Osasuna Magna da un paso más ante el Peñíscola

Actualizada 15/11/2020 a las 06:00

Osasuna Magna se llevó los tres puntos en su visita al Peñíscola Globeenergy con una goleada 1-5 en un partido donde fue superior a su rival. El equipo navarro se fue al descanso con tres goles de ventaja gracias a una primera parte en la que fue dominador. En la segunda, resistió los intentos locales y terminó por sentenciar.

Los dos equipos presionaron a su rival en toda la pista para dificultar la salida del balón. En esa lucha fue mejor Osasuna Magna, que puso en muchas complicaciones al Peñíscola durante toda la primera parte. Las primeras ocasiones del partido fueron todas para el equipo visitante. El Peñíscola pasaba por dificultades y obligó al técnico, Manuel Collado, a pedir tiempo muerto en el minuto seis. No hubo reacción.

Justo en el ecuador de la primera parte, los pupilos de Imanol Arregui realizaron una jugada colectiva que culminó Fabinho, quien solo, desde la frontal, puso por delante al conjunto navarro. Poco duró ese resultado puesto que un minuto después, en un saque de banda, Roberto Martil recibió el balón dentro del área, se giró y remató a la red ante la pasividad de la defensa.

Con el 0-2 en su contra, el Peñíscola no se lo pensó y sacó a Walex de portero-jugador. La defensa visitante no dio ninguna facilidad para la creación de ocasiones y hasta el minuto 17 no llegaría una acción clara de peligro. Asier sacaba una gran mano al tiro de Rubén Orzáez. Un minuto más tarde, después el peligro estuvo en la otra portería, Mancuso perdonaba a puerta vacía dentro del área tras coger a Molina descolocado.

A poco más de un minuto para el descanso Asier se convertía en protagonista. Primero puso el pie para rechazar un tiro raso de Paniagua y unos segundos más tarde voló para despejar a córner un zurdazo de Walex a la escuadra. Pero del posible 1-2 se pasó al 0-3 a cuarenta segundos para alcanzar el intermedio; Bynho robaba la pelota en su pista y aprovechaba que el Peñíscola atacaba de cinco y, sin portero, marcó el tercero.

En el 22, el Peñíscola marcó en una falta que tocó en corto David Señoret a Tuli, quien pasó el balón a Walex para anotar el 1-3 al rematar de primeras con su pierna zurda. El gol devolvió la fe al bando local y muy cerca estuvo de anotar el segundo. Bruno Gomes a la media vuelta remató al costado en el minuto 24 y, segundos después, disparó al poste tras un saque de banda al segundo palo de Orzáez.

El Peñíscola se volcaba al ataque mientras Osasuna trataba de defender y buscar sus oportunidades a la contra. Los dos equipos sumaron su quinta falta a nueve minutos para el final e Iván Rumbo cometía la sexta al agarrar a Bynho. Era el minuto 32 y Osasuna no aprovechó el lanzamiento de diez metros que paró con el pecho Molina a Wanderson. El cuarto gol llegaría a la contra en el minuto 34. César subió el balón por la banda, y disparó raso y cruzado para dejar el choque visto para sentencia. Lo intentó Peñíscola con ataque de cinco pero en el minuto 37 llegó el 1-5 definitivo. Linhares, desde el centro del campo y a puerta vacía, selló la goleada.

Arregui “Nuestra primera parte ha sido muy buena”



El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, se mostró encantado por la victoria lograda en Peñíscola. “Nos hacía mucha falta ganar y no era el mejor rival para ello porque está haciendo las cosas muy bien. Nuestra primera parte ha sido muy buena y en la segunda ellos han apretado mucho más y nos ha costado sacar la victoria aunque creo que es justa”. Imanol Arregui destacó la efectividad que mostró su equipo y rescató el primer tiempo que realizaron sus pupilos. “Llevábamos unos partidos en los que no acabamos de meter las ocasiones que teníamos y hoy (ayer), en la primera parte, sí que hemos tenido acierto. Estoy contento porque los chavales están trabajando muy bien y merecían una victoria. Veremos si estos tres puntos nos dan ese pequeño empujón que aún nos falta”, indicó.



Peñíscola

Cinco inicial 30. Molina. 19. David. 8. Paniagua. 20. R.Orzáez. 6. Tuli. Suplentes 22. Agustín Plaza. 5. Iván Rumbo. 7. Luciano Gauna. 12. Rahali. 15. Miguel Fernández. 10. Walex.



Osasuna Magna

Cinco inicial 1.Asier. 2. Wanderson. 17. Bynho.4. Tony. 14. Linhares.

Suplentes 21. Aitor. 29. César. 8. R. Martil. 7. Mancuso. 99. Fabinho. 3. Juninho. 6. Dani Zurdo.



Goles

0-1 (m. 10): Fabinho. 0-2 (m.11): Roberto Martil. 0-3 (m.20): Bynho. 1-3 (m.22): Wallex. 1-4 (m.34): César. 1-5 (m.37): Linhares.



Árbitros

Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Mostraron tarjeta amarilla a Iván Rumbo, Miguel Fernández, del Peñíscola Globeenergy, y a Bynho, de Osasuna Magna.



Incidencias

Pabellón Municipal de Peñíscola, a puerta cerrada.