El abecé de la San Fermín Marathon

AVITUALLAMIENTO. Uno de los puntos claves en cualquier carrera de fondo, sobre todo en un mes como junio cuando las temperaturas comienzan a ser más altas. En el caso del VI EDP San Fermín Marathon, salvo en la modalidad de 5 kilómetros que el único avituallamiento se ubicará tras la llegada a meta, tiene previsto dos puntos de avituallamiento por vuelta: en la avenida Catalina de Foix (km. 3,7)y otro al final del parque de Antoniutti (km.6,5). En la primera de las vueltas será sólo de agua mientras que en el resto tendrán también isotónico Prozis y fruta. A ello hay que añadir otro tercer punto extra en la Plaza del Castillo para la segunda y tercera vuelta de los maratonianos (km. 21 y 31,5) y el avituallamiento final en meta para todos (fruta, frutos secos, agua, cerveza Ambar, Coca Cola...).



BICICLETAS. Este año, en lugar de las motos de ediciones pasadas, serán ciclistas del Club Lizarraldea MTB los encargados de acompañar a los primeros clasificados de cada modalidad en la carrera, marcando así su posición y controlando el desarrollo de la misma. La organización también dispondrá de otras dentro del dispositivo sanitario previsto para poder acceder lo antes posible a tramos estrechos del Casco Antiguo así como motos. Cabe recordar que el reglamento prohíbe, por cuestiones de seguridad hacia los otros corredores y el público, acompañar a los corredores en bicicleta a personas ajenas a la organización.



CAJONES. Son las tres zonas, divididas por ritmos de carrera, donde los corredores deberán esperar antes de entrar por el Patio de Caballos y situarse en la posición adecuada para tomar la salida ya en el interior de la Plaza de Toros. Se ubicarán en la calle Aralar, en los aledaños de la plaza y tendrán una horario límite para entrar en ellos -acreditando en el caso de los ritmos más rápidos mediante una pulsera que es el cajón adecuado-. Así, a las 18.30h se cerrarán los cajones para la prueba de 5 kilómetros (salida: 18.45h) y a las 19.40h los del resto de modalidades. Quien llegue más tarde sólo podrá situarse ya en el último de los cajones.



DUCHAS. Es una de las novedades que presenta esta edición. Tras colaborar en las cinco ediciones anteriores, el colegio Salesianos -que prepara su mudanza- no será este año uno de los puntos donde los corredores podrán ducharse y cambiarse tras la prueba. Este sábado le sustituirá el Club Natación Pamplona, otro punto cercano a la meta y con unas instalaciones de calidad. Así, el Aquavox de la calle San Agustín será el punto destinado a los corredores de 5 y 10,7 kilómetros mientras que el Club Natación estará destinado a los de 21 y 42 kilómetros.



EQUIPOS. La modalidad ‘Peñas’ cumplirá su tercera edición. Se trata de una maratón por relevos que, este año, se abre a equipos de dos, tres o cuatro integrantes. Sea cual sea su composición se repartirán los kilómetros y las cuatro vueltas, teniendo que intercambiarse un portadorsal y el chip del equipo como testigo en una zona de transición situada en la confluencia de la Plaza del Castillo con Carlos III. Allí, además, podrán esperar los integrantes al último relevista para completar e último tramo y entrar a meta juntos.



FOTOGRAFÍAS. Al igual que en estos últimos años, y al margen de las imágenes captadas por los fotógrafos de Diario de Navarra (www.dnrunning.com), los participantes podrán obtener fotografías y vídeos gratuitos de su carrera gracias a Caja Rural de Navarra y mediante el sistema Pic2Go, que detecta unos códigos en el dorsal que identifican al corredor y le vinculan a las fotos. Por eso es importane tratar de mantener visible el dorsal en todo momento y no tapar esos códigos.



GUARDARROPA. Es otro de los servicios que la EDP San Fermín Marathon ha venido ofreciendo a los corredores en toda su historia. Se ubicará en el interior de la Plaza de Toros, entregando la bolsa debidamente identificada con un código que se desprende en un lateral del dorsal y que permitirá una localización rápida mediante un sistema digital a la hora de recuperarla una vez ya cruzada la meta y el avituallamiento final.



HIDRATACIÓN. Un factor clave para el deportista, sobre todo si las temperaturas son altas. Beber adecuadamente -en una cantidad lógica, ya que tampoco es positivo atiborrarse de líquido- antes, durante y después de la carrera es básico para no tener problemas. Lógicamente hay que evitar ingerir alcohol, refrescos o bebidas carbonatadas, apostando por agua y también alguna bebida isotónica que aporte al cuerpo sales y minerales que perderá con el ejercicio.



