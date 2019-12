San Silvestre 2019: guía de todas las carreras en Navarra

24/12/2019 a las 06:00

Ya llega. En una semana acabará 2019 y dará comienzo 2020. Un 31 de diciembre que bien podía denominarse ya también como el Día de las Carreras.

El próximo martes, miles de navarros se calzarán las zapatillas para cumplir con la tradición y despedir el año haciendo algo de deporte -y en muchos casos también como una excusa festiva más- en alguna de las más de medio centenar de carreras de San Silvestre que, de todo tipo, se organizan a lo largo y ancho de toda Navarra. Un simple reflejo de lo que ocurre en todo el país.

De hecho, según un reciente informe titulado I Estudio EDP la energía de San Silvestre, estima que en España ese día se celebran al menos 1.275 carreras, que reúnen a casi 700.000 personas .

PAMPLONA

Edición: 37ª.

Organizador: Beste Iruña.

Horas: las carreras infantiles darán comienzo a las 17.15h y la de adultos a las 19.00h.

Salidas: Navas de Tolosa, a la altura del Bosquecillo (cambio de ubicación respecto a otros años).

Distancias: las pruebas de menores se realizarán en Navas de Tolosa, a la altura del Bosquecillo (desde los 550m de benjamines a loa 1650m de los cadetes). La prueba absoluta tendrá unos 5 kilómetros.

Inscripción: 15€ los adultos y 4€ niños. Hay también ofertas para dorsal conjunto con la Media maratón o los 10km de primavera. A través de las webs oficiales.

Más información: www.besteiruna.es



TUDELA

Edición: 39ª.

Organizador: Ayuntamiento de Tudela y Club Ribera Atlético.

Horas: los niños comenzarán a las 17.45h y los adultos a las 19.00h.

Salidas: calle Herrerías.

Distancias: desde los 150 metros para los prebenjamines hasta los 4.400 metros de la prueba absoluta.

Inscripción: en los centros de Educación Primaria para prebenjamins e infantiles; hasta el viernes en el SAC Ayuntamiento, SAC Barrio de Lourdes, Caixabank (c/Gaztambide) o, desde las 17.00 hasta una hora antes del inicio, en los bajos del Archivo Municipal. Gratuita.

Más información: www.tudela.es. La prueba colaborará este año con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Los participantes que corran en grupo disfrazados (mínimo 8 personas mixto y llegando al menos 6 corredores) se les entregará un jamón.



ESTELLA

Edición: 8ª.

Organizadores: CRPS Ordoiz y Club Atlético Iranzu.

Horas: los niños comenzarán a las 11h y los adultos a las 11.45h.

Salidas: Paseo de la Inmaculada, a la altura de Baja Navarra.

Distancias: desde los 250 metros para los prebenjamines hasta los 3.200 metros de la prueba absoluta.

Inscripción: como novedad, este año solo permite inscribirse online hasta el 28 en la plataforma www.rockthesport.com. Gratuita con opción de hacer un donativo a la AECC.

Más información: www.cairanzu.com y www.crpsordoiz.avanvida.net



LERÍN

Edición: 35ª.

Organizador: Club Atlético Lerinés.

Horas: los niños comenzarán a las 15h30 y los adultos a las 17.00h.

Salidas: calle Mayor, a la altura de la iglesia de Santa María.

Distancias: desde los 300 metros para los

prebenjamines hasta los 11.000 metros de la prueba absoluta.

Inscripción: para la carrera absoluta, hasta el día 30 (12€) o el mismo 31 hasta las 16.15h en la salida (15 euros).

Más información: www.clubatleticolerines.com



VALLE DE EGÜÉS

Edición: 20ª.

Organizador: Ayuntamiento del Valle de Egüés y Club Triatlón Hiruki.

Horas: los niños comenzarán a las 10h15 y los adultos a las 11.30h.

Salidas: Plaza de Olaz, junto al polideportivo de la localidad.

