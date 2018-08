Osasuna Magna inicia la pretemporada y presenta a Alex Diz y Juninho

Actualizada 13/08/2018 a las 14:08

Osasuna Magna comenzó este lunes la pretemporada, día en el que también presentó como nuevos jugadores a Alex Diz y Cícero Severino Da Silva 'Juninho', novedades para la próxima temporada junto con Javier García 'Chino', presentado el pasado 3 de agosto.



Juninho, de 19 años, llega a Pamplona procedente del Corinthians y a pesar de su juventud espera "crecer" en la Liga española, "un sueño para cualquier jugador brasileño". "Era un sueño venir a España y a Osasuna Magna, donde espero hacer un buen campeonato", dijo Juninho, quien admitió que "no será fácil" la adaptación, aunque espera que sea "lo más rápida posible para rendir dentro del campo".



Alex Diz, de 23 años, se formó en el Lugo y jugó las tres últimas temporadas en el Santiago Futsal, por lo que ahora comienza "un nuevo ciclo" fuera de Galicia, una etapa que afronta "con mucha ilusión". El jugador lucense aseguró que cuando recibió la llamada de Osasuna Magna no dudó en aceptar la oferta del equipo navarro: "No escuché otras ofertas. El Xota me gustaba desde pequeño por su filosofía y el grupo humano, y estoy contento de la decisión". El entrenador de Osasuna Magna, Imanol Arregui, espera que Alex Diz "crezca mucho" en el Xota ya que se adapta a la forma de juego del equipo: "Es un jugador muy inteligente dentro de la pista, con buena lectura del juego".



"Maneja las dos piernas. Tiene llegada a pesar de no ser goleador. Si entiende bien a qué jugamos nos puede dar muchas cosas como armador", manifestó Imanol. El técnico navarro comentó sobre Juninho que es necesario "tener paciencia porque es un crío", pero destacó que puede adaptarse "bien" al estilo de juego de Osasuna Magna. "Es un cierre de los de antes, que cada vez hay menos. Sujeta muy bien al pívot, anticipa bien, juega fácil y lee muy bien el juego", señaló Imanol sobre el jugador brasileño. El conjunto navarro comenzó la pretemporada con una sesión suave como "primera toma de contacto" ya que mañana martes realizará las pruebas físicas y tiene programados siete amistosos de preparación.

Selección DN+