ISOTÓNICO. A partir de la segunda vuelta, los participantes encontrarán en los puntos de avituallamiento, además de agua, bebida isotónica de la marca Prozis -sabor naranja- para poder recuperar nutrientes gastados e hidratarse adecuadamente. Algunos corredores optan también por llevar su propio isotónico, de la marca a la que están acostumbrados, para evitar pruebas el día de la carrera que pueden no sentar bien. este año, gracias a la Asociación Celíacos de Navarra , habrá un zona de isotónico especial para celíacos (especialmente señalada en los avituallamientos).



JÚBILO. Una sensación que muchos de los corredores sentirán en el momento de cruzar la meta situada en la Plaza de Toros, tras completar con éxito su reto. Los corredores podrán disfrutarlo en el coso de la PLaza de Toros aunque, recordando, que tras ellos siguen llegando corredores por lo que, sin prisa pero sin bloquear la meta, hay que disfrutar de lo conseguido y dirigirse hacia el Patio de Caballos donde recogerán la medalla de ‘finisher’ y hacia el avituallamiento final, en el exterior ya de la plaza.



KILÓMETROS. Dicen que los primeros “pasan más rápidos” y que los últimos pueden hacerse interminables. Pero la encadenación de esos mil metros marcan el reto, la distancia a recorrer. Algo más de 42 serán los que deban afrontar quienes disputan ‘Pobre de mí’ o maratón. Casi, la distancia entre Pamplona y Estella o una ida y vuelta desde la capital hasta Zubiri. Es una distancia mítica entre los aficionados a correr, si bien últimamente están en auge las pruebas de ultrafondo que superan por mucho la prueba más larga en el programa olímpico de atletismo. En la prueba Txupinazo (media maratón) los corredores sumarán algo más de 21 kilómetros, en la de Fiesta serán unos 10,7 y en la Kiliki, algo más de 5. En esta cita las distancias no están homologadas por la Real Federación Española de Atletismo.



LIEBRES. Otros protagonistas de la carrera y que dedican su esfuerzo a ayudar al resto de corredores. Serán 13 las liebres o corredores de referencia que irán manteniendo un ritmo concreto de carrera, marcando así a sus acompañantes qué tiempo final pueden obtener si les siguen en su carrera. Habrá liebres para acabar el maratón en 3.00h, 3h15, 3h30, 3h45, 4.00h, 4h15 y 4h30. Además, al compartir circuito en las primeras vueltas, también servirán de referencia a los corredores de media maratón (1h30, 1h38, 1h45, 1h53, 2.00h, 2h08 y 2h15).



MUJERES. El porcentaje de la participación femenina del EDP San Fermín Marathon mantiene el de otras ediciones, rondando un 30% del total de inscritos (con casi 800 inscritas) si bien las cifras de participantes varían mucho según la distancia. Así, las pruebas de 10,7 y 5 kilómetros son las que mayor presencia femenenina cuentan.



NOCHE. En principio, está previsto que este sábado anochezca en Pamplona en torno a las 21.44 horas. Eso hace que, aunque en las pruebas cortas, buena parte de los incritos en el medio maratón o incluso los primeros del maratón, llegarán a meta con luz, el EDP San Fermín Marathon tiene la particularidad de ser una prueba en la que los maratonianos encontrarán una luz distinta en la ciudad en cada una de sus vueltas: saliendo por la tarde, corriendo durante todo el anochecer y llegando a meta ya de noche. El cierre límite de la prueba está fijado a las 1.00 horas, ya iniciado el domingo 9.



ORGANIZACIÓN. En julio de 2018, apenas pasadas unas semanas de la celebración del V EDP San Fermín Marathon, la organización del evento a cargo de Fundación Diario de Navarra y la dirección técnica de Rockthesport y DN Running, se ponía ya en marcha para preparar la cita de este sábado. Prácticamente 11 meses de trabajo, primero de análisis de las opiniones y valoraciones de los corredores de la edición anterior, para luego obtener el apoyo de patrocinadores y colaboradores, contactando y solicitando permisos a organismos y autoridades, promocionando la prueba en distintas ferias de maratones nacionales y preparando todos los detalles logísticos -desde la bolsa del corredor al operativo sanitario y de seguridad, sin olvidar otros como la adquisición de imperdibles para los dorsales o de vasos para los avituallamientos- para que los corredores puedan disfrutar de un evento único en Navarra.



