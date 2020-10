Osasuna Magna no aprovechó sus claras ocasiones y empató ante el Burela

Actualizada 24/10/2020 a las 09:53

Generar muchas ocasiones, con un abanico amplio de diversidad, y no materializarlas cuesta puntos y muchas veces partidos. Osasuna Magna se dejó ayer dos puntos al no contar con la suficiente frialdad para materializar todas las veces que llegó con peligro a la portería rival. Empató a 3 con el Pescados Rubén Burela, después de haberse adelantado en el marcador con el 1-0 y el 2-1 y tener que recuperar, después, con el 2-3.

El encuentro empezó casi cuatro minutos después del horario previsto. Osasuna Magna comenzó en tromba sobre la portería de Edu. El capitán del equipo navarro Roberto Martil materializó el asedio del Xota en el minuto 6. Ejecutó un gol de bella factura. Cruzó a la media vuelta. Adelantó a su equipo tras las claras ocasiones de sus compañeros Fabinho o Wanderson.

Mancuso, que reapareció ayer, se quedó solo ante Edu aunque no marcó. La jugada surgió de saque de falta de César, que pasó a Linhares y se la dejó al pívot brasileño. Del fallo claro local, se pasó, en la siguiente jugada, al empate. El Burela sacó otra falta, pero esta vez Renato marcó de tiro directo.

El gol hizo daño a los locales que se vieron encerrados en su campo. Ello dio pie a unos minutos locos, sin control de ninguno de los dos equipos. Cuando Osasuna Magna logró poner cierto orden llegó el gol de Juninho en el 18. Recibió de Mancuso para batir a Edu. Pero el Burela volvió a equilibrar el marcador. Pitero recogió un rechace tras parar Asier el lanzamiento de Matamoros y este no perdonó.

“¡CUIDADO CON LAS FALTAS!”

El partido llegó al final de la primera parte. Osasuna Magna ocupó la zona de las gradas que quedó tras su banquillo para dar las instrucciones, mientras que el Burela se colocó en una esquina en la parte opuesta de la pista. Una de las indicaciones que les dio Imanol Arregui a sus jugadores fue que tuvieran cuidado con las faltas. No transcurrió ni un minuto y le pitaron la primera a Wanderson. Renato, que marcó de lanzamiento directo en la primera parte, volvió a sacarla pero, esta vez, la paró Asier. En diferentes fases, el encuentro se volvió loco, desordenado, en ambos campos. Sin embargo, el peligro lo puso, casi siempre, Osasuna Magna. En el minuto 25, Roberto Martil sufrió una fuerte entrada de Álex Diz. Se quejó de la rodilla derecha. Fue atendido y salió al banquillo. En el minuto 30, volvió a jugar.

El equipo local no aprovechó hasta tres claras ocasiones consecutivas. Un error del último defensor dejó a David Pazos solo ante Asier. El ala gallego no falló para hacer el 2-3 en el minuto 27. El Burela subió la línea de presión y Osasuna Magna tuvo alguna dificultad para salir con el balón.

En jugada de estrategia, tras saque de banda de Linhares, César le ganó la espalda a la defensa y logró ante Edu el empate a 3. Fue Arregui el primero en apostar por el ataque de cinco con Mancuso y su equipo generó mucho peligro. El Burela vistió a Álex Diz de portero jugador. El marcador no se movió, y la igualdad entre los dos contendientes continúa una jornada más.

Arregui: “Hemos tenido ocasiones que no se pueden fallar”

El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, no quiso excusarse en la acumulación de partidos. “Son muchos encuentros en pocos días. Llegamos justos pero es igual. Con portero-jugador hemos tenido cuatro ocasiones clarísimas para haber ganado el partido. Los dos primeros goles que encajamos vienen de dos errores nuestros. Nos hemos puesto por delante y con poco nos han hecho gol, aunque creo que ha sido un partido muy igualado. Hemos contado con ocasiones que no se pueden fallar. Hemos tenido disparos francos, sin oposición, de la línea de puntos hacia adelante. No hemos estado acertados. Al final, logramos un punto que sabe a poco. El equipo ha hecho un buen partido, pero cometemos errores. El equipo ha jugado, ha tenido ocasiones pero no hemos contado con la frialdad en la finalización, y cuando vas a resultado corto es complicado todo”, explicó.



Osasuna Magna 3

Cinco inicial 1. Asier. 2. Wanderson. 14. Linhares. 17. Bynho. 29. César.

Suplentes 7. Mancuso. 8. R.Martil. 3. Juninho. 99. Fabinho. 24. Jesús.



Burela 3

Cinco inicial 1.Edu. 4. Lucho. 7. Javi Rodríguez. 20. David Pazos. 23. Quintela.

Suplentes 5. Iago Míguez. 6. Pitero. 10. Matamoros. 12. Renato. 13. Giasson. 16. Ético. 22. Álex Diz.



Goles

1-0 (m. 6): R.Martil. 1-1 (m.9): Renato. 2-1 (m.18): Juninho. 2-2 (m.20): Pitero. 2-3 (m.27): David Pazos. 3-3 (m.31): César.



Árbitros

Sánchez Llorente y Toca Campo. Mostraron tarjeta amarilla a Roberto Martil, Wanderson, Fabinho y Miguel Hernández, entrenador ayudante, de Osasuna Magna, y a Matamoros, del Burela.



Incidencias

Pabellón Anaitasuna, a puerta cerrada.