Luis Moya, 'a ras'

Actualizada 23/01/2021 a las 06:00

Luis Rodríguez Moya, más conocido como Luis Moya (A Coruña, 1960) es transparente en su discurso locuaz, sencillo y seductor, elaborado a partir de una experiencia de superación en la que prevalece el esfuerzo y una voluntad férrea por “hacer lo que se debe hacer”, con independencia del resultado. “Es imposible controlarlo todo”, aduce con sentido común y una licencia consentida a errar porque, como dice, la equivocación es innata a la naturaleza humana.

El que fuera dos veces campeón del mundo de rally, junto a Carlos Sainz, descubre su lado humano y al mismo tiempo empatiza con su audiencia en encuentros en los que recurre a su trayectoria deportiva para compartir valores y ofrecer consejos aplicables a distintos órdenes de la vida. También al de la empresa. Este viernes, su faceta de animador social, equiparable al perfil de coach, quedó demostrada en el Foro de Empresas 2021, promovido por la Fundación Industrial Navarra en el Navarra Arena.

Habla de su excompañero Carlos Sainz, al que orientaba con su mirada concentrada en su cuaderno de notas, como “un fuera de serie”. Su “capacidad de trabajo”, rayana a la obsesión en su intento de preparación metódica antes de las carreras, le conduce a pensar en esa cualidad. Optimista por naturaleza - “ya lo decía mi madre después de cada carrera: ‘Luisiño, hagas lo que hagas, siempre sacas algo de positivo”-, anima a aprovechar “las oportunidades. Muchas veces están al alcance y no las vemos”.

RALLY SAFARI

En su convicción, recurre a un ejemplo: “En 1992, estábamos corriendo el Rally Safari, en Kenia. El cuarto día, salíamos a las 3 de la madrugada. En plena oscuridad, creía que había que salir el primero por la polvareda que se iba a levantar. Cada cierto tiempo nos daban referencias con los coches que no seguían”. En la primera, su perseguidor rebajó tres segundos. Un silencio prolongado medió en la segunda. “Se encuentra a 14 minutos”, atendieron piloto y copiloto. En medio de la dificultad y la oscuridad, la oportunidad de salir en primera posición fue determinante para ganar el Rally Safari. “Las oportunidades están para cogerlas, pero hay que comunicar bien”, observa con el recuerdo de la complicidad que estableció con Carlos Sáinz. No pudo este viernes librarse de una explicación a la expresión de la impotencia cuando a pocos kilómetros de la conquista de un campeonato mundial el coche se quedó seco: “¡Trátalo de arrancar, Carlos!”. “Veníamos de Australia con unas vielas nuevas. Hubo opiniones diferentes de los ingenieros sobre la conveniencia de cambiarlas para Inglaterra. El motor tenía un agujero así de grande”, remarca con la mano. En una reacción enrabietada, la emprendió con su casco contra el coche. Quiso llamar a Japón para pedir perdón a Toyota. No lo hizo disuadido por un compañero, que le hizo ver su lado humano. Un fuera de serie, la vida de Luis Moya va a ras.