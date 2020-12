Los penaltis castigan a Osasuna Magna

Actualizada 17/12/2020 a las 06:00

La crueldad de un penalti lanzado al larguero, el quinto de una serie impoluta, apeó a Osasuna Magna de la Copa del Rey en Valencia ante el Levante, que marcha segundo en la liga. Logró remontar un tanto encajado en el primer minuto, y estuvo a dieciocho segundos de meterse en cuartos de final. Esteban anotó su tercer tanto, mandó el partido a la prórroga, en la que el marcador no se movió, y en el décimo disparo desde los seis metros, el sueño copero se esfumó.

El choque comenzó abierto y con intensidad de parte de ambas escuadras, que movían el balón a toda velocidad y se volcaban sobre las áreas en busca de dañar a su contrincante. Así fue como con tan solo 38 segundos disputados, el marcador se abrió. Esteban generó una acción rápida, y tras combinar con Maxi Rescia, puso por delante al bando anfitrión. A un gol rápido, respuesta inmediata. Eso debió pasar por la cabeza de Imanol Arregui, que se volcó sobre la meta contraria. Raúl Jiménez falló en el despeje y dejó el cuero suelto para Mancuso, quien se apropió del esférico y anotó a placer.

Con un partido tan abierto y rápido, sorprendió que el segundo tanto local llegase a balón parado, en el minuto nueve. Tras un saque de esquina, Esteban marcó sin oposición. Justo antes, tanto Linhares como Mancuso habían gozado de sendas oportunidades para adelantar a su equipo.

A falta de cinco minutos, la velocidad del choque disminuyó. Ambos acumularon faltas y discusiones. En esas circunstancias, el Levante disfrutó de la posibilidad de lanzar un diez metros para poner tierra de por medio tras una dudosa falta señalada a Dani Zurdo. Pero Rivillos marró y el choque llegó al descanso con una diferencia de un solo tanto para el conjunto local.

Superado el intermedio, ambos volvieron a mostrarse agresivos e intensos en busca de la portería contraria. Osasuna Magna exhibió un juego vertical y rápido en ataque, cuya presión brindaba mejores resultados. Así pudo disfrutar de más y mejores ocasiones de peligro. Roberto Martil y Mancuso disfrutaron de dos opciones claras para nivelar la contienda. El pívot carioca consiguió el premio a su insistencia en el minuto 25 y estableció el 2-2.

JUEGO ABIERTO

El pulso, al margen del empate en el marcador, mantenía su juego abierto que provocaba igualdad e impedía el dominio rotundo de ninguno de los dos equipos. Con el paso de los minutos, el cuadro preparado por Imanol Arregui comenzó a asentarse en el parqué y mostrar un atisbo de superioridad en el desarrollo de la contienda. Llegó el 2-3. La acción la creó Linhares y la remachó Tony en el segundo palo para conseguir completar una remontada de mérito.

El minuto final fue una locura y un agobio en el área de Osasuna Magna. Rafa Usín estrelló un tiro en la madera, Asier salvó el tiro de Jorge Santos y Esteban, a dieciocho segundos del final, empató el choque y lo mandó a la prórroga.

Ninguno de los dos equipos consiguió dañar a su rival en el primer tiempo de la prórroga. En la segunda mitad, los dos arriesgaron más. Tony, primero, se calzó la camiseta de portero-jugador, y el Levante contestó con Roger. Ambos pusieron picante pero la eliminatoria se decidió en los penaltis. Mancuso, César, Linhares y Dani Zurdo mantuvieron con vida a Osasuna Magna, que se quedó sin Copa del Rey con el remate de Wanderson al larguero.

Arregui: “Creo que hemos sido mejores. Merecimos ganar”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, lamentó, tras la eliminación a los penaltis, que la fortuna le dio la espalda a su equipo. “Creo que una vez más no ha sido justo el resultado. Al final hemos empatado. Ha sido muy igualado. Hemos hecho un partidazo. Es una pena el gol a falta de tan poquito, de dieciocho segundos. Hemos tenido alguna para ponernos por delante, no las hemos metido y a los penaltis, a la calle”. Arregui destacó la labor de sus pupilos, que, especialmente tras el descanso, dominaron al segundo clasificado de la liga. “Creo que hemos sido mejores en líneas generales. La primera mitad ha sido igualada, pero en la segunda fuimos superiores y hemos merecido ganar. Llevamos muchos partidos así pero al final, por una cosa o por otra, no ganamos. Los chavales han hecho un partidazo”, remarcó.