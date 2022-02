Melero y Aristu vencen en solitario en Cascante

Tanto Aristu como Melero, grandes favoritos, vencieron con holgura sus carreras. En el caso de la campeona navarra, sacó un minuto a la segunda, Izaskun Beúnza (Beste Iruña). Aristu llegó con 15 segundos de ventaja sobre Ion Sola (Hiru Herri).

Además, se disputaron las pruebas sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18 de las finales individuales de campo a través de los Juegos Deportivos de Navarra, organizadas por la Federación Navarra de Atletismo y el Instituto Navarro de Deporte, además del C.D. Cantera de la localidad.

En la categoría sub-18, el título fue para Unax Chocarro, de Hiru Herri, que se impuso en un ajustado final a Mikel Abad, de San Adrián. Carlota Pereira (Ribera At.) venció sobre Irati Cuadrado (Hiru Herri) en mujeres.

Hiru Herri fue el gran dominador. En la prueba sub-16, los cuatro primeros pertenecían a este club, con victoria de Beñat Sanz de Acedo. María Alduán cumplió el pronóstico al ganar su prueba y dar otro triunfo al Ribera At.

La competición cascantina se desarrolló sobre un circuito anexo a las pistas de atletismo de la localidad y próximo al campo de fútbol Pedro Malón de Echaide y a las instalaciones del centro termolúdico.

Los cuatro primeros clasificados en las diferentes pruebas -masculinos y femeninos- de las categorías sub-16 y sub-18 acudirán al Campeonato del Consejo Superior de Deportes de Campo a Través, que se celebrará en Getafe el próximo 13 de marzo.

En las categorías sub-10 y sub-12 no hubo clasificaciones porque la federación las considera como categorías participativas pero no competitivas.

421 ATLETAS

En total participaron 421 atletas: 320 correspondientes a la Final Individual de los Juegos Deportivos de Navarra de Campo a Través y 101 del Campeonato Navarro de Cross Corto, Máster y Adaptado.

Hubo trofeos para los tres primeros clasificados en cada una de las pruebas, acompañados por una botella de aceite de oliva virgen que recibieron los cuartos clasificados.

En la entrega de premios estuvieron presentes los concejales de Cascante Javier Ochoa y Javier de la Merced, el presidente del C.D. Cantera Javier Benavente Caballero, el secretario de la Federación Navarra de Atletismo Joseba Arangay, y acudieron a Cascante la directora técnica Sara Urtasun, el gerente Orlando Millán y el presidente del Comité Navarro de Jueces y vicepresidente de la federación Jaime Samaniego.

Categoría absoluta masculina

1º Miguel Aristu, Hiru-Herri 16’07”

2º Ion Sola, Hiru Herri 16’22’’

3º Abule Esteban, Beste Iruña 16’26”

4º Ion Ridruejo, Ardoi 16’27”



Categoría absoluta femenina

1ª Maitane Melero, Grupompleo 18’01”

2ª Izaskun Beúnza, Beste Iruña 19’02”

3ª Izaskun Olleta, Beste Iruña 19’05”

4ª. Rebeca Mariño, Beste Iruña 19’33’’



Juvenil masculino sub-18

1º Unax Chocarro, Hiru Herri 17’35”

2º Mikel Abad, San Adrián 17’42”

3º Héctor Jiménez, Ribera At. 18’05”

4º Ander Vera, Ardoi 18’06”



Juvenil femenino sub-18

1ª Carlota Pereira, Ribera At. 20’36’’

2ª Irati Cuadrado, Hiru Herri 20’59’’

3ª Niobe Arregui, Hiru Herri 21’21”

4ª Leire Aragón, Pamplona At. 21’45”



Sub-16 masculino

1º Beñat S. de Acedo, Hiru-Herri 12’17”

2º Aimar Domeño, Hiru Herri 12’21”

3º Alejandro Ortega, Hiru-Herri 12’23”

4º Asier Dalmau, Hiru-Herri 12’53”



Sub-16 femenino

1ª María Alduán, Ribera At. 13’35”

2ª Nahia Paternain, Hiru Herri 14’02”

3ª Gema Santesteban, S. Adrián 14’03”

4ª Ariadne Esparza, Iranzu 14’11”



Sub 14 masculino

1º Diego Castillejo, Filial Ayto. 5’45”

2º Pablo Miranda, Hiru-Herri 5’54”

3º Xabat Maritxalar, Hiru-Herri 6’04”

4º Aratz Mendoza, Dantzaleku 6’06”



Sub 14 femenino

1ª Itsaso Casado, Hiru Herri 5’59’’

2ª Lorea Méndez, Hiru-Herri 6’02”

3ª Susana González, Iranzu 6’09”

4ª Daniela Martínez, Hiru Herri 6’12”