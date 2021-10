El Aspil, con resaca de vino peleón

Seguramente este domingo más de uno se levantará con dolor de cabeza tras una noche de fiesta, culpando de sus males a esa última copa que le sirvieron y sospechando que era de alcohol de garrafón. Una sensación muy parecida sentirán este domingo los seguidores del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala al recordar el partido del sábado en Tudela, que se saldó con derrota por 2-3 ante el Viña Albali Valdepeñas.

Los de la ‘Ciudad del Vino’ se presentaron en la Caldera haciendo gala de unos ‘caldos’ de primera calidad, con una plantilla repleta de jugadores de altísimo nivel, pero terminaron pidiendo el bocinazo final ante un Aspil que mereció mucho más que la resaca de vino peleón que padecerá este domingo.

El primero en descorchar la botella del partido fue el Valdepeñas, que a los 9 minutos marcó por mediación de Catela. A partir de entonces, el Aspil fue creciendo sobre la pista y se hizo merecedor al empate, pero fue de nuevo el rival el que marcó poniendo el 0-2 en el luminoso. Un gol que sentó a los riberos como si alguien les hubiera echado un refresco de cola en la copa de Gran Reserva que estaban a punto de degustar.

REACCIÓN SIN PREMIO

Como si Pato les hubiera dado a sus jugadores un Alka-Seltzer en el vestuario, los del Aspil afrontaron la segunda parte con ánimos renovados.

Y curiosamente, ante los de la ‘Ciudad del Vino’, fue un jugador con nombre de licor, Terry Prestjord, quien subió la graduación del encuentro. El brasileño dio el pase de gol con el que Joao Miguel acortó distancias (1-2) y lideró el ataque de un Aspil que fue superior a su rival, estrellando dos balones en los palos y algunos más en el cuerpo del meta visitante Edu.

Pero como en el fútbol sala 1 + 1 no siempre son 2, el que se llevó el premio fue el Valdepeñas, que hizo el 1-3 de falta directa.

El Aspil no bajó los brazos, siguió percutiendo sobre la meta rival, y Terry, quién si no, provocó con un zapatazo espectacular el 2-3 que el ex Ribera Lolo se marcó en propia puerta.

Quedaban 9 minutos. Los del Valdepeñas se querían ir a casa, mientras que los del Aspil deseaban seguir la fiesta, pedir la ‘penúltima’ e intentar la igualada. Pero los minutos se fueron consumiendo sin que llegara el gol. El dueño del pub encendió las luces del local y el partido acabó. Hoy al Aspil le toca resaca. Mañana, a trabajar.

Pato: “Hemos tenido opciones de empatar o, incluso, de ganar”

El entrenador del Aspil-Jumpers, José Lucas Mena ‘Pato’, consideró injusta la derrota de su equipo y elogió el trabajo de sus jugadores “ante un rival que va a pelear por metas muy distintas a las nuestras”. El técnico alicantino destacó la reacción de sus pupilos tras el primer gol visitante y, sobre todo, en una segunda mitad “que ha sido totalmente nuestra”. “Hemos tenido opciones de empatar o, incluso, de ganar el partido, pero no estamos teniendo suerte de cara al gol”, apuntó Pato, quien aseguró haber terminado el encuentro “contento, feliz y orgulloso” por el esfuerzo realizado por sus jugadores, entre los que ayer no se encontraban, por lesión, el capitán David García y Carlos Bartolomé. “Ahora toca levantarse y preparar el encuentro de la próxima jornada en la pista del Cartagena”, apuntó Pato.