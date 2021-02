El equipo de Fausto Gresini confirma su fallecimiento: "Ciao Fausto"

El italiano Fausto Gresini, excampeón del mundo de 125 c.c. (1985 y 1987), considerado por todo el mundo del motociclismo como un "tipo querido", ha fallecido a los sesenta años, comunicó su equipo con un escueto: "Ciao Fausto".

El expiloto y campeón mundial italiano no consiguió sobreponerse a las complicaciones surgidas tras contagiarse del coronavirus y ser ingresado en un centro médico el 27 de diciembre por primera vez.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb