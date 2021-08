Tres días en el centro del motociclismo mundial

Campeonato del Mundo de Superbikes. Tres días en el foco del motociclismo mundial. Así se ha visto el Circuito de Navarra durante este último fin de semana. La razón, la llegada a Los Arcos del

El ruido comenzó la mañana del viernes. A las 9:00 horas comenzaban a rugir los motores, dispuestos a realizar la primera sesión de entrenamientos libres. A partir de entonces, las motos corrieron por el asfalto del circuito durante toda la mañana. Lo mismo sucedió el sábado y el domingo. Todo esto se pudo seguir por multitud de cadenas y plataformas de televisión, como Dazn, Teledeporte o Eurosport. Detrás de las cámaras había otros protagonistas.

Como es lógico, los pilotos fueron el centro de atención del fin de semana. Sin embargo, en la sombra, centenares de trabajadores se encargaron de dejar todo en orden. A lo largo del fin de semana más de 500 empleados diarios se realizaban las funciones de atención al público, seguridad, restauración, comisarios, montajes... Todo ello para dejar “una gran experiencia para el aficionado”. Así lo confirmó Javier de la Fuente, director del Circuito de Navarra. “Nuestra seña de identidad respecto a otros circuito es la atención al cliente, intentar que todo el mundo quede contento y organizar eventos de la mejor manera posible. Al fin y al cabo hacer que el aficionado disfrute”, comentaba el director a este medio hace unos días.

EL PADDOCK, UNA BURBUJA

Desde el pasado martes, más de 500 personas comenzaron a llenar el paddock del Circuito de Navarra. Todos ellos eran pilotos de las distintas categorías y miembros de los equipos.

Al ser los protagonistas, se creó una burbuja sanitaria para cuidar al máximo a los deportistas y no tener ningún contratiempo. Todo aquel que no presentara una prueba de antígenos negativa, una pcr negativa o la pauta completa de la vacunación con catorce días de antelación de la última vacuna no podía acceder al recinto.

Con el paso de los días, especialmente durante el fin de semana, periodistas, fotógrafos, aficionados y trabajadores se sumaron a los pilotos y sus equipos.

Este domingo, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, estuvo presente durante la celebración de la carrera de Superbikes. Además, unas horas antes dio una rueda de prensa ante los medios.

Javier Chasco “Es fundamental que se mantengan este tipo de actividades”

un impulso enorme. La situación que hemos vivido no solo en Los Arcos sino en la zona ha sido muy superior al resto de eventos que suele generar el circuito. Durante toda la semana se ha visto mucha gente relacionada con la carrera. Tanto personas encargadas del montaje del evento, como miembros de los distintos equipos han estado ocupando hoteles, restaurantes y tiendas de la localidad”, declaró. El alcalde de Los Arcos , Javier Chasco, no quiso perderse la llegada del Mundial de Superbikes al Circuito de Navarra y habló del impulso económico que supone para el municipio de Los Arcos albergar este tipo de eventos. “Supone. La situación que hemos vivido no solo en Los Arcos sino en la zona ha sido muy superior al resto de eventos que suele generar el circuito. Durante toda la semana se ha visto mucha gente relacionada con la carrera. Tanto personas encargadas del montaje del evento, como miembros de los distintos equipos han estado ocupando hoteles, restaurantes y tiendas de la localidad”, declaró.

Un circuito que ha ayudado al pueblo a llevar de mejor manera la crisis del coronavirus. “Es indudable que este último año, con la pandemia, un pueblo como los Arcos de 1127 habitantes y en torno a quince establecimientos dedicados al alojamiento, se ha visto afectado y se ha quedado muy atrás porque no tenían el cliente. El municipio necesita de las actividades del circuito es esencial para estos establecimeinto. Hacen de sustento para esas actividades que podrían estar con el agua al cuello y han ayudado a que varios establecimientos no entren quiebra. Además, ahora que todos estamos tan preocupados con el tema de la despoblación, estos eventos pueden ayudar a que gente joven decida comenzar aquí una actividad o apuesten por una forma de vida en estos pueblos”, apuntó.

UN GRAN POTENCIAL

El alcalde de Los Arcos destacó la importancia de tener un circuito de primer nivel en Navarra. “Tenemos un potencial enorme para poner a Navarra y Los Arcos en el escaparate mundial. Es fundamental para ambos que este tipo de actividades se mantengan en el tiempo. Si la instalación se mantiene, se seguirá generando actividad, desarollando la econonomía de la zona”, finalizó Javier Chasco.