Distancias: desde los 290 metros para los principantes (menores de 6 años) a los 4.900 metros de la prueba absoluta.

Inscripción: 9€ los adultos (12€ del 27 al 30 de diciembre) y 3€ los niños. Cupoa de 1.000 adultos y 700 niños.

Más información: http://eguestriatlon.blogspot.com.es o www.rockthesport.es Se recogerán donativos para la ONGD Regalos de Amor (www.regalosdeamor.org)



BARAÑÁIN

Edición: 7ª.

Organizador: Barañaingo Korrikalari Taldea.

Horas: a las 12.00 h

Salida: Plaza Consistorial.

Distancia: 4 kilómetros.

Inscripción: del 27 al 30 de diciembre en el Polideportivo Municipal (18 a 21h) y el mismo día 31 antes de la salida. Gratuita. Se anima a participar con disfraz.

Más información: tras la prueba, zumba de disfraces y almuerzo.



BUZTINTXURI

Edición: 9ª.

Organizador: Buztintxuriko Korrikolaris y AA. VV. Buztintxuri.

Salidas: paseo Santa Lucía (jardín central frente a Justi).

Horas: a las 10.45 horas arrancará con la carrera para los niños de 3 y 4 años. A partir de entonces, el resto de carreras. La de adultos, a las 12h aunque a las 11.35h habrá una familiar.

Distancias: desde los 100m de los más pequeños a la milla (1.600m) de los adultos. La carrera familiar será de 250m.

Inscripciones: 1€ para todas las categorías. Se realizarán junto a la salida el mismo día 31, de 9.15 a 10.30h.



BURLADA

Edición: 11ª.

Organizador: organismos Populares de Burlada/Burlatako Herri Erakunde.

Horas: los niños comenzarán a las 17.00 horas y los adultos, a las 18.00h.

Salidas: junto a la Peña Aldabea.

Distancias: la prueba absoluta tendrá 5 kilómetros.

Inscripción: en www.herrikrossa.com o en la Peña Aldabea el mismo día 31 (16:00-17:45h). Gratuita.

Más información: www.burlada.es. Habrá premio al disfraz más original.



LEITZA

Edición: 6ª.

Organizador: Anikote, sociedad pública municipal de Deportes, y Ayuntamiento de Leitza.

Horas y distancias: las carreras comenzarán a las 16.30 horas, con la prueba de los menores de 9 años (600 m); a las 16.45 horas, saldrán de 10 a 15 años (2.000 metros). A partir de los 16 años comenzarán a las 17 h (4.000 m).

Inscripciones: en el polideportivo (948510719) hasta el 30 a un precio de 1 euro los txikis y los adultos, 2 euros. O el msmo 31, en la plaza de Leitza, desde las 15.30 horas a 4€ los adultos y 2€ los menores.

Más información: se anima a correr disfrazado y habrá opción de correr por relevos.



ALSASUA

Edición: 41ª. Homenaje a Mario.

Organizadores: Dantzaleku Sakana y Sakana Triatloi Taldea.

Horas: los niños comenzarán a las 18h y los adultos a las 19h.

Salidas: Plaza de los Fueros.

Distancia: la prueba de adultos será de unos 5 kilómetros.

Inscripción: en la web o el día de la prueba, de 17 a 18h (a 18.30 horas los adultos), en Gure Txokoa. Gratuita.

Más información: www.dantzalekusakana.com.



SANTESTEBAN

Edición: 14ª.

Organizador: CD Erreka KE.

Horas: a partir de las 18.00 horas. Comenzarán los menores y a continuación los adultos.

Salidas: junto al ayuntamiento.

Distancias: la prueba absoluta tendrá 3,5 kilómetros sobre un circuito urbano.

Precios: 5 euros. Parte de la recaudación de la inscripción se donará a ANELA ( Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica). En los porches del ayuntamiento.

Más información: www.erreka.org



IRURTZUN

Edición: 3ª.

Organizador: Pikuxar y Piku Gabonak.

