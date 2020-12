Dani Saldise: “Tengo ganas de este partido. El Xota me lo ha dado todo”

Actualizada 04/12/2020 a las 06:00

Nunca se había enfrentado a un exequipo porque no había habido uno en su carrera deportiva. El ala de Irurtzun Dani Saldise , de 25 años, dio el paso este curso. Salió de las filas del Club Deportivo Xota y fichó por el Movistar Inter. Hoy viernes (20 horas) jugará ante Osasuna Magna con la camiseta azul del equipo madrileño, una cita que, según asegura, le va a resultar rara y especial al mismo tiempo.



¿Ha pensado mucho en este partido?

Tampoco me ha dado mucho tiempo a pensar en los últimos días ya que hemos encadenado varios partidos. Pero sí que es verdad que esperas jugar porque se trata de una cita muy especial. Lo tenía en mente. Me hace mucha ilusión enfrentarme a ellos aquí, en Madrid, pero me hace mucha más ilusión el partido de la segunda vuelta en Pamplona. Es en mayo, martes, porque ya tengo la fecha mirada. ¡Ojalá pueda ir público!

¿Cómo cree que va a vivir un partido así?

Va a ser muy extraño. Nunca me ha pasado porque siempre he jugado en el Xota. Nunca he tenido esta oportunidad. Va a ser muy raro desde el calentamiento al partido. Voy a jugar contra jugadores y entrenadores como Imanol y Miguel. Pero es una experiencia que quieres vivir si te vas fuera: enfrentarte al equipo que, en mi caso, me lo ha dado todo. La verdad es que tengo muchas ganas.

¿Le está siguiendo al equipo esta temporada?

Sí, sí. Siempre que no coincidimos en horario les veo. Les veo mucho. La verdad es que tienen un equipo muy bonito. Imanol ha sabido recomponer el equipo después de todas las bajas que ha sufrido. Ha sabido reinventarse y saber fichar y hacerlo bien. Ha acertado de lleno en los fichajes. Me ha sorprendido para bien qué rápido se han adaptado a la liga.

¿Cómo se está encontrando en el Movistar Inter?

Muy bien, muchísimo mejor de lo esperado. Los primeros días me resultaron algo difíciles por el hecho de cambiar de ciudad, de estilo de juego, de compañeros, entrenador... todo. Fue un proceso. Lo he sabido hacer rápido. Lo estoy disfrutando mucho y, por ello, me está resultando más fácil y me siento feliz.

¿Cómo ha encajado en el sistema del entrenador?

Tino (Pérez) me está dando mucha confianza y la verdad que le estoy respondiendo con cada vez minutos de más valor, y respondiendo en la pista, en los partidos y los entrenamientos. Me estoy viendo muy bien. Es un estilo de juego que siempre he querido probar. Practica una defensa distinta a la del Xota, que quería probar. Se parece a la de la selección. Me gusta mucho. Creo que me beneficia como jugador. La estoy aprovechando.

¿En qué compañeros está encontrando mejor apoyo?

No sé decirte. Una de las cosas que me ha sorprendido es que este vestuario es una piña, como una familia. Al tratarse de un equipo grande, pensaba que iba a ser todo un pelín más frío, pero estaba totalmente equivocado. Es una gozada. Si tengo que destacar a alguien, sería a Eric, con el que hago mucha vida porque ya nos conocemos y vivimos al lado. Pola, Borja, Raya, Boyis... podía decir un montón de nombres. Tengo la suerte de contar con un vestuario que es como una familia.

Fichar por el Inter, ¿le ha supuesto dar un paso más en su madurez deportiva y personal?

Sí, por supuesto. Al final, Xota es un gran club y así lo ha demostrado a lo largo de los años. Inter es uno de los grandes pero para mí es el mejor de los tres, uno de los mejores de Europa. Se trata de un salto, un salto grande, nada fácil pero estoy disfrutando este cambio. Es un salto deportivo. He cambiado de ciudad por lo que creo que se trata de un paso más de madurez personal que me hará crecer en lo profesional.

Se juega la jornada 13. Su equipo lleva 8 partidos disputados, ¿cuándo cree que se podrá ver el nivel real de cada equipo?

Esa es una pregunta complicada. Creo que no se va a ver del todo. Cuando disputemos los partidos aplazados, se verá algo mejor pero resulta difícil situarse. Es una liga distinta y beneficiará al que mejor se adapte a las circunstancias. Va a haber resultados distintos a los de otras temporadas y, de hecho, ya se están dando.

DNI

Dani Saldise Martinicorena De Irurtzun, nació el 8 de julio de 1995. Tiene 25 años.



Trayectoria El ala navarro fichó esta temporada por el Movistar Inter, donde luce el dorsal 10, antes en la espalda del astro Ricardinho. En el sistema de Tino Pérez, realiza funciones de pívot. Comenzó a los 6 años en las categorías inferiores del Club Deportivo Xota, la entidad de su pueblo. Debutó como profesional en la temporada 13-14 y desde entonces ha permanecido en la estructura que dirige Imanol Arregui. En la presente campaña, con el Movistar Inter, ha participado en los 8 partidos que ha disputado su equipo, con 6 goles, los dos últimos dedicados a su abuela, recientemente fallecida. Es el máximo goleador del equipo.

EN BUSCA DE LA TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA

Osasuna Magna busca esta noche en Torrejón de Ardoz (20h.) su tercera victoria consecutiva, después de los triunfos conseguidos ante Aspil Jumpers en Copa del Rey y Córdoba Futsal en liga. Será una empresa muy complicada para el equipo de Imanol Arregui ya que visita la pista del campeón Movistar Inter, que viene de endosar una goleada (0-6) a Jaén Paraiso Interior este mismo martes en el encuentro de liga aplazado correspondiente a la primera jornada.

Los verdes se enfrentarán a un equipo muy remozado pero que sigue teniendo un altísimo potencial y en el que destacan Dani Saldise y Eric Martel, ex jugadores de Osasuna Magna que están ofreciendo un gran rendimiento con su nuevo equipo.

No hay bajas en el conjunto de Imanol Arregui que realizará hoy por la mañana una sesión de entrenamiento en el pabellón Jorge Garbajosa.



Minimizar los errores

El técnico de Osasuna Magna aseguró que tendrán que minimizar los errores para sacar algo positivo ante el Movistar Inter.

“A pesar de las bajas que tienen, es un equipo muy competitivo y con muy buenos jugadores. Se basan en un juego de cuatro con mucha dinámica y verticalidad y gente de uno contra uno. Además, todo lo que es rápido, lo maneja muy bien. En los robos en defensa alta, en las transiciones y las estrategias rápidas son muy peligrosos. Tenemos que minimizar los errores porque ellos los aprovechan muy bien”, comentó Imanol Arregui en la previa.

Por otro lado, destacó el buen momento del rival. “Vienen con la moral por las nubes después de golear por 0-6 en una de las pistas más difíciles de la categoría como es La Solabreja. Seguro que les ha venido bien después de los tres empates que acumulaban”, dijo.

Por último, Arregui manifestó que es un duelo importante para ambos, pero especialmente para Osasuna Magna. “Para nosotros es más vital porque nos quedan menos partidos para acabar la primera vuelta y depende de lo que pase, pues te pones en un lugar u otro de la clasificación. Tendremos que demostrar nuestra mejor cara para sacar algo”, terminó.