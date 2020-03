El Barça-Osasuna Magna, en cinco claves

Actualizada 05/03/2020 a las 15:12

El Barça y el Osasuna Magna completarán este viernes los cuartos de final de la Copa de España 2020 de Málaga (19.00 horas), un "clásico" ya en los últimos tiempos del torneo, según expresaron sus protagonistas, y un reto de indudable exigencia para el actual campeón.



1 - El desafío del actual campeón:



El Barça conquistó con rotundidad la Copa de España 2019 en Valencia. Fue su regreso a la cima de una competición que ha conquistado en cuatro ocasiones, las cuatro dentro de la última década. "Nuestro equipo está diseñado para intentar jugar las máximas finales o llegar lo más lejos posible en todos los torneos y ganarlos. Es lo que queremos, pero cada vez es más difícil", avisó Andreu Plaza, su técnico, en la víspera del choque.



2 - Un "clásico" de la Copa:



Ambos equipos se han enfrentado en dos de las últimas tres ediciones de la Copa de España. En 2018, en las semifinales, venció el conjunto azulgrana por 1-3; en 2017, en los cuartos de final, el Osasuna doblegó al Barça en los penaltis tras el 2-2. En este curso de la Liga, a la vez, se han medido ya en una ocasión, con triunfo catalán por 6-3, aunque ese duelo en el Palau Blaugrana lo dominaba el bloque navarro por 0-2. "No creo que sirva de referencia. Al final, los partidos de Copa tienen connotaciones diferentes. No tienen nada que ver con la Liga. Ni siquiera con el play off", afirmó Imanol Arregui, entrenador del Osasuna Magna.



3 - "Cualquier jugador del Barça puede reventar el partido en cualquier momento":



Imanol Arregui, el entrenador del Osasuna Magna, elogió a su rival en la rueda de prensa previa de este jueves: "Sabemos que nos ha tocado bailar con la más fea, como se suele decir. Es el rival más duro que te puede tocar. Sabemos la capacidad que tiene, es muy buen equipo, con jugadores que cualquiera puede reventar el partido en cualquier momento. Y tampoco se pueden hacer muchos emparejamientos, porque si pones el papel te dan ganas de llorar. Vamos a ser fieles a nosotros, a competir y a intentar pasar, por supuesto".



4 - Los 28 goles de Adolfo:



Adolfo se presenta en la Copa de España como el máximo goleador de la temporada del Barça y de la Liga, con 26 goles en 23 jornadas en el campeonato y con 28 tantos si se le añade la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Además, en las dos últimas citas ha encadenado tres 'tripletes' que realzan el momento de forma del internacional azulgrana. En el Osasuna Magna, Rafa Usín, con 16 goles, es su mejor artillero en esta campaña de Liga.



5 - La baja de Ferrao:



El goleador brasileño del Barça ya está en la última fase de su puesta a punto de la rotura parcial del tendón de Aquiles sufrida precisamente en el encuentro contra el Osasuna Magna del pasado 26 de noviembre en el Palau Blaugrana. Ese día anotó tres goles para levantar un 0-2 en contra (6-3). Luego se lesionó. "La peor parte ya ha pasado, todavía queda un poco, sabemos que estamos en el buen camino, tengo algunos retos programados para mí y estoy entrando ya en la parte final de la recuperación", afirmó este jueves en Málaga.