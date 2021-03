Dani Saldise: “Es un orgullo para mí ser el primer navarro en ganar la Copa de España”

Actualizada 30/03/2021 a las 06:00

Llegar a un club y besar el santo. Eso es lo que le ha ocurrido a Daniel Saldise Martinicorena (25 años) tras conseguir la Copa de España con Movistar Inter en una vida totalmente nueva para él.

Era su primera final en esta competición y no solo consiguió vencer sino que marcó un gol. ¿Cómo lo vivió?

Es una sensación difícil de explicar, es algo muy bonito. Pude marcar un gol, pero me quedo antes con la asistencia en el segundo gol. Creo que cambió el partido y la sensación que tuve tras darla fue increíble. No la cambiaría por nada en el mundo.

¿Se esperaba vencer al Barcelona con tanta contundencia?

La verdad que no. Si ves como ha sido nuestro camino en el torneo, ganando en penaltis contra Palma Futsal y después en semifinales con un partido igualadísimo ante Jimbee Cartagena FS, no te esperas que pase algo así. Sabíamos que el Barcelona era un rival durísimo, pero si que es verdad que el marcador fue reflejo del partido que hicimos.

¿Qué siente al ser el primer navarro en conseguir la Copa de España?

La palabra es orgullo. Es gratificante que habiendo tanto jugador navarro importante sea yo el primero en conseguir este título. Desde el primer momento he notado el cariño de toda mi gente y mi tierra y eso al final te produce una gran satisfacción.

¿Tenía ganas de quitarse esa espinita después de perder la final de Copa del Rey en 2017 con Osasuna Magna?

Sí, esa derrota nos dolió mucho. Tuvimos el título al alcance de la mano y estábamos convencidos de que era una gran oportunidad para nosotros de llevar un trofeo a nuestras vitrinas.

Está viviendo tu primera temporada en Movistar Inter ¿Cómo está llevando a nivel personal este cambio de aires?

Bueno, como todo cambio sí que es verdad que hay momentos buenos y otros no tantos. Al final es un cambio de ciudad, de equipo, de gente, de costumbres... Dejas atrás a las personas que quieres y apenas tienes tiempo para verles. Fue una decision difícil, pero sí es verdad que me veía preparado, creía que era el momento perfecto para cambiar de aires. Ahora estoy en una etapa de mi vida en la que creo que he madurado mucho y el hecho de vivir esta situación me ha hecho hacerlo mucho más. Al final, creo que eso se está reflejando en el juego y me ayuda a estar haciendo una buena temporada.

¿El hecho de estar con Eric Martel le facilitó la adaptación?

Por su puesto, Nos conocemos desde nuestra etapa en Osasuna Magna y fuera del terreno de juego tenemos muy buena relación. Siempre hemos congeniado mucho y aquí en Madrid solemos hacer planes juntos.

El próximo 4 de mayo volverá a la que fue tu casa para enfrentarte a Osasuna Magna ¿Tiene ganas?

Estoy deseando que llegue ese día. La verdad es que está siendo un año muy rápido en todos los sentidos. Ya cuando salió el calendario me fijé en la fecha y me alegra saber que cada vez queda menos. Al final con tanta competición y tanto partido no te da tiempo a pararte a pensar en todo, pero si que tengo muchas ganas. Lo malo es que con todo el tema de la Covid no podré ver a la que fue mi afición.

¿Eso es un duro palo para usted?

Sí, a nadie le gusta jugar con los pabellones vacíos. Además, en este caso será más duro a nivel personal. Mi familia y mis amigos son xoteros, pero también son de Dani Saldise. Es una pena, pero al final habrá que adaptarse a la situación que estamos viviendo e intentaré disfrutarlo de la mejor manera posible.

Volviendo un poco con Movistar Inter ¿Cree que ganar la Copa de España supondrá una inyección de cara a lo que queda de temporada?

Más que una inyección de moral creo que es una forma de darnos cuenta que tenemos equipo para ganar a cualquiera. Ya lo creíamos desde el comienzo del año, pero sí que es verdad que ganar un titulo es una forma de darte cuenta de ello y dar un golpe sobre la mesa. Movistar Inter es Movistar Inter. Por mucho cambio que haya habido, el gen competitivo que se tiene aquí es muy grande y sabemos que haciendo las cosas bien podremos lograr más títulos.

Actualmente, el Levante UD cuenta en sus filas con Araca y Rafa Usín, dos jugadores que conoces muy bien ¿Será complicado batirles este año?

Usín y Araca han dado un salto de calidad muy grande al Levante UD y tienen un equipazo. Han quedado primeros en temporada regular con gran merecimiento. Pero no solo es Levante UD, hay muchos equipos que han mejorado este año y han apretado mucho la clasificación y eso hace que la competicion se vuelve más bonita para el espectador.

Con 21 goles a sus espaldas es el máximo goleador de la liga ¿Cúantos más van a llevar tu firma?

Sí, he metido 21 en liga, 2 en Copa de España, 1 en Copa del Rey y en Champions. La verdad que son números muy buenos y me ayudan a tener esa confianza no solo de cara al gol sino también en otras facetas del juego.

¿Se fija en el pichichi?

Aunque sea un tópico, lo importante es el equipo y en estos días se ha visto que todos competido unidos. Pero tampoco te puedo negar que los premios individuales son un reconocimiento al trabajo de cada uno y por supuesto que lucharé por conseguirlo.

¿Cree que ha llegado tu momento de volver a la Selección Española?

Nuestra selección tiene mucho nivel. Si no es la mejor, seguramente sea una de las mejores del mundo. Yo seguiré peleando, compitiendo con mi equipo y preparado por si llega otra vez esa oportunidad.