Horas: a partir de las 16.30 horas los menores y a las 17.00h los adultos.

Distancias: 150m hasta 6 años, 300m de 6 a 14 años y 4,2 kilómetros los adultos.

Salidas: en la plaza de Gernika.



ELIZONDO

Edición: 11ª.

Organizador: Baztango Lasterketa Taldea

Salidas: Plaza de los Fueros.

Horas: a partir de las 17.00h los niños (hasta 12 años); y a las 18h los mayores.

Distancias: la prueba para mayores tendrá 3,9 kilómetros.

Inscripción: en Musutuk o junto a la salida hasta media hora antes de la salida. Los mayores deberán pagar 2€. Para los menores es gratuita.

Más información: www.valledebaztan.com



OLAZAGUTÍA

Edición: 18ª.

Organizadores: Ayuntamiento de Olazagutía..

Horas: a las 18.00h comenzarán las carreras.

Salidas: desde el frontón.

Distancia: la prueba de adultos será de casi 5 kilómetros (4 vueltas a un circuito urbano). Hasta 7 años correrán 300 metros; de 8 a 11 años, 600m; y de 12 a 15 años, 1.240m.

Inscripción: en la salida de la prueba desde las 17.00h.



UHARTE ARAKIL (TRAIL)

Edición: 2ª.

Organizador: KB Uharte-Arakil.

Recorrido: vuelta de San Vicente.

Horas: a partir de las 16.00h los niños de 6 a 9 años, a las 16.10, los de 10 a 13; y a las 16.30h, los adultos.

Distancias: el día de la carrera, a partir de las 15.30h, en el bar de las piscinas.

Más información: en el perfil de Facebook del organizador. Tras las pruebas, habrá un aperitivo y chocolatada.



ISABA

Edición: 18ª.

Organizador: Asociación Deportiva Isaba (ADI/IKE).

Salidas: Paseo de los Donantes.

Horas: a las 18.30h.

Distancias: desde los 200 metros de los más txikis hasta los cerca de 3 kilómetros de la prueba absoluta.

Inscripción: no hay.

Más información: al términar, habrá un lunch para participantes y público.



AOIZ

Edición: 10ª.

Salida: frontón Toki Eder.

Horas: 18.30h.

Distancia: una vuelta a la localidad de unos 4 kilómetros. Los adultos corriendo, los menores en bicicleta, si lo prefieren.



SANGÜESA

Edición: 7ª.

Organizadores: Patronato de Deportes de Sangüesa y CM Trotecuto.

Salidas: en las Arcadas.

Horas: a las 16.30 horas, comienzan las pruebas infantiles, a las 19 h, la de adultos.

Distancias: desde los 100m de los prebenjamines a los 4,5 km de los adultos.

Inscripción: Gratis. Hasta el día 30 en la web oficial (www.trotecuto.com).

Más información: www.trotecuto.com/sansilvestre/



ARIA (AEZKOA)

Edición: 6ª.

Organizador: Aezkoa Kirol Elkartea.

Horas: a las 11.00h. La iniciarán las carreras txikis y posteriormente la de adultos (11.30h).

Distancias: la carrera absoluta será sobre 4,5 kilómetros. Los jóvenes afrontarán 800 metros y los ‘pekes’, 300m.

Más información: http://aezkoakirolelkartea.com



VIANA

Edición: 12ª.

Organizador: Viana Trekking y Ayuntamiento de Viana.

Salidas: en la calle Serapio Urra a la altura del bar La Bolera. Horas: arrancará los infantiles (hasta 8 años) a las 17.00 horas; los adultos, a las 18.00h.

Distancias: desde los 500 metros para los menores de 8 años hasta los 3.400 metros de la absoluta (mayores de 17 años).

Inscripción: en el centro joven y en la web oficial. El precio es 2€, íntegros para la asociación San Francisco de Viana.

Más información: en la página de Facebook San Silvestre Viana.



VILLATUERTA

Edición: 7ª.

