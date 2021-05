Leticia Romero: "Hemos abierto un camino, pero todavía es largo"

Actualizada 04/05/2021 a las 06:00

Arbitrar se ha convertido en una pasión hecha realidad para Leticia Romero Haro. La navarra de 33 años está construyendo un camino muy significativo. El domingo a las 19 horas, la navarra, junto a Sara Gutiérrez, Lydia Guillem, Lidia Crespo y Marta Hernández, hizo historia al pitar la final de la Copa de la Reina de fútbol sala.No es la primera vez que Romero escribe un nuevo capítulo, ya arbitró en febrero un encuentro de Segunda B masculino. Romero compagina el arbitraje con su profesión de profesora de primaria y en ambas, le pone pasión y ganas.



¿Cómo han ido estos días?

Hemos estado ocho árbitros junto a los del comité nacional. En los cuartos de final arbitramos un partido cada uno en pareja mixta. El primero fue bien, las semifinales las arbitraron los chicos y nosotros estuvimos en banquillo. Ahí es diferente, es un trabajo de lidiar con protestas, es muy importante para que los árbitros estén a lo que estén en pista. En la final, estábamos todas, la primera vez que pitábamos juntas. El partido fue bien, ayudó a que nos relajáramos un poco porque estábamos las dos un más nerviosas.

Han hecho historia. ¿Qué le supuso?

Lo comentaba con mis compañeras, en ese momento ninguna fuimos conscientes de lo que suponía ese partido, al terminar ya sí. Un orgullo, pero también es presión por estar en el punto de mira, es responsabilidad servir de ejemplo a las demás.

¿Qué recibimiento han tenido?

Muy bueno, al terminar el partido, e incluso durante la concentración, teníamos mensajes de enhorabuena y que disfrutásemos. Mi familia de pequeña ya venían a verme jugar a fútbol y ellos sí que ven ese trasfondo, te ponen en la realidad, tengo mucho apoyo.

¿En su colegio?

Para ellos un orgullo, me han puesto en las redes sociales del colegio, han anunciado los partidos que arbitraba. Los niños me preguntaban: vas a ser famosa? Muy emocionados.

¿Cómo era el equipo arbitral?

Los compañeros tenían más experiencia porque arbitran en Primera División masculina y nos ayudaban, nos daban consejos. Hablábamos antes y te ayudaba a estar más tranquilo. Incluso estuvieron en la final que no tenían porque haberse quedado.

¿Cuándo se enteró que arbitraba en la final?

Me enteré una semana antes. Estaba trabajando y al terminar miré el móvil, que tenía llamadas. Primero pensé no puede ser... Yo, ¿Copa de la Reina? Al principio no me lo creía y luego sentí ilusión y más confianza en mi misma.

¿Disfrutó durante los partidos?

Una vez que pitamos el inicio nos concentramos en lo que es el partido. La disfruté pero hubo como más tensión. La sensación de disfrute fue menor, pero vino al terminar el encuentro. Me guio por sensaciones, mientras siga aprendiendo y disfrute, arbitras mejor y lo que haces te satisface más. Disfrutar, aprender y hasta donde pueda llegar.

¿Cree que esto es un paso para algo más?

Este es el inicio. Hemos hecho historia porque es la primera Copa de la Reina arbitrada por mujeres, después de una primera vienen muchas más. No solo para mí, sino para muchas chicas que quieran arbitrar. Hemos abierto el camino pero es largo.

¿Qué es lo que falta para para dar más pasos?

Como árbitra para mi sería pitar la Copa del Rey masculina y estar también en lo top de dentro de los árbitros.

¿Es posible?

Sí, pero hay que ascender un poco más. Porque arbitran los de Primera División y me quedan aún dos divisiones.

¿Cómo cree que está la situación del fútbol femenino?

De aquí a unos años sí que se le está dando más cobertura, por ejemplo, de cara a los medios en la tele. Teledeporte es el que más emite de deporte femenino. Ahora es mas fácil si quieres dedicarte al fútbol o a lo que sea, tiene más auge. Es el momento que tenemos que aprovechar para hacernos ver y tener los mismos derechos, ya no solo en lo económico, sino ser igualmente vistas que el deporte masculino.

En el arbitraje del fútbol sala, ¿hay igualdad?

Sí, un chico y una chica en Segunda B cobra lo mismo. Pero Primera División femenina se cobra la mitad que Segunda B masculina. Depende de muchas cosas, por ejemplo, a los chicos les patrocinan más. Las chicas tienen más problemas.

¿Le da rabia que ocurran esas cosas?

No se puede comparar el fútbol sala masculino con el femenino, es diferente. Es un fútbol más lento, pero el partido es lo mismo, dura lo mismo, sucede lo mismo y tienes que aprenderte el reglamento. Tengo esperanzas en que llegue el día que la Primera División femenina sea casi tanto como la Primera masculina.

¿Qué metas se pone tras este debut?

Mi meta es ser la mejor en lo que hago, sin compararme. Ser buena arbitrando, sí que quisiera seguir subiendo, pero paso a paso para cuando llegue el momento seguir para arriba.

¿Aplica eso en su día a día?

Soy un poco perfeccionista y en mi labor educativa, en el colegio, intento prepararme las clases, hago formación continua. Lo mismo para el arbitraje. Tienes el reglamento en la mano, miras vídeos, observas cómo lo hacen tus compañeros, preguntas... Al final es mi forma de vivir.

DNI

Nombre Leticia Romero Haro

Fecha de nacimiento 10/03/1988

Profesión profesora de primaria en el Colegio Vedruna de Pamplona

Trayectoria Jugó a fútbol en el Lagunak. Pasó a ser árbitra de fútbol sala tras sufrir lesiones, en febrero ascendió a la Segunda División B.

