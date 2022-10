Beste Iruña conquista el Campeonato Navarro de Cross por clubes

Los vencedores individuales han sido Beñat Rota, de Hiru Herri, quien ha completado los 8.060 metros en un tiempo de 27:43, mientras que en categoría femenina fue Izaskun Beunza (Beste Iruña) con un tiempo de 32:32. También se ha celebrado el campeonato navarro sub 20 masculino y femenino, con títulos para Hiru Herri y Grupompleo Pamplona Atlético respectivamente, y victorias individuales para Álvaro Alduan y Angela Iglesias respectivamente.

Además, la mañana en el circuito cascantino ha comenzado con la disputa de las carreras de los más jóvenes dentro de la primera jornada de campo a través individual de los Juegos Deportivos de Navarra.

Masculino



1º Beñat Rota Villanueva (Hiru herri). 27,43



2ºAyrton Azkue. (At Ardoi). 27,53



3º Abule Esteban (Beste Iruña) 27,59



Femenino



1º Izaskun Beunza (Beste Iruña) 32,32



2ºSara Modrego (Hiru Herri) 32,41



3º Ainara Alcuaz (Hiru Herri) 33,00



Clubes femenino



1º Beste Iruña



2º Hiru Herri



Clubes masculino



1º Beste Iruña



2º Hiru Herri



3º At. Ardoi



Campeonato sub 20 masculino



1º Álvaro Alduan. (At. Ardoi) 14,17



2ºMarkel Ciriza. (Hiru Herri) 14,26



3ºNikolas Gallego. (Hiru Herri ) 14,30



Campeonato sub 20 Femenino



1º Angela Iglesias (Grupoempleo Pamplona Atlético) 17,13



2º Ana María Feligreras (Grupoempleo Pamplona Atlético) 17,53



3º Maider Etxeberría (Grupoempleo Pamplona Atlético) 18,27



CLUBES FEMENINO Y MASCULINO sub 20



Femenino



1º Grupoempleo Pamplona Atlético



Masculino



1º Hiru Herri