El verdugo del Osasuna Magna, un viejo conocido

Hay dos fechas que Dani Saldise tendrá marcadas en rojo en su calendario particular. Una será su regreso a Anaitasuna, en el mes de mayo. La otra se produjo este viernes en un partido en el que el pívot de Irurtzun se encargó de ser decisivo con sus goles ante el equipo de sus amores. Su actuación propició una dura derrota para Osasuna Magna, gracias a dos tantos.

Ya desde el pitido inicial quiso mandar en su casa el Inter FS. Pese a ello, el equipo de Imanol Arregui no se dejó amilanar por el buen inicio local y puso a prueba al guardameta Jesús Herrero con un durísimo lanzamiento que repelió. Minutos después lo intentó Mancuso. Con transiciones eléctricas tomó forma el Xota en Torrejón.

El técnico local Tino Pérez tardó en agitar su banquillo para frenar el activo quinto de Osasuna Magna. A nivel táctico, el inicio del choque fue una delicia para guardar en la videoteca. Dos estilos contrapuestos, sin errores y con un nivel de intensidad elevado. Rebasado el ecuador de la primera parte llegó la primera ocasión clara por parte del cuadro anfitrión con un lanzamiento directo de falta ejecutado por Boyis. Imanol Arregui sacó brillo a su fondo de armario para mantener la frescura en un quinteto que ralló la excelencia a nivel físico. Sin equivocaciones en defensa y buscando portería a la primera oportunidad siguieron los navarros.

Entró el choque en una fase muy vistosa con transiciones vertiginosas acompañadas de disparos muy precipitados. En ese escenario floreció una conexión de sobra conocida por la parroquia osasunista. Eric Martel y Dani Saldise lideraron los mejores minutos de un Inter que puso al límite el rigor defensivo navarro justo antes del descanso. El empate a cero campeó en el marcador.

La respuesta del Inter fue fulminante tras la salida de vestuarios. De nuevo se buscaron Eric Martel y Dani Saldise para castigar el mal repliegue defensivo de los que fueron sus compañeros. El ala barcelonés fue más rápido que Asier dejando la puerta vacía para el remate a placer del ahora diez de Inter. El gol cambió por completo el guion de la película. Obligado ahora a exponerse y dejar espacios se generó el caldo de cultivo para la mejor versión de los chicos de Tino Pérez. Así llegó el segundo gol anfitrión, con el carioca Pito aprovechando su juego de espaldas y soltando un latigazo cruzado.

Imanol Arregui solicitó tiempo muerto para buscar el empate a la desesperada. Pudo hacer el tercer tanto Dani Saldise en una contra donde se adornó en exceso. Sí lo hizo minutos después aprovechando un error en el blocaje de Asier tras un lanzamiento de falta. El marcador colapsó a un Osasuna Magna que se perdió entre protestas. Ya con portero-jugador, el local Boyis finiquitó el partido con un contundente 4-0.

Arregui: “Falta malicia. Si no marcas es imposible”

El entrenador del Osasuna Magna lamentó “la falta de gol” en un partido donde “se hizo una primera parte sensacional con una defensa impresionante”. Sin embargo, “ha habido dos o tres ocasiones muy claras que no se pueden fallar y que han sido decisivas para el resultado. Es una tónica general esta temporada”. Para Arregui, el marcador en contra fue una losa anímica para el equipo. “El Inter ha hecho dos goles que llegan en dos errores monumentales por nuestra parte. El primero es un error en cadena y a partir de ahí ya con el marcador en contra es muy difícil”. El técnico navarro apuntó también a un problema de pegada. “El gol cuesta dinero que es algo que Osasuna no tiene pero hay ocasiones que no se pueden fallar. Falta malicia. Si no marcamos es imposible sacar algo positivo”, concluyó el de Irurtzun.