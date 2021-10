El Aspil se pega contra un muro

El Aspil Jumpers se topó ayer con un muro. O mejor dicho, con dos. Primero, con el portero del Palma, Carlos Barrón, que paró todo lo que se acercó a su área, y luego, con la corpulencia de los pivotes visitantes, que pusieron en continuos problemas a la defensa ribera con su juego de espaldas. Todo ello, unido a la veteranía de los isleños, hizo que los puntos se marcharan del Ciudad de terminar 0-4 y que el equipo naranja no pudiera dar continuidad a su espectacular remontada de la pasada jornada ante el Cartagena. se topó ayer con un muro. O mejor dicho, con dos. Primero, con el portero del Palma,, que paró todo lo que se acercó a su área, y luego, con la corpulencia de los pivotes visitantes, que pusieron en continuos problemas a la defensa ribera con su juego de espaldas. Todo ello, unido a la veteranía de los isleños, hizo que los puntos se marcharan del Ciudad de Tudela trasy que el equipo naranja no pudiera dar continuidad a su espectacular remontada de la pasada jornada ante el Cartagena.

El inicio del Aspil fue muy bueno, con una presión asfixiante a sus rivales desde su misma área que impedía a Palma poder sacar el balón con comodidad. Y las ocasiones fueron llegando. Primero la tuvo David, y luego Anás y Terry en un doble remate a los que respondió Barrón de forma espectacular.

El asedio ribero continuó con nuevas oportunidades de Terry y Pintinho, aunque el Palma lanzó el primer aviso con un potente disparo de Cainan que rechazó Marcao.

Fue a partir de la mitad de la primera parte cuando Palma cambió su versión y empezó a presionar muy arriba. Marcao salvó en dos ocasiones al Aspil en los mejores minutos visitantes, sobre todo con el juego de pivotes de Vilela e Higor, que fue un quebradero de cabeza continuo. Pero no hubo goles y se llegó al descanso con empate.

Fue en la segunda parte cuando se desniveló el partido. Tras un tiro de Higor que se estrelló en la cruceta local, el portero Marcao, que en buena parte de los partidos se convierte en un jugador más, salió de su área, tiró de muy lejos y Carlos Barrón, tras pararla sin problemas, aprovechó el momento para disparar desde su área, superar el guardameta local y poner el 0-1.

Solo tres minutos después, Cainan aprovechó una pérdida de balón para sacarse un trayazo y marcar el 0-2.

El Aspil no supo reaccionar, aunque optó de nuevo por presionar muy arriba, lo que le hizo asumir riesgos. ‘Pato’ intentó la remontada con David como portero-jugador y los locales casi recortaron distancias con un tiro de Kadinho que se estrelló en el palo. Y tuvieron más ocasiones, pero, una tras otra, se volvieron a encontrar con un gran Barrón.

Ya en el último minuto, con el Aspil volcado en la portería rival, llegaron los otros dos tantos que dejaron el definitivo 0-4 en el marcador. El tercero lo marcó Mancuso y Diego Nunes hizo el cuarto para confirmar que los tres puntos se iban a Palma.

Tras cuatro jornadas en las que el Aspil se ha tenido que ver las caras con otros tantos equipos de primera línea, la próxima viajará a Burela, actualmente en puestos de descenso.

‘Pato’ “La derrota no creo que sea justa tras lo visto en el partido”

José Lucas Mena, ‘Pato’, técnico del Aspil valoró el partido a su conclusión. “Hemos hecho una primera parte muy muy buena, dominando el juego, pero nos hemos encontrado con Barrón. Nos teníamos que haber ido con amplia ventaja, y en la segunda no hemos salido bien. Una jugada desafortunada de Marcao nos ha hecho daño. Lo hemos intentado, ha llegado el 0-2, hemos tenido opciones de recortar... La derrota no creo que sea muy justa por lo visto en el partido. Hemos hecho un grandísimo trabajo y nos vamos con mal sabor de boca porque no nos han pasado por encima como parece el 0-4. Tras el primer gol, Palma ha dominado el juego, no llegábamos a la anticipación al pivot... Hemos podido recortar, pero el deporte es así y hay que felicitar al rival”, afirmó el técnico naranja