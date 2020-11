Raúl Fernández se estrena en Cheste con el triunfo en Moto3

Actualizada 08/11/2020 a las 13:22

El piloto español Raúl Fernández (KTM) se ha impuesto este domingo 8 de noviembre en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Europa, decimotercera prueba del Mundial de motociclismo, con un dominio de principio a fin en una cita en la que el japonés Ai Ogura (Honda) ha sido el principal beneficiado de las caídas y abandonos del líder Albert Arenas (KTM) y del tercer, del cuarto y del sexto clasificados del campeonato.

No pudieron salir mejor las cosas para el nipón, que en el ecuador de la carrera vio cómo desaparecían todos y cada uno de sus competidores por el campeonato salvo el italiano Tony Arbolino (Honda). Arenas, el italiano Celestino Vietti (KTM), el español Jaume Masià (Honda) y el británico John McPhee (Honda) se fueron apeando de la batalla para permitir a Ogura acercarse al barcelonés en la general.

Aun así, Arenas, que recibió la bandera negra tras sufrir problemas en su moto y reincorporarse a la carrera, retiene el liderato con 157 puntos, tres más que Ogura, mientras que Vietti se queda con 137 y Arbolino, al que adelantaron tanto Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) como el nipón en la última vuelta, suma 134. Todo ello a falta de 50 puntos, que se pondrán en juego la semana que viene de nuevo en Cheste y a finales de mes en Portimao.

Mientras, Raúl Fernández vio premiada su insistencia tras dominar sesiones de entrenamientos y calificaciones con la primera victoria de su vida en el circuito donde debutó en el Mundial en 2016. En el podio le acompañaron García Dols, que se sube al cajón por primera vez, y Ogura.

En la vuelta 2, el tercero de la general, Vietti, sufrió un 'high side' justo por detrás de Raúl Fernández (KTM) y se fue a la grava, una caída en la que vio involucrado por no poder esquivarle el español Alonso López (Husqvarna). El caos se desató cuando la moto del madrileño golpeó la del líder del Mundial.

Desde ese momento, Arenas empezó a resentirse de los daños en su máquina y comenzó a bajar posiciones, lo que le obligó a acudir a garajes. La carrera ya estaba arruinada, pero aun así volvió a saltar a la pista en la vuelta 5 por la posibilidad de la aparición de una bandera roja.

El catalán, sin embargo, empezó a obstaculizar la carrera de los pilotos todavía en lucha, buscando al sudafricano Darryn Binder (KTM) para tratar de ayudarle a tirar para cazar a Ogura, y los comisarios no dudaron en mostrarle la bandera negra en el giro 13.

Mientras, ya se había caído el 'poleman' y sexto de la general, el británico John McPhee (Honda). El camino se allanaba para Ogura poco después, cuando el cuarto del Mundial, Jaume Masià (Honda) se despedía de sus opciones en la curva 4 en plena remontada desde la 28ª plaza de salida, cuando ya estaba en los puntos.

Sin el primero, el tercero, el cuarto y el sexto del campeonato en liza, el japonés, que comenzó el fin de semana a 19 puntos de Arenas, fue conservador para terminar tercero, justo por detrás de un Sergio García Dols que superó a Arbolino en la última vuelta. En cuanto al resto de españoles, Carlos Tatay (KTM) concluyó sexto y Jeremy Alcoba (KTM) lo hizo octavo.

BEZZECCHI VENCE, MARTÍN ES SEGUNDO Y BASTIANINI ASALTA EL MUNDIAL

Mientras, en Moto2, el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) ha dominado de principio a fin en una cita que le ha valido a su compatriota Enea Bastianini (Kalex) para auparse al liderato del Mundial, gracias a su cuarto lugar y al abandono del hasta ahora primer clasificado de la general, Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).

La caída del británico en la curva 6, en plena lucha por atrapar a Bezzecchi, y su posterior retirada a falta de seis vueltas allanó el camino del transalpino, que ahora domina el campeonato con 184 puntos, seis más que Lowes.

Mientras, el italiano Luca Marini (Kalex), sexto este domingo en Cheste, recorta distancia con la cabeza y se mantiene tercero a 19 unidades, mientras su compañero Bezzecchi está a 29. Con esta situación, el campeonato se aprieta a falta de solo dos carreras para el final.

Además, el español Jorge Martín (Kalex) encontró premio a su gran carrera para remontar desde el sexto puesto hasta el podio, segundo, mientras que el australiano Remy Gardner (Kalex) consiguió terminar tercero.

Por otra parte, Héctor Garzó (Kalex) completó una buena actuación para ser séptimo, mientras que el 'poleman' del sábado, Xavi Vierge (Kalex), concluyó noveno, justo por delante de Jorge Navarro (Speed Up) y de Arón Canet (Speed Up). Por último, Marcos Ramírez (Kalex) terminó decimosexto y Edgar Pons (Kalex) no pudo terminar.