contra el Manzanares sucedió lo mismo. Teníamos la dificultad, muchas veces, de transformar en goles las ocasiones. Pero contra ElPozo, el Jaén o el Zaragoza las cosas están saliendo. Estamos creando las ocasiones y las estamos transformando en goles. Creo que cuando empieza a pasar te da confianza. Cuando tienes una nueva ocasión tienes más tranquilidad para elegir, para tomar la decisión para finalizar. Entonces creo que es tema de confianza.

Y mañana reciben al Barça...

Un partido que para nosotros es un sueño. Jugar un partido así para nosotros es un sueño de niño, poder vivir el ambiente de un partido así. Llegamos con mucha confianza, a ver con quién podemos jugar. Tenemos algunas bajas, pero al final estamos confiados de poder competir y hacer nuestro trabajo.

¿Qué supone para usted jugar en una liga como la española?

Yo veo a la liga española como la mejor liga del mundo. Cuando salí de Brasil soñaba con esta oportunidad, competir contra los mejores y así poder probarme a ver qué nivel tengo. Estoy muy ilusionado de jugar en esta liga y crecer cada día más.

Contratiempo para Osasuna Magna ante el Barça

Osasuna Magna se encuentra en un gran momento de forma. Ha disputado cuatro partidos y no conoce la derrota. Suma dos empates y dos victorias. Tras el último triunfo ante el Fútbol Emotion Zaragoza, varios jugadores resultaron tocados. Realizadas las pruebas médicas, las noticias no son buenas. El cierre Toni Escribano sufre una lesión del ligamento lateral externo de la rodilla derecha, mientras que Bynho tiene afectado el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Los dos jugadores quedan pendientes de evolución, pero causarán baja.

Otro jugador que figura en el parte médico es el internacional por Venezuela, Carlos Vento, que también cayó lesionado el pasado fin de semana en Zaragoza. Tras ser explorado en la Clínica Universidad de Navarra sufre un esquince de tobillo, por lo que también queda pendiente de evolución para el partido que el equipo disputa mañana (20.30 h) en el Anaitasuna ante el Barça.

El Xota declara el partido ante los culés como día del club

viernes, a las 20.30 horas, Osasuna Magna recibe al Barça en el Este, a las, Osasuna Magna recibe alen el Anaitasuna en la quinta jornada de la Primera División. El Xota ha declarado el partido como ‘Día del Club’, por lo que se habilitan precios especiales para abonados y público general.

Aquellos aficionados que dispongan del abono universal o del abono patrocinador podrán acceder de manera gratuita. En cambio, el resto de abonados deberán adquirir su entrada en la taquilla del Pabellón Anaitasuna, que se abrirá a las 19 horas. Los adultos lo podrán hacer a un precio de 10 euros, mientras que los menores de edad tendrán un coste de 5 euros.

La entrada de los no abonados que sean adultos costará 25 euros. Los menores no abonados pagarán 10 euros. Por último, los socios del Club Atlético Osasuna tendrán un descuento del 20% en el precio de sus entradas. El equipo catalán ocupa la segunda plaza de la tabla con 9 puntos, uno más que Osasuna Magna.