PAÍSES. La cita contará en esta ocasión con corredores procedentes de cuatro continentes (Europa, América, África y Oceanía) y de 18 países, aumentando en este aspecto los 15 representados en la quinta edición aunque el récord sigue siendo las 23 procedencias de 2017. Los franceses serán los más numerosos al margen de los españoles, aunque también habrá estadounidenses, italianos, portugueses, alemanes, británicos, mexicanos, belgas, estonios, argentinos, holandeses, brasileños, estonios, daneses, neozelandeses, tunecinos o procedentes de Perú. En lo que respecta a España están representadas todas las Comunidades Autónomas y de 44 provincias, además de Melilla.



QUESO. En el avituallamiento final, junto a fruta, frutos secos, cerveza, agua y Coca Cola, también habrá queso Lacturale.



RECOMPENSA. Más allá del resultado, de la satisfacción propia o de la distancia recorrida, todos los corredores tendrán recuerdos de esta cita. Además de la camiseta conmemorativa que recogen ya junto a su dorsal, al completar la prueba y cruzar la meta, todos los inscritos obtendrán, diferenciadas por carreras, una medalla y una bolsa del corredor con distintos productos para comer y beber, otros de higiene y recuperación o una gorra.



SALIDAS. Es la gran novedad de esta sexta edición. Por primera vez, el coso de la Plaza de Toros no sólo acogerá la meta de la EDP San Fermín Marathon sino que también albergará las dos salidas que tendrá el evento: una a las 18.45 horas para la carrera de 5 kilómetros y otra a las 20.00h para las otras cuatro modalidades.

TEMPERATURA. Aunque nunca es una ciencia cierta y es impredecible al 100% parece que la temperatura al inicio de las carreras se acercará a los 20 grados centígrados -en descenso conforme oscurezca-, con algo de viento norte y, en principio, sin lluvia.



URBANO. El EDP San Fermín Marathon es el único maratón urbano que se celebra en Navarra. Un recorrido “céntrico, llano y rápido” por el corazón de la ciudad que ocasionará, inevitablemente, alteraciones en el tráfico y en el transporte urbano pero que, a la vez, hace que los corredores puedan sentirse más arropados -sin salir a zonas de polígono o más desangeladas- y que, para los acompañantes y público, permitirá ver el paso de la carrera en distintos puntos con sólo caminar apenas unos minutos.



VOLUNTARIOS. Son, junto a los corredores, los grandes protagonistas de la carrera y sin cuya labor sería imposible organizar un evento de esta envergadura. Junto a la treintena de profesionales sanitarios y el medio centenar de Policía Municipal que formarán el operativo sanitario y de seguridad, la prueba contará con más de 300 voluntarios como ayuda en avituallamientos, cruces, puntos de información, bolsa del corredor...

X. La incógnita a despejar, el factor de incertidumbre que ningún corredor puede asegurar y también un aliciente que contiene cualquier reto. ¿Me saldrá bien la carrera? ¿Mejor? ¿Peor? acentuada en el caso de quienes afronten los 42 kilómetros, convierte siempre cualquier maratón o medio maratón en diferente a cualquier otra que se haya disputado. ¿Saldrá la carrera como tenía previsto? ¿Mejor?¿Peor?



YO. Es una obviedad pero nadie se conoce mejor que uno mismo. Saber leer las señales del cuerpo-, conocer la preparación real y los límites físicos personales y no forzar en exceso deben ser virtudes de cualquier corredor. No hay nada más importante que la salud y hay que ser un poco egoista en ello. No engañarse ni mirar a otros otros corredores cuyas circunstancias y condiciones pueden ser diferentes. La salud no debe ponerse en juego. En momento de duda, más vale ser honesto con el ‘yo’ interior.



'ZAPATILLAS SOLIDARIAS’. La iniciativa impulsada por la Fundación Diario de Navarra vuelve a unirse al EDP San Fermín Marathon. Busca recoger para personas necesitadas calzado deportivo que ya no es útil para competir pero que está en buen estado y puede servirse para caminar. También se recogerán camisetas y prendas deportivas con la única condición de que no estén rotas. Para ello habrá un punto de recogida en la Plaza de Toros (junto a información). Ésta será una de las diez iniciativas solidarias y deportivas con las que colaborará la prueba en esta sexta edición. Además, este año, los excedentes de material deportivo (camisetas, gym bags) se entregarán a #SéSolidario Fundación Mapfre-BancoMaterialDeportivo.