Organizador: Club Deportivo Ondalán

Salidas: junto al polideportivo San Ginés.

Horas: las carreras comenzarán a partir de las 16 horas.

Distancia: desde los 200 m de la prueba txiki hasta los 4.800 metros de la sénior. Esta última comienza a las 17 h.

Inscripción: el mismo día 31 a partir de las 15.30 horas, en el parking del polideportivo. Cuesta 2 euros.

Más información: www.villatuerta.es



LOS ARCOS

Organizador: Asociación Olentzero de Los Arcos Baurin.

Horas: las carreras darán comienzo a las 17 horas.

Salida: Plaza del Coso.

Más información: www.losarcos.es



ARRÓNIZ

Edición: 6ª.

Organizador: Ayuntamiento de Arróniz.

Horas: las carreras infantiles darán comienzo a las 17 horas y la de adultos, a las 18 horas. Salidas: en La Fuente. Los grupos de cinco participantes recibirán un gorrín si llegan todos a la meta.

Distancias: la prueba para adultos tendrá una distancia de 4.000 metros. Inscripción: en las oficinas del ayuntamiento hasta el 29 de diciembre. Hasta 9 años 1€, de 10 a 13 años, 3€; y los mayores de 14 años, 6€.

Más información: www.arroniz.org y 948537106.



SESMA

Edición: 3ª.

Organizador: Ayuntamiento de Sesma.

Horas: las carreras infantiles comenzarán a las 12 horas, la absoluta a las 12.30 horas junto con los senderistas.

Salidas: en la plaza de la Diputación, junto al ayuntamiento. Distancias: los benjamines correrán 250 metros, los alevines 600 metros, los infantiles 1.060 metros, y los absolutos 4.300 metros. Habrá una categoría para caminantes para todos los públicos (12.30h).

Inscripción: en la biblioteca de Sesma de 16 a 19 horas mañana los días 26 y 27 de diciembre. El precio por dorsal es de 6 euros y se obsequiará con una camiseta.

Más información: www.aytosesma.es



MURIETA

Edición: 7ª.

Organizador: Ayuntamiento de Murieta.

Salidas: junto al Ayuntamiento.

Horas: los menores de 10 años saldrán a las 11.30 horas; los mayores de esa edad tomarán la suya a las 12.00h.

Distancias: los menores darán una vuelta al Ayuntamiento y edificios cercanos y los adultos tendrán dos opciones: un recorrido de 5 y otro de 2,5 kilómetros.

Inscripción: el mismo día 31 a partir de las 11 horas y con un coste de un euro para los adultos.

Más información: en la página de Facebook Murieta en la Red y www.murieta.eu



OLITE

Edición: 20ª.

Organizador: Ayunta miento de Olite.

Salida: plaza Carlos III El Noble.

Horas: a partir de las 17.00 horas los menores. La prueba absoluta, a las 18.00h.

Distancias: la prueba absoluta (mayores de 15 años) tendrá 5.700 metros. Los menores harán distintas distancias en cinco categorías: hasta 5 años, de 6 a 8, de 9 a 11 y 12 a 14 años.

Inscripción: 8€ los mayores de 15 años previamente en www.rockthesport.com hasta el día 28. O 10€ de forma presencial el día 31 a partir de las 16.30 horas en los bajos del ayuntamiento. Los niños, gratuita.



CAPARROSO

Edición: 10ª.

Organizador: Ayuntamiento de Caparroso.

Horas: a partir de las 16.30 horas con las pruebas para menores, a las 17.30 la carrera competitiva y a las 18.00h la cita popular.

Distancias: desde los 120 metros de los prebenjamines hasta los 4.800m de la cita competitiva mientras que la popular será de 2.400m.

Inscripción: en la mesa de control, junto a la salida, de 15.45 a 16.15 horas. 4€. Anticipada, en las piscinas municipales hasta el día 27, 2€. Habrá premio al mejor disfraz y al corredor ‘más mayor’ en la prueba popular.

