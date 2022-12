sendero de los robles milenarios y los alrededores del cámping de con la novedad de una cita nocturna el sábado sobre 4 kilómetros, dieron forma a la quinta edición del Canicross de la localidad navarra (Etxarri Aranazko Txakurkrosa). Ely los alrededores delde Etxarri Aranatz han acogido este fin de semana del 10 y 11 de diciembre las dos pruebas que, en esta ocasión yel sábado sobre 4 kilómetros, dieron forma a la quinta edición del Canicross de la localidad navarra (Etxarri Aranazko Txakurkrosa).

Una modalidad de carrera cada vez más extendida y que permite a los corredores compartir su esfuerzo con el de sus perros, ya que ambos forman equipo indisoluble afrontando los kilómetros establecidos unidos por una correa y arneses especiales y a la máxima velocidad que ambos puedan mantener durante el recorrido. Un trayecto que, en el caso de la prueba navarra, se vio endurecido por algunos tramos con bastante barro y hojas mojadas que dificultaron el equilibrio.

J.J. Imbuluzqueta

Eso sí, y como bien se pudo comprobar en la prueba organizada por el Triku Trail K.E. y el Club Euskanikro, no sólo se trata de que un deportista siga a su perro a la carrera con la exigencia física que eso entraña. También hay modalidades distintas dentro del mundo del canicross, como el Bikejoring, en el que el deportista va sobre una bicicleta -siempre con el perro por delante y sin que se pueda tirar de él- o la de Scooter -donde el perro corre por delante de un patinete, que el deportista debe ir empujando-.

Una competición -un centenar de corredores y sus correspondientes canes tomaron parte en la de Etxarri- donde el cuidado y respeto a los animales es primordial -al igual que en otra modalidad muy semejante como puede ser el mushing o carreras de perros de trineo-, con controles veterinarios y de material previos al inicio de la competición, avituallamiento para los animales tras la prueba y un riguroso reglamento que marca la temperatura máxima necesaria y las distancias que pueden correr. O que penaliza, entre otros aspectos, el no ayudar a cualquier otro participante que requiera ayuda, el no ceder el paso a otro que pida adelantar durante la carrera porque lleva mayor ritmo o al corredor que no tenga controlado al animal en todo momento (en los primeros metros, el deportista debe acortar la correa con su mano).

En la prueba navarra, las salidas se dieron divididas por tandas espaciadas unos segundos para hacer más fluidos los inicios y evitar cualquier distracción o roce entre los perros en esos instantes previos donde el instinto de estos animales, sobre todo los más experimentados y acostumbrados a participar en esta modalidad deportiva, les hace estar nerviosos y ya ansiosos por comenzar su carrera.

Clasificación V Canicross de Etxarri Aranatz Descárgatelo

Clasificación Canicross Nocturno Descárgatelo

Clasificación Bikejoring de Etxarri Aranatz Descárgatelo

Clasificación Bikejoring nocturno Descárgatelo

Clasificación Scooter de Etxarri Aranatz Descárgatelo

Clasificación Scooter nocturno Descárgatelo