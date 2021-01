Osasuna Magna, a la espera de las PCR

Actualizada 13/01/2021 a las 06:00

Los jugadores y el cuerpo técnico de Osasuna Magna se encuentran a la espera de los resultados de las Pruebas PCR que se realizaron ayer para volver a los entrenamientos. Desde el pasado lunes 3, después de conocerse un caso positivo de la covid-19 en el equipo que llevó al aplazamiento del derbi ante el Aspil-Jumpers, todos se confinaron. Si las pruebas dan negativo, resultados que se esperan esta mañana, el equipo retomará los entrenamientos en el Anaitasuna este miércoles para jugar el domingo.

Osasuna Magna se vio obligado a pedir, por primera vez, el aplazamiento de un partido por, finalmente, dos casos positivos de la covid-19. “Actuamos con celeridad, en cuanto supimos el positivo. No se actuó de manera coherente con otras situaciones que se han dado en los últimos meses en la Primera División. El trato no fue igual”, denunció el presidente del C.D.Xota, Tatono Arregui.

El Xota pidió el aplazamiento del partido de ese lunes día 3 ante el Aspil-Jumpers, pero se le denegó. El equipo puso rumbo a Tudela y entonces conoció que el partido no se iba a jugar. “Nos ha dejado perplejos la actuación de la Federación Navarra no solo durante sino también después. No es razonable todo lo que pasó. Me siento decepcionado por el trato de los entes que nos tienen que dirigir”, añadió Arregui. El presidente del club navarro volvió a reclamar diálogo entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Federación Española de Fútbol.

PÚBLICO EN EL DEPORTE

Por otro lado, Arregui indicó que una de las principales fuentes de financiación de un club como el Xota reside en la afición. Por este motivo, abogó porque se ratifique que el público pueda acceder a los pabellones con los protocolos pertinentes. “Cuando se nos ha dado la opción, el deporte navarro ha demostrado que es sumamente responsable”. Arregui añadió que solo pide que se le trate al deporte como una manifestación cultural más. Además, tildó la iniciativa del abono solidario como “éxito total”. “Tuvimos que parar en la cifra de 450 para poder cumplir los protocolos”, apuntó.

Ayer la LNFS hizo público que la Federación Española de Fútbol, organizadora de la competición, está multando con 2.000 euros a los clubes que todavía llevan su logotipo, como es el caso de Osasuna Magna. “Nosotros acordamos anteayer poner el logo de la Española. Esperamos que las dos partes dialoguen. Ojalá el Consejo Superior de Deportes medie y ponga orden en este despropósito”, señaló.

Montajes Oslo, refuerzo en momentos difíciles



El presidente del Club Deportivo Xota, Tatono Arregui, anunció que la empresa Montajes Oslo pasaba a convertirse en uno de los patrocinadores principales de la entidad. “Lleva tiempo colaborando con nosotros pero ahora ha dado el paso de convertirse en uno de los apoyos principales”, indicó. De hecho, en el próximo partido de Osasuna Magna, que tendrá lugar este domingo, el logotipo de esta empresa zaragozana lucirá en la zona frontal de la camiseta del primer equipo. El acuerdo con Montajes Oslo, dedicada al montaje y fabricación de estructuras metálicas, se suscribe para este curso, con opción de renovar dos años más, aunque la colaboración de la firma con el Xota se remonta a años atrás. La empresa aragonesa, además, entra como patrocinado oficial del proyecto social “Somos verdes, somos rojos”. “El apoyo de esta firma cubre el 25% del déficit de este curso que nosotros estimamos”, apuntó.