Más información: se premiará al mejor disfraz, al más mayor y a los grupos de 6 corredores de los que acaben al menos 4.



MENDIGORRIA

Organizador: Ayuntamiento de Mendigorría y Mancomunidad de Valdizarbe.

Hora: a partir de las 12.00 horas.

Salida: Plaza de los Fueros. Es una San Silvestre Txiki.

Inscripciones: en el Ayuntamiento hasta el día 30 a las 12h.

Más información: www.mendigorria.eus. Después de las pruebas habrá aperitivo en la Plaza de la Verdura para los participantes.



MAÑERU-CIRAUQUI

Organizador: Ayuntamientos de Cirauqui/Zirauki y Mañeru y la Mancomunidad de Valdizarbe.

Hora: a partir de las 16.30 horas.

Salida: este año, en Mañeru.

Distancia: unos 5,5 kilómetros. Desde Mañeru a Cirauqui y, de nuevo, a Mañeru.



ARTAJONA

Edición: 4ª.

Organizador: Asociación de Padres y Madres.

Hora: 19.00h

Salida: Plaza de la Fruta.

Más información: se solicita que cada participante lleve al menos 2 kilos de comida para entregar a personas más necesitadas. Al terminar habrá chocolatada.



FUNES

Edición: 11ª.

Salidas: avenida Peralta, a la altura del Corral de las Vacas.

Horas: a partir de las 17.00h los menores y a las 18.00h la prueba absoluta.

Distancias: los corredores absolutos afrontarán 4.400m. Las pruebas de menores variarán desde los 100m de los más pequeños a los 2.300m de los cadetes. Habrá también una recta solidaria que correrán todos juntos.

Más información: www.sansilvestredefunes.com o en Facebook. La prueba colaborará este año con la Asociación Síndrome de Down Navarra.



FUSTIÑANA

Organizador: Ayuntamiento de Fustiñana y APYMA del colegio.

Salidas: Plaza del Ayuntamiento.

Horas: a partir de las 12.00h las pruebas infantiles y a las 12.30h la absoluta.

Distancias: la prueba absoluta, 1.500m. Los menores tendrán otras distancias según su edad.

Inscripción: el mismo día de la prueba, de 11.00 a 11.45h en el Ayuntamiento.



MIRANDA DE ARGA

Edición: 7ª.

Organizador: Ayuntamiento de Miranda de Arga.

Salidas: junto al Centro Cívico.

Horas: los niños comenzarán a las 17.00 horas y las pruebas absolutas, a las 18.00h.

Distancias: desde los 60 metros para los menores de 3 años a los 7,2 kilómetros de la prueba absoluta (Barrialto). También habrá una distancia alternativa de 3,2 km (Baratas).

Inscripción: www.rockthesport.com o junto a la salida.

Más información: www.mirandadearga.es o www.rockthesport.com



CADREITA

Organizador: Ayuntamiento de Cadreita.

Salidas: Plaza del Ayuntamiento.

Horas: a las 16.00h los menores de 13 años y a las 17.00h los mayores.

Distancias: desde los 100m de los más pequeños a los 3,4kilómetros de la absoluta.

Inscripción: desde las 15.30h en el ayuntamiento.

Más información: premios para el ganador, para el grupo más numeroso y para el disfraz más original.



CORTES

Edición: 10ª.

Organizador: Ayuntamiento de Cortes.

Salidas: Plaza Mayor.

Horas: a las 18.00 horas saldrá el recorrido popular y a las 18.15h la competición individual.

Más información: premios y aguinaldo para los participantes.



VALTIERRA

Organizador: Ayuntamiento de Valtierra.

Salidas: Plaza de los Fueros.

Horas: a las 17.30h.

Distancias: es una carrera única de 2,5 km. Se puede hacer en bicicleta, en patín, corriendo, andando… Los menores de 8 años deberán participar acompañados por un adulto.

