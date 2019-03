Bynho, de Osasuna Magna, denuncia gritos racistas

Actualizada 17/03/2019 a las 18:31

Osasuna Magna superó al Valdepeñas por 3-6 para afianzarse en la tercera posición antes de la visita del todopoderoso Inter Movistar la próxima jornada en Anaitasuna. El partido, más allá de la goleada y las buenas sensaciones del equipo de Imanol Arregui, estuvo marcado por un acto de racismo de la afición local. El brasileño Bynho condenó este acto en su cuenta de Instragram.

"Gran victoria ayer. Valdepeñas 3-6 Osasuna Magna. Pero no vengo a hablar sobre el partido en sí, sino sobre lo que sucedió en la grada. Pasé por una situación muy desagradable y triste. Después de marcar un gol, lo celebré como siempre hago, haciendo una voltereta y la afición local realizó un acto inadmisible en el deporte, un acto racista, me llamaban "mono". Este tipo de actos no tiene espacio para el deporte. Contento por la victoria, pero muy triste por tener que pasar por este tipo de actos de maldad y estupidez", escribió el protagonista de esta desagradable escena.

Con el de ayer, Bynho suma siete goles esta temporada y acostumbra a celebrarlos de una forma muy significativa, que despierta los aplausos de la grada. El brasileño realiza una voltereta sobre sí mismo para caer de pie y levantar las manos al cielo. En su segunda temporada en el cuadro navarro, el de Recife se ha ganado el cariño de la grada y el respeto de sus rivales por la forma tan intensa de jugar.

Te puede interesar

Te puede interesar

Selección DN+