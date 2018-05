El internacional 'Chino' deja el Jaén y ficha por Osasuna Magna

El internacional Javier García Moreno, 'Chino', que ha jugado las dos últimas temporadas en el Jaén Paraíso Interior FS, anunció este martes que no seguirá en la plantilla del bicampeón de la Copa de España de fútbol sala y que tiene cerrado un acuerdo con Osasuna Magna Navarra, para las dos próximas campañas. El albaceteño, elegido el pasado 18 de marzo el mejor jugador de la Copa de España que los jiennenses le ganaron al Movistar Inter (3-4), desveló su marcha del club en un programa de la televisión municipal de Jaén, una vez que su equipo fue eliminado el lunes de las semifinales por el título, precisamente por el cuadro madrileño.



"La campaña próxima no seguiré en el Jaén Paraíso Interior, un club que me lo ha dado todo y con una afición increíble. Seguir en el club era mi prioridad, pero no me trasladaron en su momento una oferta, aunque estoy agradecido por el apoyo que me han dado en este tiempo", declaró el todavía pívot del conjunto andaluz, de 26 años. 'Chino', que este año ha debutado con la selección española, calificó de "histórica" la temporada del equipo, al haber conseguido su segundo título de campeón de la Copa de España, haber sido finalista de la Copa del Rey ante el Barcelona y semifinalista de la liga de fútbol sala, y haber batido su récord de puntos con 64.



"Hemos batido todos los registros y es para estar muy orgullosos de todo lo que hemos hecho con una afición ejemplar", subrayó el internacional, que comenzó en el Albacete FS (2007-12) y luego pasó por Puertollano (2012-13), Montesinos Jumilla (2013-14), Jaén Paraíso Interior (2014-15), Pescados Rubén Burela (2015-16) y de nuevo Jaén (2016-18), antes de fichar ahora por Osasuna Magna.