Inscripción: mismo día de la prueba en los bajos del Ayuntamiento a partir de las 16.30 horas.

Más información: Concurso de disfraces. Premio al mejors disfraz individual y colectivo, infantil y adulto.



RIBAFORADA

Salidas: Barranco.

Horas: a partir de las 12.30h.

Distancias: 100m los corredores de hasta 8 años. Los mayores, 4000m.

Inscripciones: a partir de las 12.00h. Se anima a correr disfrazado.



VILLAFRANCA

Organizador: Ayuntamiento de Villafranca y la Apyma.

Salida: Plaza de Calahorra.

Horas: 11.30 horas, San Silvestre Infantil y, a las 18.30, adultos. Salida en la plaza Calahorra.

Inscripción: junto a la salida, los menores desde las 10:30 horas y los adultos desde las 17:45.



CINTRUÉNIGO

Edición: 7ª.

Organizador: Ayuntamiento de Cintruénigo.

Salida: Los Paseos.

Horas: 17.30 horas.

Más información: San Silvestre y Chocolatada en beneficio del Club Atletismo Cintruénigo. 1 euro por dorsal. Premios para los tres primeros de cada categoría masculino y femenino y premio al mejor disfraz individual y colectivo (min. 4 personas).



ARGUEDAS

Organizadores: Ayuntamiento de Arguedas.

Hora: desde las 16.30h.

Salida: calle Real.

Distancias: desde los 150 metros de los más pequeños (6-7 años) a los 5.000 metros de los mayores de 14 años.

Inscripción: en la casa de cultura, desde las 15.30h.

Más información: www.infoarguedas.com. Habrá un premio especial de un jamón para equipos (mínimo 6 miembros y que acaben al menos 4).



ABLITAS

Organizador: Ayuntamiento de Ablitas.

Hora: a partir de las 17.30 comenzará con las pruebas de menores y, a continuación, la de mayores.

Distancias: desde los 150 metros de los niños de 5 años o menos hasta los 4 kilómetros para los mayores de 15 años.

Inscripción: en la plaza, antes de la salida.

Más información: www.ablitas.es. Chucherías para los ‘peques’ y detalle para todos los participantes.



BUÑUEL

Edición: 6ª.

Organizador: Ayuntamiento de Buñuel.

Hora: a partir de las 16.00h.

Salidas: desde la Plaza de los Fueros.

Distancia: Infantil: 1 vuelta al circuito (1000 m) y Personas adultas: 2 vueltas al circuito (3,5 km).

Inscripción: 30 minutos antes del inicio.



FONTELLAS

Edición: 6º.

Organizador: Ayuntamiento de Fontellas.

Hora: 12 h.

Salidas: calle Norte.

Distancias: Prebenjamín, 100 m; Benjamín, 150 m; alevín, 200 m; Infantil, 750 m; Cadetes 1.500 m (2 vueltas). Todos estos a las 12 horas. A las 12.30 h. juveniles 2.250 m, y Absoluta, 3.000 m. A las 13 h. familia, 750 m. En la categoría familiar, mínimo dos miembros. Todos tienen que terminar la vuelta para entrar en la meta de la mano.

Inscripción: 11.15 h.



FITERO

Organizador: Ayuntamiento de Fitero.

Horas: 17 horas.

Salidas: paseo de San Raimundo.

Inscripción: A partir de las 16 horas.



CORELLA

Edición: 13ª.

Organizador: Ayuntamiento de Corella.

Salidas: Plaza de los Fueros.

Horas: los niños comenzarán a las 17.30 horas y la prueba absoluta, a las 18.00h.

Distancias: Prueba Reina, que son 2,5 km, para mayores de 2006, y luego Inferiores (Promoción, 150 metros; Benjamín 300, Alevín 400 e infantil 750).

Inscripción: el mismo día de la prueba, de 16.00 a 17.30h.

