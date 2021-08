La 'pasión' por ir a hacer la compra de Fernando Alonso que se ha hecho viral

24 horas de Le Mans. Fernando Alonso ha sido tendencia este fin de semana en redes sociales. Podía haber sido porque se convirtió en el primer piloto en completar con un F1 los 13,626 kilómetros del legendario circuito de La Sarthe, el de las

Pero los comentarios y bromas fueron desencadenados por vídeo que se hizo viral de un directo en Instagram

En el vídeo, se puede ver al piloto asturiano respondiendo a una pregunta sobre si va a comprar normalmente al supermercado.

"Pues claro que voy a los supermercados. Si no, no hay compra. He vivido prácticamente solo toda mi vida y tengo que decir que es una de las cosas que más me gusta. Me mola ir al supermercado, estar a tu aire, hacer la compra, ver qué te apetece, que vas a cocinar, que hace falta en casa. Si hacen falta toallas, porque no sé, tienes unas súper usadas o has tenido un problema; o tienes que comprar algo para reparar la casa fuera; o tienes que hace un regalo y tienes que comprar papel de regalo, celo tijeras... Siempre es emocionante. Cosas normales las disfruto como si fuesen oro porque no las hago todo el año", dijo.