Osasuna Magna sufre una derrota de locos

Actualizada 24/04/2021 a las 12:02

Siete minutos le sobraron al Jimbee Cartagena para marcar tres goles ante Osasuna Magna, tantos que mostraron la debilidad de la defensa local en los primeros compases. Los locales se levantaron e incluso lograron el empate a 4 en el minuto 38. Cuando los jugadores del Xota celebraban el gol, los árbitros lo anularon. Los puntos se esfumaron y la victoria por 3-4 viajó a Cartagena, Murcia.



Se vivió un final frenético. El 2-4 imperaba en el marcador cuando Imanol Arregui decidió atacar de cinco con algo más de siete minutos por delante. El 3-4 lo marcó César tras ejecutar perfectamente el lanzamiento de una falta.

Pese a recortar diferencias, Osasuna Magna continuó con el portero-jugador. Movió el balón. Mancuso, Fabinho, Linhares, César, Dani Zurdo este último la devolvió al ala cordobés.

Lanzó desde lejos, golpeó en el palo, movió la portería, el rechace lo recogió en el segundo palo Mancuso y marcó en el minuto 38. Los árbitros decidieron anularlo al entender que fue el ala-pívot brasileño el que empujó la puerta. Las protestas se hicieron notorias entre los jugadores y el banquillo local, pero la decisión de los colegiados era inamovible.



Osasuna Magna insistió con el ataque de cinco pero ya no pudo rescatar ningún punto. El equipo navarro cae a la duodécima plaza, aunque debe seguir en el empeño de poner distancias sobre los puestos peligrosos de la clasificación, los cuatro últimos.



35 SEGUNDOS



Sin embargo, el hecho de no haber sumado puntos en el enfrentamiento ante el Jimbee Cartagena no se explica solo con el relato de la última jugada. Lo cierto es que Osasuna Magna encajó tres goles en los primeros siete minutos. De hecho, el equipo que dirige Duda marcó el primer tanto cuando apenas habían transcurrido 35 segundos del partido. Waltinho la coló en la portería de Aitor desde la línea de fondo.



Precisamente, la presencia del joven portero fue una de las novedades en el quinteto de Arregui. Aitor debutó ayer en partido oficial con Osasuna Magna. El entrenador local sentó a Asier en el banquillo por decisión técnica.



En el minuto 6, en una jugada de estrategia, Bebe puso el balón en juego desde la esquina y golpeó en Dani Zurdo, que marcó en propia puerta. Y solo un minuto después, Solano, tras recibir desde la banda, ganó la espalda de su defensor y goleó. 0-3 y tiempo muerto reclamado por el técnico local.



Sin embargo, Osasuna Magna se rehizo, se levantó, y fue a por el partido. Aitor encadenó dos paradas consecutivas. Al conjunto de Arregui le costó salir con claridad hasta que pudo montar contras claras. Avisó y en el minuto 14 confirmó su mejoría. Mancuso, desde la banda derecha y de fuerte disparo, hizo el 1-3. Dos minutos después, en el 16, Fabinho robó, subió el balón por la banda izquierda y batió a Chemi. Lo hizo todo él. La esperanza se vistió de ese 2-3 al descanso.



La alternancia se dio al inicio de la segunda parte. Pero, de nuevo, marcó el Jimbee Cartagena. Juanpi, de jugada personal, hizo el 2-4 en el minuto 26. Osasuna Magna salió con más claridad, pero el gol local tardó en llegar y lo hizo a balón parado. César botó la falta que llevó al esférico dentro de la portería de Chemi. Ese fue el 3-4, el definitivo.

La historia del 4-4 fantasma ya está contada. En la segunda rotación, Imanol Arregui tuvo en pista a cinco jugadores que sumaron una media de edad de 20,8 años: Aitor, Juninho, Tony, Dani Zurdo y Fabinho. El futuro de Osasuna Magna está en sus manos.



"Nos debemos centrar en no encajar goles como los tres primeros"



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, lamentó haber encajado goles como los tres primeros. “Cuando podemos, no lo hacemos, y cuando lo hacemos, no nos dejan. Creo que hemos encajado tres goles que no se pueden encajar contra estos equipos. Los goles han llegado de jugadas que no se pueden permitir a este nivel, y menos contra este equipo. Después nos hemos levantado. Nos hemos puesto 2-3. El 2-4 también es un error nuestro por no hacer una falta o incluso haber robado el balón. Hemos ido al dos contra uno. El final del partido ya lo habéis visto. La explicación que nos da el árbitro es que Diego (Mancuso) ha movido la portería y después ha marcado el gol. No es así. El balón pega en el palo, se mueve la portería y Diego coge el rechace y mete gol. El otro día la falta cuando restan siete segundos, hoy (ayer) esto... es lo que toca. Lo que depende de nosotros es no encajar lo que no hemos encajado”.

Osasuna Magna 3 - Jimbee Cartagena 4

OSASUNA MAGNA

Cinco inicial 21. Aitor. 2. Wanderson. 14. Linhares. 17. Bynho. 7. Mancuso. Suplentes 4. Tony. 3. Juninho. 6. Dani Zurdo. 99. Fabinho. 29. César.

JIMBEE CARTAGENA

Cinco inicial 1. Chemi. 19. Jesús. 8. Franklin. 12. Lucía. 11. Waltinho. Suplentes 9. Bebé. 10. Juani. 13. Mellado. 20. Solano. 22. Avellino.

Goles: 0-1 (m. 1): Waltinho. 0-2 (m.6): Dani Zurdo (p.p.). 0-3 (m.7): Solano. 1-3 (m.14): Mancuso. 2-3 (m.16): Fabinho. 2-4 (m.26): Juanpi. 3-4 (m. 33): César.

Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Mostraron tarjeta amarilla a Fabinho, Mancuso, Bynho, Wanderson, Txuma Sangüesa (delegado) de Osasuna Magna; y a Waltinho, Jesús, Franklin, de Jimbee Cartagena.

Incidencias: Pabellón Anaitasuna, con 480 espectadores.