Más información: San Silvestre Carnavalesca. Premios a los mejores disfraces (cesta de productos navideños), familia y cuadrilla más numerosa (un jamón y 3 botellas de vino), y al participante más longevo. Inscripción 1 euro por persona, que será íntegramente destinado a la campaña ‘Corella Verde y limpia’.



CASCANTE

Organizador: Ayuntamiento de Cascante.

Salidas: Plaza de los Fueros.

Horas: a partir de las 17.30h (a las 18.00h la absoluta).

Distancias: desde los 120 metros de los más niños (’cascarones’, ‘polluelos’ y ‘aguiluchos’) a los 2880 metros de la absoluta.

Inscripción: una hora antes de iniciarse las pruebas en el Ayuntamiento.

Más información: www.cascante.com.



MILAGRO

Edición: 2ª.

Organizador: Ayuntamiento de Milagro, Apyma y Florette.

Salidas: Casino.

Horas: a las 11.30h.

Inscripción: cerrada.

Más información: carrera no competitiva y solidaria en favor de Juegaterapia.



FUSTIÑANA

Organizador: Ayuntamiento de Fustiñana y Apyma.

Hora: 12 h. categorías inferiores y después categoría absoluta.

Distancias: Recorridos infantiles según edad.

Inscripción: De 11.15 a 11.45 en el Ayuntamiento.

Más información: San Silvestre Solidaria en favor de Amimet.



CASTEJÓN

Edición: 7ª San Silvestre Solidaria.

Organizador: Ayuntamiento de Castejón.

Horas: 16 h. Inicio en calle Merindades.

Categorías: Infantil y General.



MAÑERU

Hora: 16 horas.

Salida: Desde la plaza. A las 16 horas, los niños, y, a continuación, los adultos.

Inscripción: no hace falta.



ARTAZU

Salida: a las 12 horas, desde la plaza.

Más información: se anima a acudir disfrazados. No hace falta inscripción.



AÑORBE

Salida: a las 11.30 horas de la Plaza de Los Fueros, los niños; a las 17 horas, desde el mismo punto, los adultos.

Más información: al finalizar la de adultos, se ofrecerá un aperitivo en el casino. No hace falta inscripción.



MENDIGORRÍA

Salida: a las 12 horas, desde la plaza. Habrá diferentes recorridos.

Inscripción: en el ayuntamiento, hasta el 28 de diciembre.

Más información: se ofrecerá un aperitivo en la Plaza de las Verduras.

DÍA 29

ARTICA

Edición: 7ª.

Organizador: C.C. Berritxaco.

Horas: las carreras para niños (diversas categorías desde 3 a 17 años) comenzarán a las 11.00h y la de adultos, a las 11.30h.

Distancias: la prueba de adultos se disputará sobre una distancia de 5,1 kilómetros con salida y meta en la calle María Domínguez de Nuevo Artica. Allí también serán las pruebas de menores sobre 150m (3 a 5 años), 500m (6 a 8), 1 km (9 a 11), 1,5km (12-14) y 5,1 km (15 a 17) .

Inscripciones: a través de www.rockthesport.com hasta el día 27. El sábado 28 por la tarde en el centro cívico María Dominguez o el mismo domingo 29, desde las 9:00 hasta las 10:30, en las carpas ubicadas en la plaza de Nuevo Artica.

Precios: hasta el día 28, 2€ menores de 15 años y 7€ mayores. Los días 29 y 30, 5€ y 10€. La prueba ayuda a Nerea, una niña de la localidad con una ‘enfermedad rara’.



Edición: 1ª.

Organizador: Zubilan, Nafar Basoak y Eremua.

Horas: la prueba sobre la distancia larga arrancará en Zubiri a las 10.30h. La cita más corta, a las 10.45h. Las pruebas txikis, a partir de las 11.00h.

Distancias: esta nueva carrera en montaña tendrá dos trayectos. Uno de 18 km y 840m de desnivel positivo, y otro recorrido popular de 8km y 300m de desnivel. Habrá citas txikis, 200m (5-8 años) y 400m (9 a 12).

Selección DN+