Actualizada 11/10/2019 a las 17:18

Es uno de los límites del mundo del deporte. Un logro que hace unos años parecía imposible de conseguir pero que el atleta Eliud Kipchoge está dispuesto a romper este sábado en Viena. El reto: correr en menos de dos horas los 42.195 metros de un maratón. Es decir, a una velocidad media de 21,1 kilómetros por hora (a 2:50 minutos el kilómetro) "Corro para hacer historia", afirma el keniano, de 34 años, vigente campeón y plusmarquista olímpico de maratón (2h01:39). "No se trata de dinero, sino de correr, hacer historia y cambiar la vida de la gente. Para avanzar, para mostrar que no hay limites a toda una generación en el mundo. Quiero mandar un mensaje de inspiración a la humanidad", contaba el pasado jueves el menudo fondista (1,67m y 57 kilos) ante la prensa en la capital de Austria.



Un reto -bautizado como Ineos 1:59- que mezcla el show publicitario con la innovación científica y el reto deportivo y en el que nada, ningún detalle, se ha dejado al azar. Todo está estudiado y calculado al milímetro por un equipo interdisciplinar de expertos. Un intento -que la Federación Internacional de Atletismo ya ha anunciado que no homologará por distintos aspectos que son antirreglamentarios (utilización de un coche delantero, avituallamientos en movimiento, corredores de referencia que irán turnándose, el diseño especial del modelo de zapatilla...)- que podrá seguirse en directo este sábado a partir de las 8.15 horas tanto en Teledeporte como en el canal del reto en YouTube. Los organizadores calculan que serán cerca de 3.000 millones de personas en todo el mundo los que seguirán la evolución de Kipchoge y el equipo de 41 corredores de elite que le servirá como referencia o 'liebres' y que le arropará en prácticamente cada metro de su recorrido. Un trayecto sin apenas desnivel en un circuito en el parque Prater de 4,3 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta y en el que, con una temperatura de entre 7 y 10 grados y sin previsión de lluvia, se congregarán miles de aficionados para animar al corredor.



El 5 de mayo de 2017, en el circuito italiano de Monza, Kipchoge -quien se ha impuesto en 11 de las 12 grandes maratones que ha disputado en su vida (fue segundo en Berlín 2013)- ya marcó un tiempo de 2h00:25. Con aquel precedente, él asegura estar ahora más confiado. "Me siento más preparado y más confiado. He corrido a esa velocidad durante los pasado dos años, así que no es que me tenga que preguntar cómo lo voy a hacer", explicaba. El reto está lanzado.

