Muere a los 81 años el antiguo presidente de la FIA Max Mosley

Actualizada 24/05/2021 a las 17:38

El británico Max Mosley, antiguo presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ha muerto a los 81 años de edad, según confirmó este lunes el exresponsable de la Fórmula Uno Bernie Ecclestone.



La controvertida figura, muy conocida también por su campaña en favor de la privacidad contra los tabloides británicos -que airearon fotos de una orgía en la que participaba en 2008-, presidió la FIA de 1993 a 2009, período en el tuvo sonados enfrentamientos con los dueños de las escuderías.



"Es como perder a un miembro de la familia, como perder a un hermano. Hizo muchas cosas buenas, no sólo por el deporte del automovilismo, sino por toda la industria", dijo Ecclestone a la BBC. Ecclestone destacó también que Mosley "era muy bueno asegurándose de que se construyeran coches que fueran seguros".



Precisamente uno de los principales legados que dejó en su paso por la FIA fueron las reformas para asegurar una mayor seguridad en la Fórmula Uno tras el accidente mortal del brasileño Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino en 1994.



Nació en Londres en 1940, y era hijo del líder fascista británico Oswald Mosley, que defendía el acercamiento a la Alemania nazi antes del estallido de la II Guerra Mundial. Desde su juventud estuvo vinculado al mundo del motor y llegó a competir como piloto en la Fórmula 2 para las escuderías Brabham y Lotus, antes de retirarse en 1969.



En 2008, obtuvo un sonado triunfo en los tribunales tras demandar al tabloide sensacionalista News of the World, que había difundido unas fotografías y vídeos de su participación en una sesión sadomasoquista con temática militar. El tabloide la catalogó como una "orgía nazi", pero el juez determinó que no había simbología nazi en las imágenes y que además éstas no eran de interés público, por lo que condenó a la publicación a indemnizar a Mosley por libelo. Tras ello, se convirtió en un activista por el derecho a la intimidad y en contra de la prensa sensacionalista británica.



La escudería Williams expresó en Twitter su "tristeza" por la muerte de Mosley y transmitió a su familia y amigos sus condolencias.

