Kilian Jornet: “No salió como pensaba, me rompí de otra manera”

Actualizada 28/11/2020 a las 18:20

El propio Kilian Jornet explicó este sábado qué es lo que le llevó a abandonar su reto Kilian Phantasm 24h, en el que buscaba recorrer el mayor número de kilómetros posible en una pista de atletismo durante 24 horas. Un desafío , con temperaturas bajo cero en Noruega, en el que trató de batir el récord mundial del griego Yiannis Kouros (303,506 km en 1997).



Jornet, referente en carreras por montaña, abandonó tras recorrer 130,8 kilómetros en 10h19:56 aunque la cita continuó. La ganó Harald Bjerke (232km, 580 vueltas) y Sebastian Conrad Håkansson batió el récord noruego de las 12 horas (161km).



“No salió como pensaba. Esperaba entrar en esa zona de dolor para empujar mi cuerpo pero me rompí de otra manera”, explicó con un mensaje de vídeo el catalán, de 33 años. “La carrera comenzó bien. Fue normal, con sus pequeños altibajos, algunos pequeños pero normales dolores- Como estaba planeado hasta justo después de las 10 horas. Entonces, de repente, sentí dos dolores consecutivos y una opresión aguda sobre mi pecho. Me mareé mucho y recibí atención médica. Gracias al médico que estaba en la carrera por su ayuda. La ambulancia me llevó al hospital donde he estado haciendo exámenes y en observación esta noche. ¡Todo parece estar bien ahora! No hay grandes problemas, pero será bueno hacer algunas pruebas más”, reconocía, no sin antes agradecer la organización de la prueba. “Ahora me tomaré un descanso, intentaré descansar un poco. Las carreras son impredecibles. A veces, incluso con gran preparación, suceden cosas. Pero las carreras y las montañas seguirán ahí”, concluyó.

Te puede interesar