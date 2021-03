El Tafatrans, único en su categoría

Actualizada 19/03/2021 a las 06:00

La primera fase ha terminado para el Tafatrans con sobresaliente. El equipo que dirige Leandro Fernández ha concluido líder, una primera plaza que ocupa invicto. En dieciséis partidos, no ha sufrido ninguna derrota. Ha ganado trece encuentros y empatado tres. Es uno de los tres conjuntos a nivel nacional que lo consigue. Los otros dos forman parte del grupo canario y son el Gomera y el Gran Canaria.

Todo ello está muy bien pero, además, el Tafatrans ha sido único en su categoría a la hora de recibir goles. Es el equipo menos goleado en esta primera fase. Ha encajado 21 goles en dieciséis partidos. Con estos mimbres, comenzará la segunda fase, que le permitirá clasificarse para luchar por el ascenso a Segunda.

Aunque todo ello no es nuevo para el equipo de Tafalla. En la anterior campaña, también disputó el playoff de ascenso. Cayó en la segunda eliminatoria de tres ante el primer clasificado y en la prórroga. Este curso ha logrado terminar con muy buena nota. Su objetivo no era otro que clasificarse entre los cuatro primeros para eludir los puestos que llevarán a luchar por no descender.

Pero la ambición del equipo no se quedó ahí. El Tafatrans es el líder, invicto, menos goleado. Leandro Fernández ha dirigido al equipo en estas dos temporadas. “Yo creo que ha sido el compromiso y la seriedad del club y los jugadores lo que nos ha llevado a firmar esta primera fase. Tenemos un vestuario muy sano, de gente joven, muchos se conocían de años anteriores. La mayoría ya conocía también mi forma de trabajar y eso también es importante a la hora de que la pretemporada no se nos hiciera muy larga. Eso ha sido fundamental a la hora de conseguir buenos resultados en una liga tan corta. No hemos tenido que esperar a que el equipo comenzara a funcionar. La predisposición de todos los jugadores, el cuerpo técnico, junto con el club, ha sido fundamental para estar donde estamos ahora. El trabajo ha dado sus frutos y empezamos seguir así”, insistió.

LOS DOS PRIMEROS

Una vez dado este primer paso ahora queda dar el definitivo. “Ahora se plantea una segunda fase donde dependemos de nosotros para intentar quedar entre los dos primeros que son los que dan opción a jugar por el playoff de ascenso a Segunda División”, apuntó Leandro Fernández.

El Tafatrans ha jugado la primera fase en el subgrupo 2B. Para la segunda fase, se cruzará con los cuatro primeros del 2A, en el que han jugado equipos del País Vasco, Burgos y Cantabria. Se arrastran los puntos logrados. Por lo tanto, el equipo de Tafalla partirá con 43 puntos. Jugará solo contra los equipos del otro subgrupo a ida y vuelta. Los dos primeros se clasificarán para el playoff de ascenso. Esta se disputará en dos eliminatorias a partido único.

Pero hasta que todo llegue, el equipo de Tafalla se prepara ya para el próximo partido, el que da inicio a la segunda fase. Se enfrentará al Ziérbana, en la localidad vizcaína del mismo nombre. Este equipo ha pasado como el cuarto de su subgrupo. “El año pasado nos metimos en el playoff y nos quedamos a las puertas y este año nos gustaría repetir. Está claro que el objetivo es intentar meterse entre los dos primeros. Hemos pasado a la segunda fase con 42 puntos. Tenemos un margen que nos da ciertas opciones para depender de nosotros mismos para quedar entre los dos primeros. El objetivo es jugar el playoff”, añadió.

La plantilla

Jugadores

Porteros. Iker Aguerre, Javi Díaz y Javi Amézqueta.

Cierres. Unai Martínez y Ion Cerviño.

Alas-cierre. Íñigo Amézqueta, Yago Zarauza.

Alas. Nacho Pérez, Aitor Esquíroz, Íñigo Olcoz, Íñigo Fernández, Edu Goya.

Alas-pívot. Oihan Carlosena y Javi Saldise.

Pívot. Pablo Zalacaín.

Cuerpo técnico

Entrenador. Leandro Fernández.

Segundo entrenador. Ion Biurrun.

Delegado. Álvaro Lizarraga. Preparador físico. Íñigo Asurmendi.